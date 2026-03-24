Què veure a Sant Esteve Sesrovires: molt més que el bressol de la Rosalía i el vi de qualitat

Sant Esteve Sesrovires ha deixat de ser un punt discret al mapa del Baix Llobregat per convertir-se en un destí de pelegrinatge cultural i enoturístic. Tot i que la fama mundial de la Rosalía ha posat el focus sobre els seus carrers, aquest poble amaga tresors que daten de l’època romana i una tradició pagesa que et sorprendrà.
Si busques una escapada que combini història, natura i bona taula, Sant Esteve és la teva parada obligatòria. Aquí no només es respira l’aire de les masies centenàries, sinó que es viu la passió pel vi en cada racó del seu paisatge dominat per vinyes i pins. *(Sí, nosaltres també ens hem perdut pels seus camins i l’experiència val la pena).*
La Ruta de les Masies: Arquitectura amb ànima
El gran reclam per als amants de la caminada i la bicicleta és la cèlebre Ruta de les Masies. Es tracta d’un itinerari que connecta unes 20 construccions històriques que són el testimoni viu del passat agrícola de la zona.
No pots marxar sense visitar Ca n’Estella o Can Julià. Aquestes masies no són només edificis; són centres de cultura on encara es palpa la vida de pagès d’abans. Algunes d’elles ofereixen activitats que et permeten connectar amb la terra de la manera més autèntica possible.
Dada clau: Moltes d’aquestes masies formen part de la història de la baronia de Castellvell, recordant l’època feudal on aquestes terres eren estratègiques per connectar amb Barcelona.
Enoturisme: El temple del Vi i el Cava
Si el paladar és qui mana en els teus viatges, Sant Esteve Sesrovires no et decebrà. El poble és un referent en la producció de vins de la denominació Clot dels Oms i caves de prestigi com els de Rabetllat i Vidal.
Visitar els seus cellers és una experiència sensorial completa. Pots fer visites guiades que inclouen el tast de productes locals, maridatges exclusius i, si vas en la temporada adequada, fins i tot participar en la trepitjada de raïm. És el lloc ideal per omplir el teu celler personal amb joies locals.
La cita imprescindible és la Fira del Vi i del Cava, que se celebra a la tardor a la Plaça del Doctor Tarrés. És el moment on el poble treu el millor d’ell mateix amb degustacions i tallers per a totes les edats.
Patrimoni i miradors: Una vista privilegiada
Al nucli urbà, l’edifici més emblemàtic és l’Església Parroquial de Sant Esteve. Les seves torres bessones dominen l’skyline del poble i són un exemple de la reconstrucció del segle XIX sobre una base molt més antiga, documentada ja l’any 1008.
Passejar pel barri antic és descobrir cases baixes i racons tranquils que conserven l’essència d’un poble que ha sabut créixer sense perdre el seu caràcter rural. Des de les zones més altes, podràs gaudir de vistes espectaculars de Montserrat, que vigila Sant Esteve des de la distància.
Consell secret: Si t’agrada l’esport a l’aire lliure, el Complex Esportiu Municipal i els voltants ofereixen rutes de senderisme suau perfectes per fer en família o amb amics abans d’un bon dinar de brasa en algun dels restaurants locals.
Per què visitar-lo ara?
Sant Esteve Sesrovires ofereix aquest equilibri perfecte entre la modernitat de la “generació Motomami” i la calma de la tradició catalana. És un poble que s’explica a través dels seus vins, de la seva gent i de la seva història romana oculta sota les colines.
Has pres la decisió correcta en interessar-te per aquest destí: sovint els llocs més fascinants són aquells que tenim a un pas de casa però que encara no hem explorat a fons.
