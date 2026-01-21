La via ferrada de Catalunya que has de fer sí o sí ara que fa bon temps: pont nepalès rècord i un recorregut només apte per valents

Sempre hi ha un moment en què el cor es fa més viu, quan un tronc de fusta oscil·la sota els teus peus i sents la càrrega d’inquietud i fascinació que et talla la respiració. Aquella sensació que et diu “això sí que val la pena”. Quan el teu instint et mou cap a centinades de metres de roca i un pont enfonsat en el buit, és inevitable adonar-te que ets a punt de viure un dels moments més intensos de l’estiu.
La ruta de 3 dies per Catalunya ideal per a aquesta tardor: passeja entre llacs glacials i descobreix una cascada de 50 metres
Una de les rutes més curioses de Catalunya: comença en un pont medieval, travessa cascades i acaba en un espectacular mirador
Una línia feta de ferro i adrenalina
Centrats en una ruta que no trenca amb decorats turístics, sinó que es converteix en pura emoció: verticals, flancs estrets, desploms i, com a plat fort, un pont nepalès que trenca esquemes. Aquest és el cor d’una via ferrata que, més enllà d’un sender equipat, és una prova de tècnica, equilibri i valentia.
Via ferrata de Baumes Corcades: quan la muntanya es fa passarel·la
Parlem del mític trajecte de Baumes Corcades, situat a Centelles, a només uns 45 minuts de Barcelona. Es tracta d’una via ferrata de nivell intermig-alt (entre K3 i K4). El terreny està equipat amb passarel·les metàl·liques, cables i graons, adaptats a la roca viva del Puigsagordi. No oblidis: és un escenari on el paisatge es pren seriosament, amb vistes a la plana de Vic, el Montseny i el Prepirineu.
La joia d’aquesta ruta és, sens dubte, el pont nepalès de gairebé 70 metres, un dels més llargs del continent, que balla sobre un desert de roca i ens fa sentir petits davant l’immens paisatge.
Seccions que posen a prova
@cindysolon 🧗🏻♀️Baumes Corcades via Ferrata 📍Centelles, SPAIN YOUTUBE : https://youtube.com/@cindysolon 🔗 Video : https://youtu.be/Awp_IDPt81k?si=Tz1K94bTYB9aQNfC Watch the full video on YouTube of my first Via Ferrata adventure in Spain! This was, without a doubt, the most thrilling thing I’ve ever done—a must-try for any outdoor enthusiast visiting Spain. And the best part? It’s just a one-hour train ride from Barcelona! #ViaFerrata #HikingSpain #AdventureTravel #Climbing #OutdoorAdventure ♬ original sound – cindy
El recorregut es divideix en seccions ben definides:
- Secció 1: Una vertical inicial (calenta motors) amb graons metàl·lics ancorats a la roca.
- Secció 2: El famós pont nepalès. El moment de màxima tensió i màxima bellesa, elevat per vistes sense filtres. Opcional: tens l’alternativa de passar per sota i evitar-lo, si no et ve de gust ballar amb el buit.
- Secció 3: Flanqueig llarg però senzill, on pots recuperar ritme i aturar-te a contemplar panorames que enamoren.
- Secció 4: La “barra suspesa” i els desploms finals, que condueixen a la cima del Puigsagordi, a 972 m, amb vistes que arriben als Pirineus i a boscos feréstecs interiors.
Preparació indispensable
No és cap passeig: cal estar ben equipat i tenir ganes. Necessitaràs arresta, casc, dissipador amb mosquetons, guants i botes resistents. Moltes empreses guiades t’ho proporcionen, així com assegurança i fins i tot fotos de l’aventura.
La durada oscil·la entre les 4 i 5 hores incloent l’aproximació i el retorn, amb força desnivell acumulat i punts vertiginosos que pugen la pilota d’adrenalina.
Organització i logística
Degut a la popularitat de la via, cal fer reserva prèvia en determinats casos, i el nombre diari està limitat per garantir la seguretat.
L’accés és assequible: per carretera (C-17) fins a Centelles, també es pot arribar en tren R3 sense necessitat de cotxe. Hi ha serveis que inclouen guia, equip, assegurances i grups reduïts per una experiència càlida i segura.
Quan fer-la?
Tot l’any, però millor evitar les hores de sol fort (estalvia cansament i escurça la calor). L’abril, maig, setembre i octubre són estacions ideals, amb menys calor i paisatges exuberants.
Perquè és imprescindible ara
Aquesta via no és només una ruta física: és un pont entre tu i la natura, una manera de saber què significa vèncer el temor i sentir vèncer l’altura. És una experiència compartida, un record fotogràfic, una prova personal.
Si tens ganes de sentir el ferro sota els peus, el vent en la cara i la línia del cel per companya, aquesta és la teva oportunitat. Perquè no es tracta només de caminar: es tracta d’estar viu, d’una manera intensa i especial.