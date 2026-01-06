Una muralla desconeguda entre Catalunya i l’Aragó que recorda la Gran Muralla Xina i ofereix paisatges de somni

Hi ha paisatges que et captiven des del primer albirament: formes que semblen tallades amb intenció i un silenci que pesa sense fer soroll. Sense pistes visibles, alguns escenaris es fan cos, presència. Et brinden la sensació que has arribat a un racó privilegiat, gairebé sagrat.
Una geologia escenificada
Imagina que, de sobte, trobes una muralla… però no feta per mà humana. Una successió de crestes calcàries que suren del sòl com dents alineades que intenten tocar el cel, envoltades de pla, d’aigua, de quietud.
Aquest «muralla» no és una concessió al turisme: és el resultat de milions d’anys de plegament tel·lúric i erosió, la natura esculpeix sense intenció artística, però amb un efecte cinematogràfic.
Les Dents de Finestres: quan la roca competeix amb el cel
Aquest mur natural emergeix al cor de la serralada del Montsec, tot definint una frontera visual entre Catalunya i Aragó. La sorprenent formació calcària és coneguda popularment com les Dents de Finestres. Es tracta d’un plafó majestuós de roca calissa que s’alça en paral·lel al vell embassament de Canelles. El reflex de les crestes a l’aigua multiplica per dos l’impressionant escenografia.
La muralla china de finestres o finestras es una formación geológica irrepetible que te dejará con la boca abierta, no esta en su máximo esplendor por culpa de la sequía actual pero es igual de bonito y mágico poder grabar en este sitio
Això ho converteix en un dels espais més fotogènics del Prepirineu, especialment quan el sol contrasta el perfils rocosos amb el cel clar o dins l’ombra d’un capvespre tranquil.
Sigui captivadora des de la distància…
Des d’un mirador prop de l’embassament, la imatge sembla poc real: un alineament abrupt que sembla dissenyat per guiar la mirada cap a l’horitzó. Quan el dia net ho permet, els Pirineus s’alcen a l’horitzó, emmarcant el conjunt amb majestuositat.
Però és valent aquell que s’acosta…
… i encara més captivadora de prop
Quan t’aproximen, la sensació es reforça: parets de roca vertical que amaguen senders estrets, ruïnes que s’adhereixen al brancam rocós i la quietud ancestral d’un poble abandonat convertit en portal al passat.
A mig camí, descobris la petita ermita romànica de Sant Vicenç, construïda al segle XI, com si desafias la llei de la gravetat. És un temple simple i humil, però ubicat en un context únic. A prop, entre pedres, hi ha restes d’un castell medieval que dominava el congost. Aquí es percep la funció defensiva de l’indret, però també la seva capacitat d’arrencar el silenci.
I si continues més amunt, et trobes amb la ermita de Sant Marc, des d’on les vistes del paisatge són inoblidables. És com veure el cor d’aquest mur natural i entendre que forma una part viva d’aquest territori.
Quan els veïns demanen respecte pel nom
Curiosament, el sobrenom de “Muralla Xinesa” augmenta la curiositat, però també ha despertat rebuig local. Els veïns demanen que es respecti l’autèntic nom de sempre: roques de la vila o Dents de Finestres. Molts expressen que comparar-ho amb una estructura mil·lenària és injust cap a la roba i la història que els uneix a la muntanya. És una invitació a entendre el paisatge des del respecte i no només des del sensacionalisme turístic.
Com arribar-hi i què fer
L’accés comença en una carretera rural que parteix del poble més proper, fins a un nucli despoblat que marca l’inici del camí. Des d’allà, et guien caminades fàcils fins a les ermites i als miradors naturals. També hi ha opcions per veure les parets des de l’aigua, remant en caiac o en una excursió en catamarà que recorre l’embassament.
Si t’acostes, porta calçat adequat i aigua, perquè encara que no és un gran desnivell, el camí és ferm i abrupt.
Una mena d’homenatge a la naturalesa i el silenci
Aquesta paret natural no necessita guions ni guies: la seva discurs és visual, silenciós i immens. És una combinació rara de geologia, història i patrimoni invisible, cultivat per la naturalesa i estimat, en silenci, per qui viu a la vora.
No és Mont-Rebei. No vol ser-ho. És una altra forma de màgia silenciada, un escenari dissenyat sense intenció humana, però perfectament artístic. I tu, t’atreveixes a descobrir aquesta muralla de pedra i silenci on el temps sembla que s’hagi aturat?