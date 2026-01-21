La vía ferrata de Cataluña que debes hacer sí o sí ahora que hace buen tiempo: puente nepalí récord y un recorrido solo apto para valientes

Siempre hay un momento en que el corazón se acelera, cuando un tronco de madera oscila bajo tus pies y sientes la carga de inquietud y fascinación que te corta la respiración. Esa sensación que te dice “esto sí que vale la pena”. Cuando tu instinto te lleva hacia cientos de metros de roca y un puente suspendido en el vacío, es inevitable darse cuenta de que estás a punto de vivir uno de los momentos más intensos del verano.

Una línea hecha de hierro y adrenalina

Centrados en una ruta que no rompe con decorados turísticos, sino que se convierte en pura emoción: verticales, flancos estrechos, desplomes y, como plato fuerte, un puente nepalí que rompe esquemas. Este es el corazón de una vía ferrata que, más allá de un sendero equipado, es una prueba de técnica, equilibrio y valentía.

Vía ferrata de Baumes Corcades: cuando la montaña se convierte en pasarela

Hablamos del mítico trayecto de Baumes Corcades, situado en Centelles, a solo unos 45 minutos de Barcelona. Se trata de una vía ferrata de nivel intermedio-alto (entre K3 y K4). El terreno está equipado con pasarelas metálicas, cables y peldaños, adaptados a la roca viva del Puigsagordi. No olvides: es un escenario donde el paisaje se toma en serio, con vistas a la llanura de Vic, el Montseny y el Prepirineo.

Puente nepalí de la vía ferrata de Baumes Corcades

La joya de esta ruta es, sin duda, el puente nepalí de casi 70 metros, uno de los más largos del continente, que se tambalea sobre un desierto de roca y nos hace sentir pequeños ante el inmenso paisaje.

Secciones que ponen a prueba

El recorrido se divide en secciones bien definidas:

Sección 1 : Una vertical inicial (calienta motores) con peldaños metálicos anclados a la roca.

: Una vertical inicial (calienta motores) con peldaños metálicos anclados a la roca. Sección 2 : El famoso puente nepalí. El momento de máxima tensión y máxima belleza, elevado por vistas sin filtros. Opcional: tienes la alternativa de pasar por debajo y evitarlo, si no te apetece bailar con el vacío.

: El famoso puente nepalí. El momento de máxima tensión y máxima belleza, elevado por vistas sin filtros. Opcional: tienes la alternativa de pasar por debajo y evitarlo, si no te apetece bailar con el vacío. Sección 3 : Flanqueo largo pero sencillo, donde puedes recuperar ritmo y detenerte a contemplar panoramas que enamoran.

: Flanqueo largo pero sencillo, donde puedes recuperar ritmo y detenerte a contemplar panoramas que enamoran. Sección 4: La “barra suspendida” y los desplomes finales, que conducen a la cima del Puigsagordi, a 972 m, con vistas que llegan a los Pirineos y a bosques salvajes interiores.

Preparación indispensable

No es un paseo: hay que estar bien equipado y tener ganas. Necesitarás arnés, casco, disipador con mosquetones, guantes y botas resistentes. Muchas empresas guiadas te lo proporcionan, así como seguro e incluso fotos de la aventura.

La duración oscila entre las 4 y 5 horas incluyendo la aproximación y el retorno, con bastante desnivel acumulado y puntos vertiginosos que elevan la adrenalina.

Organización y logística

Debido a la popularidad de la vía, es necesario hacer reserva previa en determinados casos, y el número diario está limitado para garantizar la seguridad.

El acceso es asequible: por carretera (C-17) hasta Centelles, también se puede llegar en tren R3 sin necesidad de coche. Hay servicios que incluyen guía, equipo, seguros y grupos reducidos para una experiencia cálida y segura.

¿Cuándo hacerla?

Todo el año, pero mejor evitar las horas de sol fuerte (ahorra cansancio y reduce el calor). Abril, mayo, septiembre y octubre son estaciones ideales, con menos calor y paisajes exuberantes.

Excursionista en la Vía Ferrata Baumes Corcades

Por qué es imprescindible ahora

Esta vía no es solo una ruta física: es un puente entre tú y la naturaleza, una manera de saber qué significa vencer el temor y sentir vencer la altura. Es una experiencia compartida, un recuerdo fotográfico, una prueba personal.

Si tienes ganas de sentir el hierro bajo los pies, el viento en la cara y la línea del cielo por compañera, esta es tu oportunidad. Porque no se trata solo de caminar: se trata de estar vivo, de una manera intensa y especial.