Aquest poble a prop de Barcelona es converteix en la capital de la bruixeria un cop l’any durant un cap de setmana

“De Centelles, bruixes totes elles”. Aquest antic refrany és l’origen d’una de les festes més singulars de Catalunya: el Cau de Bruixes, un cap de setmana en què aquest municipi d’Osona es transforma completament per celebrar la màgia, el misteri i les llegendes de bruixeria que formen part de la seva història.
La nova edició se celebrarà els dies 31 de gener i 1 de febrer, i omplirà els carrers de Centelles d’espectacles, rituals simbòlics i activitats pensades per a totes les edats. Durant dos dies, el poble es converteix en un escenari viu on conviuen bruixes, bruixots, visitants disfressats i històries que reivindiquen la memòria de les dones que van ser perseguides pel seu coneixement.
Un cap de setmana de màgia i rituals
El programa del Cau de Bruixes inclou teatre al carrer, concerts, rutes temàtiques, tallers familiars i un mercat màgic on es poden trobar productes esotèrics, gastronomia local i preparats d’herboristeria. L’ambient, entre festiu i misteriós, convida a tothom a participar-hi disfressat, omplint el poble de capes, barrets punxeguts i escombres simbòliques.
Entre els actes més esperats hi ha l’aquelarre i el ball de bruixes, les lectures de tarot i les representacions de llegendes inspirades en dones reals d’èpoques passades. Un homenatge poètic i teatral que recupera la memòria d’aquelles que van ser acusades injustament de practicar arts prohibides.
La Bruixa de l’Any: un reconeixement especial
Un dels moments més emblemàtics de la festa és la proclamació de la Bruixa de l’Any. Aquest títol s’atorga a una dona del municipi que hagi destacat per la seva tasca cultural, social o associativa. És un acte emotiu que posa en valor la contribució de les dones a la vida comunitària i que connecta el passat amb el present.
El programa complet d’activitats es pot consultar al lloc web de l’Ajuntament de Centelles, on cada any es detallen horaris, ubicacions i novetats de la festa.
Com arribar a Centelles?
La manera més ràpida d’arribar-hi des de Barcelona és en cotxe: el trajecte dura aproximadament 45 minuts. Durant el cap de setmana del Cau de Bruixes l’afluència és elevada, però l’aparcament sol ser accessible fora dels moments de màxima afluència.
També és possible arribar-hi en tren directe des de Barcelona. A més, hi ha autobusos des de Fabra i Puig, tot i que cal fer transbord per completar el trajecte fins al municipi.
Centelles es converteix, per unes hores, en la capital catalana de la bruixeria. Una festa única, màgica i carregada d’història que any rere any atrau milers de visitants encuriosits per descobrir aquesta tradició tan singular.