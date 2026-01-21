L&#039;escapadeta
La via ferrada de Catalunya que has de fer sí o sí ara que fa bon temps: pont nepalès rècord i un recorregut només apte per valents
Pedro Corchado Fontserè
21/01/2026 08:38

Sempre hi ha un moment en què el cor es fa més viu, quan un tronc de fusta oscil·la sota els teus peus i sents la càrrega d’inquietud i fascinació que et talla la respiració. Aquella sensació que et diu “això sí que val la pena”. Quan el teu instint et mou cap a centinades de metres de roca i un pont enfonsat en el buit, és inevitable adonar-te que ets a punt de viure un dels moments més intensos de l’estiu.

Et pot interessar

Una línia feta de ferro i adrenalina

Centrats en una ruta que no trenca amb decorats turístics, sinó que es converteix en pura emoció: verticals, flancs estrets, desploms i, com a plat fort, un pont nepalès que trenca esquemes. Aquest és el cor d’una via ferrata que, més enllà d’un sender equipat, és una prova de tècnica, equilibri i valentia.

Via ferrata de Baumes Corcades: quan la muntanya es fa passarel·la

Parlem del mític trajecte de Baumes Corcades, situat a Centelles, a només uns 45 minuts de Barcelona. Es tracta d’una via ferrata de nivell intermig-alt (entre K3 i K4). El terreny està equipat amb passarel·les metàl·liques, cables i graons, adaptats a la roca viva del Puigsagordi. No oblidis: és un escenari on el paisatge es pren seriosament, amb vistes a la plana de Vic, el Montseny i el Prepirineu.

Pont nepalès de la via ferrata de Baumes Corcades
Pont nepalès de la via ferrata de Baumes Corcades

La joia d’aquesta ruta és, sens dubte, el pont nepalès de gairebé 70 metres, un dels més llargs del continent, que balla sobre un desert de roca i ens fa sentir petits davant l’immens paisatge.

Seccions que posen a prova

@cindysolon 🧗🏻‍♀️Baumes Corcades via Ferrata 📍Centelles, SPAIN YOUTUBE : https://youtube.com/@cindysolon 🔗 Video : https://youtu.be/Awp_IDPt81k?si=Tz1K94bTYB9aQNfC Watch the full video on YouTube of my first Via Ferrata adventure in Spain! This was, without a doubt, the most thrilling thing I’ve ever done—a must-try for any outdoor enthusiast visiting Spain. And the best part? It’s just a one-hour train ride from Barcelona! #ViaFerrata #HikingSpain #AdventureTravel #Climbing #OutdoorAdventure ♬ original sound – cindy

El recorregut es divideix en seccions ben definides:

  • Secció 1: Una vertical inicial (calenta motors) amb graons metàl·lics ancorats a la roca.
  • Secció 2: El famós pont nepalès. El moment de màxima tensió i màxima bellesa, elevat per vistes sense filtres. Opcional: tens l’alternativa de passar per sota i evitar-lo, si no et ve de gust ballar amb el buit.
  • Secció 3: Flanqueig llarg però senzill, on pots recuperar ritme i aturar-te a contemplar panorames que enamoren.
  • Secció 4: La “barra suspesa” i els desploms finals, que condueixen a la cima del Puigsagordi, a 972 m, amb vistes que arriben als Pirineus i a boscos feréstecs interiors.

Preparació indispensable

No és cap passeig: cal estar ben equipat i tenir ganes. Necessitaràs arresta, casc, dissipador amb mosquetons, guants i botes resistents. Moltes empreses guiades t’ho proporcionen, així com assegurança i fins i tot fotos de l’aventura.

La durada oscil·la entre les 4 i 5 hores incloent l’aproximació i el retorn, amb força desnivell acumulat i punts vertiginosos que pugen la pilota d’adrenalina.

Organització i logística

Degut a la popularitat de la via, cal fer reserva prèvia en determinats casos, i el nombre diari està limitat per garantir la seguretat.

L’accés és assequible: per carretera (C-17) fins a Centelles, també es pot arribar en tren R3 sense necessitat de cotxe. Hi ha serveis que inclouen guia, equip, assegurances i grups reduïts per una experiència càlida i segura.

Powered by Wikiloc

Quan fer-la?

Tot l’any, però millor evitar les hores de sol fort (estalvia cansament i escurça la calor). L’abril, maig, setembre i octubre són estacions ideals, amb menys calor i paisatges exuberants.

Excursionista a la Via Ferrata Baumes Corcades
Excursionista a la Via Ferrata Baumes Corcades

Perquè és imprescindible ara

Aquesta via no és només una ruta física: és un pont entre tu i la natura, una manera de saber què significa vèncer el temor i sentir vèncer l’altura. És una experiència compartida, un record fotogràfic, una prova personal.

Si tens ganes de sentir el ferro sota els peus, el vent en la cara i la línia del cel per companya, aquesta és la teva oportunitat. Perquè no es tracta només de caminar: es tracta d’estar viu, d’una manera intensa i especial.

Osona Parc Natural del Montseny Via Ferrata

Més notícies
Notícia: Una de les rutes més curioses de Catalunya: comença en un pont medieval, travessa cascades i acaba en un espectacular mirador
Comparteix
Un recorregut ple d’aventura natural, sorpreses equipades i un final amb vistes que et deixaran sense alè.
Notícia: Gegants de pedra a Tarragona: una ruta entre cims, agulles i barrancs que expliquen històries sense fer servir la veu
Comparteix
Un viatge per un regne mineral on cada esquerda amaga un vers i cada silenci ressona amb força
Notícia: Una de les rutes més espectaculars i vertiginoses de Catalunya: penya-segats, passarel·les i unes vistes d’infart
Comparteix
Passarel·les sobre l’abisme: una aventura entre roca i aigua. Al racó més salvatge, un camí et convida a assaborir l’essència del vertigen. Caminades estretes, miradors pendents i una mirada cap al buit que et regala emoció pura

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa