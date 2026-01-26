Este pueblo cerca de Barcelona se convierte en la capital de la brujería una vez al año durante un fin de semana

“De Centelles, brujas todas ellas”. Este antiguo refrán es el origen de una de las fiestas más singulares de Cataluña: el Cau de Bruixes, un fin de semana en que este municipio de Osona se transforma completamente para celebrar la magia, el misterio y las leyendas de brujería que forman parte de su historia.

La nueva edición se celebrará los días 31 de enero y 1 de febrero, y llenará las calles de Centelles de espectáculos, rituales simbólicos y actividades pensadas para todas las edades. Durante dos días, el pueblo se convierte en un escenario vivo donde conviven brujas, brujos, visitantes disfrazados e historias que reivindican la memoria de las mujeres que fueron perseguidas por su conocimiento.

Un fin de semana de magia y rituales

28º Cau de Bruixes del 26 al 31 de enero de 2026 en Centelles

El programa del Cau de Bruixes incluye teatro en la calle, conciertos, rutas temáticas, talleres familiares y un mercado mágico donde se pueden encontrar productos esotéricos, gastronomía local y preparados de herboristería. El ambiente, entre festivo y misterioso, invita a todos a participar disfrazados, llenando el pueblo de capas, sombreros puntiagudos y escobas simbólicas.

Entre los actos más esperados están el aquelarre y el baile de brujas, las lecturas de tarot y las representaciones de leyendas inspiradas en mujeres reales de épocas pasadas. Un homenaje poético y teatral que recupera la memoria de aquellas que fueron acusadas injustamente de practicar artes prohibidas.

La Bruja del Año: un reconocimiento especial

Uno de los momentos más emblemáticos de la fiesta es la proclamación de la Bruja del Año. Este título se otorga a una mujer del municipio que haya destacado por su labor cultural, social o asociativa. Es un acto emotivo que pone en valor la contribución de las mujeres a la vida comunitaria y que conecta el pasado con el presente.

El programa completo de actividades se puede consultar en el sitio web del Ayuntamiento de Centelles, donde cada año se detallan horarios, ubicaciones y novedades de la fiesta.

¿Cómo llegar a Centelles?

La manera más rápida de llegar desde Barcelona es en coche: el trayecto dura aproximadamente 45 minutos. Durante el fin de semana del Cau de Bruixes la afluencia es elevada, pero el aparcamiento suele ser accesible fuera de los momentos de máxima afluencia.

También es posible llegar en tren directo desde Barcelona. Además, hay autobuses desde Fabra i Puig, aunque es necesario hacer transbordo para completar el trayecto hasta el municipio.

Centelles se convierte, por unas horas, en la capital catalana de la brujería. Una fiesta única, mágica y cargada de historia que año tras año atrae a miles de visitantes curiosos por descubrir esta tradición tan singular.