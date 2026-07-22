El pueblo de 76 habitantes que atrae a 100.000 turistas anuales y es uno de los más bonitos de Europa

Llega este momento del año en el que buscamos escapar de la masificación, el asfalto y las rutas turísticas convencionales que tanto nos agobian. (Sí, nosotros también estamos hartos de las colas interminables).

Planificar una escapada buscando paz se convierte a menudo en una auténtica odisea de masificación y precios desorbitados. Conformarse con el típico destino abarrotado destroza nuestro anhelado descanso de fin de semana.

Y es que los lugares saturados solo consiguen estresarnos aún más cuando lo que realmente necesitamos es desconectar de verdad. (Una trampa mental que arruina cualquier escapada).

El tesoro medieval que desafía las matemáticas del turismo actual

Aquí es donde entra en juego la fascinación por los enclaves minúsculos que guardan una historia titánica en su interior. Un rincón escondido en el corazón de Europa ha logrado romper todos los récords de popularidad sin perder ni un ápice de su esencia.

No se trata de una gran ciudad monumental ni de un complejo vacacional de última generación. Hablamos de un oasis arquitectónico donde la historia se mantiene intacta desde la Edad Media. El secreto de su éxito radica en una desproporción demográfica insólita que llama la atención de expertos en viajes y aventureros por igual.

Recuerda un detalle clave: el municipio cuenta oficialmente con tan solo 76 vecinos empadronados, pero es capaz de atraer masivamente a más de 100.000 visitantes cada año.

Este fenómeno único aprovecha la magia de sus calles empedradas para cautivar al viajero exigente de manera totalmente natural, sin artificios modernos ni grandes infraestructuras. Los expertos en turismo señalan directamente al imponente castillo de Châteauneuf-en-Auxois, una fortaleza del siglo XII situada en Francia que corona el paisaje con una elegancia sobrecogedora. (Una auténtica obra maestra defensiva que vigila el valle).

De esta manera, el visitante recibe un impacto visual inmediato al cruzar sus murallas, logrando que desconectemos por completo del siglo XXI desde el preciso instante en que pisamos su suelo histórico.

Además, pasear por su casco antiguo permite descubrir la iglesia de San Felipe y Santiago, un templo de esa misma época medieval que conserva frescos y piezas de valor incalculable.

¿Sabías que este pueblo no es solo un museo al aire libre?

Este mismo principio de conservación funcional se impulsa en contadas localidades para mantener viva la artesanía local frente a la gentrificación turística desmesurada.

Si funciona para preservar antiguos talleres y comercios tradicionales, imagina la autenticidad que aporta recorrer callejones donde la vida cotidiana continúa latiendo a pequeña escala.

Nuestra curiosidad viajera y nuestra necesidad de encontrar rincones con alma agradecen enormemente dejar atrás los destinos impersonales para apostar por la historia viva más auténtica.

@gswtravel Châteauneuf-en-Auxois, à deux pas de Dijon 🇫🇷 Un des plus beaux villages de France, avec ses maisons médiévales, ses ruelles pavées… et ce château fort impressionnant 🏰🌿 Entre histoire, charme bourguignon et vues à couper le souffle sur la campagne 🌄🍇 💡 Ici, chaque pierre raconte un siècle. Et chaque recoin est un décor de cinéma. 🧭 À visiter absolument si tu passes en Bourgogne ! #ChâteauneufEnAuxois #Bourgogne #FranceSecrète #VillageMédiéval #TravelFrance #TikTokVoyage #RoadTripFrance ♬ Medieval Melody – Nimbora

La próxima vez que planifiques un viaje diferente, recuerda que la respuesta no siempre requiere cruzar océanos ni buscar metrópolis llenas de ruido. A veces, perderse en un diminuto pueblo donde los vecinos superan con creces a los visitantes es el camino definitivo para reconciliarnos con el placer de viajar.

¿Te atreves a descubrir los secretos de este gigante de piedra o seguirás eligiendo los típicos destinos masificados de siempre?