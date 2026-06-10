La fortaleza histórica del siglo XIV: así es el mejor castillo circular de España

Seguro que estás buscando un destino diferente para tu próxima escapada y estás harto de los mismos pueblos masificados de siempre. El turismo de masas nos está robando la oportunidad de conectar con la verdadera historia, esa que se siente en los huesos al pisar piedras milenarias. Si buscas un lugar que te deje con la boca abierta, que sea barato y que no esté saturado de selfies, tenemos la solución definitiva para tu próximo fin de semana.

A veces miramos hacia afuera buscando grandes fortalezas medievales en Escocia o Francia, sin darnos cuenta de que en nuestro propio suelo tenemos auténticas joyas ocultas. (Sí, nosotros también cometemos este error a veces). Existe un lugar en las islas que desafía el tiempo y que ostenta un título que muy pocos conocen, a pesar de cambiar por completo la fisonomía de toda una comarca.

La fortaleza de Bellver: el secreto mejor guardado de Mallorca

Hablamos del imponente Castillo de Bellver, situado a muy pocos kilómetros de Palma, en plena provincia de las Islas Baleares. Esta edificación se ha consolidado oficialmente como el castillo circular más espectacular de España y uno de los poquísimos complejos fortificados redondos que quedan intactos en todo el continente europeo. Su imponente silueta domina el paisaje de la bahía y vigila un frondoso bosque mediterráneo desde el siglo XIV, manteniendo en pie una arquitectura gótica que parece inmune al paso de los siglos.

La historia que guardan sus muros es sencillamente fascinante. El origen exacto de esta edificación se vincula directamente al año 1300, bajo el mandato del rey Jaime II de Mallorca, un dato que los arqueólogos e historiadores han podido corroborar con total precisión. Lo que hace verdaderamente único a Bellver es que rompió con todos los manuales de la arquitectura militar de la época, construyendo un foso y un recinto exterior completamente mezclados y curvados que otorgaban una sorprendente resistencia frente a los asedios enemigos.

La letra pequeña de este viaje: Para disfrutar de la experiencia completa, es obligatorio reservar la entrada combinada que incluye el Museo de Historia de la Ciudad, ubicado en el patio interior. No te limites a ver el castillo por fuera; la verdadera magia está en subir a su imponente terraza superior para conseguir una panorámica de trescientos sesenta grados.

Un viaje en el tiempo que conecta con la geometría gótica

Para heredar el gran giro de guion de este viaje, este secreto que hace que la visita valga el doble, no está solo dentro de las murallas del antiguo reino. Justo en el centro de la fortificación, compartiendo protagonismo con el paisaje, se encuentra su imponente patio de armas de dos niveles. Este espacio nos traslada de golpe a la sofisticación de la corte medieval, permitiendo al viajero entender cómo funcionaba una estructura donde la planta baja muestra arcos de medio punto y la planta superior exhibe una galería de arcos apuntados calados, una geometría gótica única en su especie.

El valor de Bellver radica en su doble función histórica vinculada tanto a la residencia real como a su posterior uso como prisión militar. Durante los análisis institucionales de sus estancias, se han localizado marcas de cantero originales y grafitis históricos esculpidos por los propios prisioneros en los muros de piedra. Es una ventana histórica brutal que demuestra que esta zona de Mallorca ya era un centro de poder estratégico y de vanguardia arquitectónica muchísimo antes de que el turismo moderno descubriera sus playas.

¿Sabías que la estructura de Bellver se diseñó alineando sus torres secundarias con los cuatro puntos cardinales? Este sistema permitía a los ingenieros del rey utilizar la propia sombra de las murallas como un gigantesco reloj solar, una tecnología astronómica y militar que ha sobrevivido mil años para que hoy puedas fotografiarla en alta definición con tu móvil.

Planifica tu escapada antes de que se vuelva masivo

El turismo cultural de interior está viviendo un auténtico boom este año y los destinos de patrimonio vivo están subiendo como la espuma en las redes sociales. Las plazas para las visitas reguladas tanto al recinto interior como a la famosa Torre del Homenaje, que se encuentra exenta y separada del cuerpo principal por un puente, son muy limitadas los fines de semana debido a las lógicas restricciones de conservación del monumento. Si quieres asegurar tu entrada al pasado y disfrutar de unas vistas espectaculares sin aglomeraciones, te recomendamos hacer tu gestión online hoy mismo.

Gastar el dinero en un viaje masificado y aburrido habiendo joyas medievales con secretos geométricos a pocos minutos del centro de Palma es una decisión de la que te arrepentirás en tu vuelta a la rutina el lunes. ¿A quién convencerás para perderos juntos por las almenas del Castillo de Bellver este sábado?