VIAJES del Imserso: aún hay plazas para escaparte a la costa esta primavera

Las plazas para los viajes de costa del Imserso continúan disponibles esta primavera, según han difundido recientemente varios pensionistas y ha podido confirmar el portal Preferente. Las actualizaciones de la web de Turismo Social (Ávoris) muestran un amplio abanico de destinos todavía con plazas libres, especialmente para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio.

Esta temporada, los participantes acreditados pueden optar por viajes sin transporte, ideales para aquellos que prefieren llegar por su cuenta o que residen cerca de los destinos ofrecidos. Las opciones son diversas y cubren toda la costa mediterránea y atlántica peninsular.

Destinos de costa con plazas disponibles

Según los últimos datos, hay disponibilidad en múltiples provincias, tanto en temporada baja como en los primeros meses de temporada alta. Entre los destinos destacados encontramos:

Almería: una gran cantidad de plazas entre abril y junio.

una gran cantidad de plazas entre abril y junio. Huelva: opciones disponibles en febrero, marzo y abril.

opciones disponibles en febrero, marzo y abril. Girona: alojamientos abiertos en febrero, marzo, abril y mayo.

alojamientos abiertos en febrero, marzo, abril y mayo. Barcelona: plazas libres durante marzo, abril y mayo.

plazas libres durante marzo, abril y mayo. Castellón: buena disponibilidad en febrero, marzo y abril.

buena disponibilidad en febrero, marzo y abril. Valencia: opciones para viajar en febrero, marzo y mayo.

opciones para viajar en febrero, marzo y mayo. Murcia: estancias disponibles en febrero, marzo y mayo.

Estos paquetes incluyen alojamiento, pensión completa y seguro de viaje, lo que convierte las estancias en una alternativa asequible para disfrutar del buen clima y de los paisajes marítimos antes del verano.

Precios accesibles para una primavera junto al mar

Los precios, subvencionados por el programa de turismo social, continúan siendo uno de los grandes atractivos. En temporada baja, de noviembre a abril, los precios son

224,63 € para estancias de 7 noches

270,39 € para estancias de 9 noches

A partir de mayo y junio, considerados temporada alta dentro del programa, los precios pasan a:

324,63 € para estancias de 7 noches

370,39 € para estancias de 9 noches

Unos importes muy competitivos que permiten disfrutar de la costa en épocas de menos afluencia, ideal para caminar tranquilamente, descubrir pueblos costeros y relajarse en un ambiente agradable y suave.

Ahora es el momento perfecto para reservar

Con la primavera cerca y una meteorología habitualmente estable, este periodo se convierte en una de las mejores épocas para aprovechar el programa de viajes del Imserso. Las plazas disponibles se pueden agotar rápidamente a medida que se acerca la Semana Santa o el buen tiempo, por lo que anticiparse es clave.

Si tienes ganas de mar, de paseos soleados o de una semana de desconexión total, esta es una oportunidad inmejorable. Solo hay que elegir el destino y preparar la maleta para disfrutar de una primavera llena de luz.