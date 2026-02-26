Viatges de l’Imserso: encara hi ha places per escapar-te a la costa aquesta primavera

Les places per als viatges de costa de l’Imserso continuen disponibles aquesta primavera, segons han difós recentment diversos pensionistes i ha pogut confirmar el portal Preferente. Les actualitzacions de la web de Turisme Social (Ávoris) mostren un ampli ventall de destins encara amb places lliures, especialment per als mesos de febrer, març, abril, maig i juny.
Aquesta temporada, els participants acreditats poden optar per viatges sense transport, ideals per a aquells que prefereixen arribar pel seu compte o que resideixen a prop dels destins oferts. Les opcions són diverses i cobreixen tota la costa mediterrània i atlàntica peninsular.
Destins de costa amb places disponibles
Segons les darreres dades, hi ha disponibilitat en múltiples províncies, tant en temporada baixa com en els primers mesos de temporada alta. Entre els destins destacats hi trobem:
- Almeria: una gran quantitat de places entre abril i juny.
- Huelva: opcions disponibles al febrer, març i abril.
- Girona: allotjaments oberts al febrer, març, abril i maig.
- Barcelona: places lliures durant març, abril i maig.
- Castelló: bona disponibilitat al febrer, març i abril.
- València: opcions per viatjar al febrer, març i maig.
- Múrcia: estades disponibles al febrer, març i maig.
Aquests paquets inclouen allotjament, pensión completa i segur de viatge, fet que converteix les estades en una alternativa assequible per gaudir del bon clima i dels paisatges marítims abans de l’estiu.
Preus accessibles per a una primavera vora el mar
Els preus, subvencionats pel programa de turisme social, continuen sent un dels grans atractius. En temporada baixa, de novembre a abril, els preus són
- 224,63 € per a estades de 7 nits
- 270,39 € per a estades de 9 nits
A partir de maig i juny, considerats temporada alta dins del programa, els preus passen a:
- 324,63 € per a estades de 7 nits
- 370,39 € per a estades de 9 nits
Uns imports molt competitius que permeten gaudir de la costa en èpoques de menys afluència, ideal per caminar tranquil·lament, descobrir pobles costaners i relaxar-se en un ambient agradable i suau.
Ara és el moment perfecte per reservar
Amb la primavera a tocar i una meteorologia habitualment estable, aquest període esdevé una de les millors èpoques per aprofitar el programa de viatges de l’Imserso. Les places disponibles es poden esgotar ràpidament a mesura que s’acosta la Setmana Santa o el bon temps, de manera que anticipar-se és clau.
Si tens ganes de mar, de passejades soles o d’una setmana de desconnexió total, aquesta és una oportunitat immillorable. Només cal escollir el destí i preparar la maleta per gaudir d’una primavera plena de llum.