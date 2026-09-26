Les 6 millors platges de Formentera: guia de preservació i rutes

Formentera no és només un destí de postal mediterrània; és una lliçó de geologia i preservació ambiental en un territori extremadament vulnerable de les Illes Balears. La seva costa, modelada per l’acció continuada de l’alga posidònia, acull les millors platges de Formentera, un catàleg de sorra blanca i aigües d’una transparència gairebé inversemblant que competeix amb qualsevol paradís tropical. Descobrir les millors platges de Formentera requereix una mirada atenta i disposada a respectar el fràgil equilibri d’aquest ecosistema insular únic.
La planificació del viatge depèn en gran mesura dels corrents de vent, un factor clau que determina l’estat del mar a cada vessant de l’illa i aconsella estudiar les millors platges de Formentera diàriament. La xarxa viària, vertebrada per la carretera PM-820, connecta de manera eficient tots els punts de costa, facilitant el desplaçament ràpid des de nuclis urbans com Sant Francesc de Formentera cap a les cales més amagades.
A continuació, analitzem els sis arenals i cales que conformen la llista definitiva de les millors platges de Formentera per planificar la teva ruta geogràfica.
Ses Illetes
Aquesta emblemàtica llengua de sorra de 450 metres de longitud, situada al nord de l’illa, és reconeguda constantment com una de les millors platges de Formentera gràcies al seu perfil de piscina natural. L’accés està regulat per a vehicles de motor per garantir la conservació dels nius de dunes del Parc Natural de ses Salines.
La poca profunditat de les seves aigües i la barrera natural d’illots que la protegeixen fan d’aquest entorn un lloc idíl·lic per gaudir del mar en absoluta calma, allunyat de l’estrès urbà i en sintonia amb la natura.
Caló des Mort
Enclavada entre penya-segats de gres rogenc, aquesta petita cala de només 30 metres representa la resistència geològica de la costa sud davant l’erosió marina, consolidant-se entre les millors platges de Formentera. El seu accés a peu per una escala rústica de pedra requereix atenció, però premia el viatger amb aigües de claredat gairebé hipnòtica.
Els varadors de fusta tradicionals per a llaüts afegeixen un caràcter històric molt especial a aquest racó gairebé verge.
Platja de Migjorn
Amb prop de 5 quilòmetres d’extensió, aquesta platja ofereix racons salvatges i tranquils, motiu pel qual figura sempre entre les millors platges de Formentera per fugir de les aglomeracions. Els camins de fusta que recorren les dunes permeten protegir la flora local de l’impacte dels visitants.
La seva immensitat garanteix que, fins i tot durant el pic de la temporada alta, aquest litoral mantingui racons solitaris per connectar amb la natura salvatge de l’illa.
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Cala Saona
Encaixada en una badia flanquejada per penya-segats vermellosos, aquesta platja de la costa oest destaca per les seves vistes i l’espectacular posta de sol, situant-se entre les millors platges de Formentera més estimades pels fotògrafs. La seva orientació la protegeix de la majoria de corrents de llevant.
Aquest racó de sorra fina combina serveis excel·lents i accessibilitat de primer ordre, fent que sigui molt valorada pels visitants que s’allotgen a la zona.
Es Pujols
Es Pujols és l’única platja urbana que aconsegueix combinar un entorn totalment integrat en el teixit de serveis turístics amb aigües d’una qualitat excepcional, guanyant-se un lloc entre les millors platges de Formentera. Els petits illots de roca que la protegeixen retenen la sorra de manera natural.
És la millor opció logística per a aquells viatgers que volen gaudir de la costa sense renunciar a la comoditat de botigues i allotjaments a pocs passos.
Es Caló de Sant Agustí
Aquest tram mariner de la costa nord destaca pels seus contrastos de roca i sorra prop dels penya-segats de la Mola, que s’eleven a 192 metres d’altitud. Les aigües profundes d’aquest indret fan d’Es Caló de Sant Agustí un punt indispensable a la guia de les millors platges de Formentera per a la pràctica d’esnòrquel de qualitat.
Aquest recés de pau és conegut per respectar l’essència marítima clàssica de les Pitiüses sense cap mena d’alteració.
Com organitzar el teu viatge a Formentera
Per absorbir la veritable essència de Formentera, es recomana planificar una estada mínima d’entre 3 i 5 dies terrestres per recórrer les millors platges de Formentera amb calma. La mobilitat a l’illa és molt senzilla gràcies a la seva autopista o carretera principal PM-820, la qual s’estén al llarg de 20 quilòmetres des de la Savina fins al far de la Mola, ideal per fer trajectes respectuosos amb el medi ambient.
Per esquivar les típiques trampes per a turistes, cal buscar la gastronomia local en petits establiments d’interior o a Sant Ferran de ses Roques, on encara se serveix el peix sec tradicional i la frita de polp de manera autòctona abans d’acabar la jornada a les millors platges de Formentera que hagis triat per a aquell dia.
Seràs capaç d’adaptar el teu ritme al batec pausat de la natura illenca o cauràs en la pressa de qui només vol col·leccionar fotos per a les xarxes socials?