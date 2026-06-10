La fortalesa històrica del segle XIV: així és el millor castell circular d’Espanya

Segur que estàs buscant un destí diferent per a la teva pròxima escapada i estàs fart dels mateixos pobles masificats de sempre. El turisme de masses ens està robant l’oportunitat de connectar amb la vertadera història, aquesta que se sent als ossos en trepitjar pedres mil·lenàries. Si busques un lloc que et deixi amb la boca oberta, que sigui barat i que no estigui saturat de pals selfie, tenim la solució definitiva per al teu pròxim cap de setmana.
A vegades mirem cap a fora buscant grans fortaleses medievals a Escòcia o França, sense adonar-nos que al nostre propi sòl tenim autèntiques joies ocultes. (Sí, nosaltres també cometem aquest error a vegades). Existeix un lloc a les illes que desafia el temps i que ostenta un títol que molt pocs coneixen, tot i canviar per complet la fisonomía de tota una comarca.
La fortalesa de Bellver: el secret més ben guardat de Mallorca
Parlem de l’imponent Castell de Bellver, situat a molt pocs quilòmetres de Palma, en plena província de les Illes Balears. Aquesta edificació s’ha consolidat oficialment com el castell circular més espectacular d’Espanya i un dels poquíssims complexos fortificats rodons que queden intactes en tot el continent europeu. La seva imponent silueta domina el paisatge de la badia i vigila un frondós bosc mediterrani des del segle XIV, mantenint en peu una arquitectura gòtica que sembla immune al pas dels segles.
La història que guarden els seus murs és senzillament fascinant. L’origen exacte d’aquesta edificació es vincula directament a l’any 1300, sota el mandat del rei Jaume II de Mallorca, una dada que els arqueòlegs i historiadors han pogut corroborar amb total precisió. El que fa verdaderament únic Bellver és que va trencar amb tots els manuals de l’arquitectura militar de l’època, construint un fossat i un recinte exterior completament barrejats i corbats que atorgaven una resistència sorprenent davant els setges enemics.
La lletra petita d’aquest viatge: Per gaudir de l’experiència completa, és obligatori reservar l’entrada combinada que inclou el Museu d’Història de la Ciutat, ubicat al patí interior. No et limitis a veure el castell per fora; la vertadera màgia està a pujar a la seva imponent terrassa superior per aconseguir una panoràmica de tres-cents seixanta graus.
Un viatge en el temps que connecta amb la geometria gòtica
Per heretar el gran gir de guió d’aquest viatge, aquest secret que fa que la visita valgui el doble, no està només dins de les muralles de l’antic regne. Just al centre de la fortificació, compartint protagonisme amb el paisatge, es troba el seu imponent patí d’armes de dos nivells. Aquest espai ens trasllada de cop a la sofisticació de la cort medieval, permetent al viatger entendre com funcionava una estructura on la planta baixa mostra arcs de mig punt i la planta superior exhibeix una galeria d’arcs apuntats calats, una geometria gòtica única en la seva espècie.
El valor de Bellver radica en la seva doble funció històrica vinculada tant a la residència reial com al seu posterior ús com a presó militar. Durant els anàlisis institucionals de les seves estances, s’hant localitzat marques de canter originals i grafits històrics esculpits pels propis presoners en els murs de pedra. És una finestra històrica brutal que demostra que aquesta zona de Mallorca ja era un centre de poder estratègic i de vanguàrdia arquitectònica moltíssim abans que el turisme modern descobrís les seves platges.
Sabies que l’estructura de Bellver es va dissenyar alineant les seves torres secundàries amb els quatre punts cardinals? Aquest sistema permetia als enginyers del rei utilitzar la pròpia ombra de les muralles com un gegantí rellotge solar, una tecnologia astronòmica i militar que ha sobreviscut mil anys perquè avui puguis fotografiar-la en alta definició amb el teu mòbil.
Planifica la teva escapada abans que es torni massiu
El turisme cultural d’interior està vivint un autèntic boom aquest any i els destins de patrimoni viu estan pujant com l’escuma a les xarxes socials. Les places per a les visites regulades tant al recinte interior com a la famosa Torre de l’Homenatge, que es troba exempta i separada del cos principal per un pont, són molt limitades els caps de setmana a causa de les lògiques restriccions de conservació del monument. Si vols assegurar la teva entrada al passat i gaudir d’unes vistes espectaculars sense aglomeracions, et recomanem fer la teva gestió online avui mateix.
Gastar els diners en un viatge massificat i avorrit havent-hi joies medievals amb secrets geomètrics a pocs minuts del centre de Palma és una decisió de la qual et penediràs en la teva tornada a la rutina el dilluns. A qui convenceràs per perdre-us junts per les almenes del Castell de Bellver aquest dissabte?