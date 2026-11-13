L’històric hotel de Mollerussa on la família propietària encara hi viu

A Mollerussa, l’Hotel Jardí no és només un lloc per dormir, sinó un refugi on els seus propietaris encara travessen el vestíbul com qualsevol hoste. Aquesta és la història d’un negoci familiar que ha resistit més d’un segle sense perdre l’essència.
Fundat l’any 1912 com una fonda amb jardí i cignes, l’Hotel Jardí de Mollerussa ha estat llar i mitjà de vida de quatre generacions. Els actuals propietaris, ja jubilats, encara viuen a la planta superior, on han criat fills, creat records i vist créixer un hotel que ha sabut adaptar-se sense perdre l’ànima.
Un hotel que va néixer jardí
A principis del segle XX, Felip Llaudet i Montserrat Romeu van obrir les portes d’una petita fonda al cor de Mollerussa. La van anomenar “La Fonda del Jardí” per un ampli espai verd que incloïa un estany i cignes, un toc bucòlic que avui ja no es conserva físicament, però sí en la memòria col·lectiva del lloc.
L’hotel va començar amb només sis habitacions i un menjador destinat a viatgers, comerciants i visitants. Però no era només un negoci d’hostaleria: també hi havia corrals i un petit centre de compra-venda de bestiar, reflex de l’esperit emprenedor de la família fundadora.
A poc a poc, allò que va començar com un espai senzill però acollidor va anar guanyant prestigi, reputació i ànima. El jardí es va anar reduint, però l’esperit verd va quedar ancorat en el nom.
La família que mai no va marxar
El que distingeix l’Hotel Jardí no és només la seva antiguitat, sinó que la família propietària mai no ha deixat de viure-hi. Cada generació ha continuat habitant la part superior de l’edifici, com si formar part de l’hotel fos també formar part de la seva història.
Als anys 60, la filla dels fundadors, Maria Llaudet, i el seu marit Lluís Vila, van agafar el timó. Els seus fills van créixer entre hostes, escales i esmorzars, com si la infància fos una gran casa compartida amb desenes de visitants.
Un d’aquests nens era Joan Vila, que el 1975 va assumir la gestió amb Maria Àngels Riba. Avui, ja jubilats, encara viuen a la planta superior i baixen al vestíbul com si fossin hostes més, travessant la mateixa porta de sempre.
Modernitzar sense perdre l’ànima
L’edifici original es va ampliar fins a tenir unes 60 habitacions, apartaments, sales per a esdeveniments, galeries comercials i places de pàrquing de lloguer. La clau de l’èxit ha estat no trair mai l’esperit original. Les reformes han respectat elements històrics, i la gestió familiar s’ha mantingut sense inversions externes.
Joan Vila recorda com, de petit, passava les tardes baixant les escales per saludar hostes. Avui ell i la seva germana Marta mantenen aquest estil d’hostaleria pròxima i càlida.
Resistència i reinvenció
En més de 110 anys d’història, l’Hotel Jardí ha superat la Guerra Civil, la dictadura, la crisi immobiliària de 2008 i la pandèmia de 2020. Durant la COVID-19, l’hotel va haver de tancar d’un dia per l’altre. Van reobrir progressivament, cuidant sobretot els clients habituals.
Avui, no és només un allotjament, sinó un espai de convivència i un exemple de com els negocis familiars poden perdurar si es gestionen amb empatia, flexibilitat i visió. També han prioritzat la fidelització del personal: torns flexibles, comprensió per la vida familiar i un ambient laboral respectuós. Com diu Joan Vila, “l’equip ha d’estar bé perquè el client ho noti”.
L’hotel on viure forma part del negoci
En un món on tot canvia ràpidament, l’Hotel Jardí ofereix una lliçó d’arrelament: que es pot créixer sense perdre la història. Coneixes algun altre negoci que hagi passat d’avis a néts sense canviar de lloc? Comparteix la teva història o visita aquest racó de Mollerussa on la família encara forma part del servei.
Aquí, l’hospitalitat no és només una professió: és una forma de vida.