Rosalía recorda els seus orígens en un poble català: «Anava amb cotxes tunejats i cantava per Camarón»

Abans dels Grammys, de les portades a Vogue i de paralitzar el món amb cada estrena, existia una noia en un poble de poc més de 8.000 habitants que buscava la seva identitat entre el soroll dels motors. El fenomen Rosalía no va néixer en un conservatori d’elit, sinó als carrers de Sant Esteve Sesrovires.
Al Baix Llobregat, on el paisatge barreja masies centenàries amb polígons industrials, la cantant va viure un moment de “serendipitat” que avui ja és llegenda. *(Sí, nosaltres també ens imaginem una Rosalía adolescent entre neons i altaveus a tota pastilla).*
La trobada amb el mite als 13 anys
La mateixa artista ho confessava fa poc a La Revuelta: la seva educació musical va començar amb la seva àvia cantant per Lola Flores, però el “clic” definitiu va ocórrer en una cursa de cotxes tunejats. Allà, entre l’olor de pneumàtic i el rugit dels motors, va sonar una veu que li va travessar l’ànima: la de Camarón de la Isla.
Aquest contrast entre la modernitat “macarra” del tuning i la puresa del flamenc és, precisament, la base del seu ADN artístic. “Anava en cotxes tunejats i cantava per Camarón”, recorda entre rialles. Aquell moment va marcar l’inici d’una obsessió que la portaria a reinventar el flamenc amb electrònica i R&B.
Dada clau: Sant Esteve Sesrovires va ser un assentament romà i els seus turons connectaven directament amb l’antiga Barcino. La història i l’avantguarda sempre han conviscut aquí.
Molt més que el “poble de la Rosalía”
Encara que avui mig món situa aquest municipi al mapa gràcies a la Motomami, Sant Esteve Sesrovires té una identitat pròpia que mereix el viatge. És un lloc de contrasts: des de les seves torres bessones a l’Església Parroquial fins a la seva famosa Ruta de les Masies.
Per als que busquen una escapada autèntica, aquest itinerari recorre més de 20 masies històriques que són joies de l’arquitectura pagesa catalana. Llocs com Ca n’Estella o Can Julià no només expliquen la història del camp, sinó que són el temple d’un altre gran tresor local: el vi.
Els cellers del poble són un reclam absolut. Passejar per les seves vinyes, participar en la trepitjada de raïm estacional o tastar els caves de Rabetllat i Vidal és submergir-se en la Catalunya més profunda i sensorial.
Tardor: La data marcada al calendari
Sabies que això també serveix per als amants de la gastronomia? Cada any, quan arriba la tardor, la Fira del Vi i del Cava converteix la Plaça del Doctor Tarrés en l’epicentre del maridatge i l’artesania. És el moment perfecte per tastar els vins Clot dels Oms mentre sents l’esperit de la terra que va veure créixer l’artista més internacional del moment.
Aquesta barreja d’arrels agrícoles, passat feudal i modernitat industrial és el que fa que Sant Esteve sigui especial. No és només un poble de pas cap a Montserrat; és el lloc on una nena de 13 anys va entendre que es podia ser tradicional i futurista alhora.
Has fet el pas correcte en llegir això: ara ja saps que per entendre la música de la Rosalía, primer has de trepitjar la terra on el tuning i el quejío es van donar la mà per primera vegada.
T’imagines trobar la teva pròpia inspiració entre les masies i els vins d’aquest racó del Baix Llobregat?