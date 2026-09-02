¿Por qué España está llamada a ser el gran referente mundial del turismo ecuestre? Una experta lo explica

El ritmo frenético de la vida moderna nos empuja a buscar nuevas formas de desconexión. Pero hay una tendencia que está transformando la manera de viajar, ofreciendo una escapada que va mucho más allá de la simple postal.

No hablamos de lujosos resorts ni de rutas masificadas. Esta propuesta emergente permite explorar un destino desde una perspectiva totalmente diferente, conectando con la esencia más pura del lugar. Es la clave para huir del tráfico y el ruido constante, para detener el infinito scroll de la cotidianidad y encontrar una experiencia realmente inmersiva.

Estamos hablando del turismo ecuestre, una joya que España está llamada a descubrir para el mundo. Una voz autorizada dentro de este sector, Marta González, directora de comunicación de la Organización Mundial del Turismo Ecuestre (OMTE), lo tiene clarísimo: nuestro país tiene todos los ingredientes para liderar este movimiento internacional.

Pero, ¿qué es exactamente el turismo ecuestre? Es una forma de viajar donde el caballo se convierte en el hilo conductor. Es tu compañero para descubrir la naturaleza, la historia, el patrimonio y la cultura de un territorio a un ritmo diferente, mucho más pausado. Las posibilidades son casi infinitas, desde paseos de una hora para disfrutar del paisaje hasta verdaderos safaris de seis días a caballo, durmiendo bajo las estrellas y sin ningún tipo de cobertura (sí, nosotros también alucinamos con la idea).

El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya anunció que trabajaba en una red nacional para impulsar y dar visibilidad a esta oferta única. Y es que España tiene una combinación explosiva de factores: una diversidad de paisajes y espacios naturales que cortan la respiración, una tradición centenaria ligada al caballo y la riqueza de sus razas autóctonas. Hablamos de joyas genéticas como la Pura Raza Española, la Menorquina o la Marismeña. Es una solución auténtica para una conexión que parecía olvidada.

El auge imparable que nadie esperaba

Esta no es una moda pasajera. Según los informes de los últimos años, la actividad de turismo activo más demandada en España fueron las rutas a caballo, concentrando un impresionante 26% de la demanda. El viajero actual quiere huir de las masas y busca experiencias más auténticas, que lo conecten con la naturaleza y que sean, a la vez, sostenibles. El turismo ecuestre se alinea perfectamente con esta nueva conciencia, alejándose del «turismo rápido» y ofreciendo un ritmo humano, más lento y consciente.

Marta González subraya que no es necesario ser un jinete experto para disfrutarlo (¡y eso es una gran noticia!). La mayoría de empresas adaptan las experiencias al nivel de cada persona, desde la iniciación. Cualquiera puede tener un primer contacto seguro con el caballo. Además, el turismo ecuestre no se limita solo a montar. Existe lo que diferenciamos como turismo «de» caballos y turismo «a» caballo. Esto significa que puedes disfrutar de espectáculos ecuestres, visitas a ganaderías históricas, demostraciones de doma o simplemente alojarte en lugares donde el caballo forma parte esencial de su identidad.

Hoteles de lujo como La Donaira en Ronda ya son un claro referente a nivel nacional para este tipo de turismo. A nivel internacional, nombres como Nihi en Indonesia, Selman en Marrakech o Reschio en la Toscana, muestran el potencial de lo que llamamos el «lujo ecuestre».

Nuestro patrimonio: un tesoro por descubrir

España, sin duda, posee uno de los patrimonios ecuestres más grandes del mundo. Tenemos paisajes de una diversidad increíble, una tradición ganadera profundamente arraigada y razas únicas. Además, nuestro clima permite practicar esta actividad durante gran parte del año, lo que nos da una ventaja competitiva brutal. Pero, atención, aún hay un gran camino por recorrer para estructurar una oferta nacional homogénea basada en la calidad, la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar animal.

Para mí, la clave fundamental es entender que el bienestar del caballo debe ser siempre la prioridad. Esto implica trabajar con profesionales cualificados y caballos bien cuidados. Es la base para un turismo ético y sostenible que beneficie a todos.

En el ámbito internacional, hay países que ya han convertido al caballo en una auténtica marca turística, como Islandia, Irlanda, Francia o los EE. UU.. España reúne de sobra todos los ingredientes para situarse entre estos grandes referentes mundiales. El turismo ecuestre, bien hecho, se convierte en una solución para la economía rural. Genera empleo, ayuda a mantener caminos históricos, contribuye a la conservación de nuestras razas autóctonas y apoya a pequeñas empresas locales. Es un intercambio justo: el viajero descubre un lugar de forma inolvidable y el territorio recibe un impulso vital.

¿Dónde encontrar este paraíso a caballo?

La diversidad de destinos ecuestres en España es verdaderamente extraordinaria. Andalucía es, probablemente, el referente internacional gracias al caballo de Pura Raza Española, espacios naturales como Doñana, la Serranía de Ronda o la tradición de Jerez. Pero también destacan con luz propia lugares como el Camí de Cavalls en Menorca; Cataluña con sus Pirineos; Aragón; Asturias y Cantabria; Galicia con el Camino de Santiago; Castilla y León; Extremadura; Castilla-La Mancha, con sus grandes llanuras y parques naturales; o espacios únicos como las Bardenas Reales, el Delta del Ebro o la Sierra Nevada. Lo interesante es que cada territorio ofrece una cultura ecuestre diferente, lo que convierte a España en uno de los países más completos del mundo para este tipo de turismo.

Ahora es el momento de consolidar esta posición de vanguardia. Los ojos del mundo ya están puestos en nosotros y no podemos permitirnos perder esta oportunidad de liderar un segmento turístico que no solo promete aventura y desconexión, sino también un futuro más sostenible y próspero para nuestras zonas rurales. El potencial es realmente inmenso.

Acabas de descubrir la próxima gran revolución en la manera de viajar. ¿No crees que saber esto te pone por delante de la mayoría? El futuro del turismo está a caballo.