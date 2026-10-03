Les 5 millors platges d’Águilas per a una escapada natural

Águilas, situada a l’extrem meridional de la Regió de Múrcia, ofereix un paisatge costaner on el relleu volcànic de la serra de la Almenara topa directament amb el Mediterrani, creant badies protegides de sorra daurada. Aquest enclavament singular allotja algunes de les millors platges d’Águilas, veritables oasis gairebé verges que escapen de la massificació clàssica d’altres trams de la costa llevantina.
La influència dels vents de llevant i ponent defineix la calma d’aquestes cales, molt protegides per penya-segats de toba groguenca. Per optimitzar la logística del viatge, és recomanable establir el nucli urbà com a base principal i desplaçar-se mitjançant la carretera RM-333 i l’autopista AP-7.
A continuació, analitzem els cinc espais litorals imprescindibles que defineixen aquest litoral murcià.
Platja de la Carolina
Aquesta platja forma part del Paisatge Protegit de Cuatro Calas i destaca per la seva sorra fina i l’orientació cap al llevant. Des d’aquí es pot contemplar una vista espectacular del castell de San Juan de las Águilas, situat a exactament 6 quilòmetres de distància.
Els fons marins d’aquest sector són molt rics en praderies de posidònia, un autèntic refugi per a la biodiversitat marina que fa d’aquesta cala un punt excel·lent per a la pràctica del buceig i el snorkel.
Platja dels Cocedors
Just a la frontera amb la província d’Almeria, aquest arenal s’encaixa en una cala tancada en forma de ferradura de gairebé 150 metres de longitud. El seu nom prové d’una antiga cocedora d’espart natural que funcionava en aquest mateix punt de la costa durant el segle XIX.
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Platja de la Higuerica
És la més salvatge de la zona, ideal per recórrer el litoral sense presses ni massificacions urbanes. Davant de la línia de mar destaca un illot calcari de gran valor paisatgístic que serveix de refugi per a nombroses aus marines.
Platja Groga
Coneguda localment pel to intens del seu sediment mineral, aquesta platja està orientada cap a l’illa de Fraile, de la qual es troba separada per un estret canal de només 100 metres de profunditat.
Platja de Calabardina
Situada sota l’ombra imponent de Cabo Cope, un massís rocós que s’eleva a 248 metres sobre el nivell del mar, aquesta platja de caràcter semiurbà destaca per la seva tranquil·litat absoluta i les seves aigües calmes.
Com organitzar la ruta per les millors platges d’Águilas
Per explorar aquest litoral amb calma, es recomana dedicar-hi un mínim de 3 a 5 dies de viatge utilitzant la xarxa de carreteres local. La connexió directa a través de l’autovia RM-11 permet connectar ràpidament el nucli urbà amb qualsevol de les cales verges de la perifèria.
La millor manera d’evitar els llocs massificats és dinar a les petites tavernes de pescadors de la zona, on es pot gaudir del tradicional arròs de calder o el famós gambó vermell d’Águilas comprat a la llotja local.
Prefereixes la serenor solitària dels penya-segats salvatges de Cuatro Calas o el dinamisme de les tavernes portuàries sota el vell castell?