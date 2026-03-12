El refugi secret d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril: una joia rústica de 1900 oculta al Maresme

A vegades, el major luxe no és un àtic al centre de Madrid o una mansió minimalista de vidre. Per a Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, l’èxit es tradueix en silenci, murs de pedra i l’olor de terra mullada.
La parella més estimada de la televisió ha decidit tancar la porta al soroll mediàtic. S’han instal·lat en un refugi que sembla tret d’una novel·la històrica, però a tan sols un pas de Barcelona.
El tresor ocult de Cabrera de Mar
Oblida’t de les urbanitzacions de luxe amb seguretat privada i càmeres a cada cantonada. El matrimoni resideix actualment a Cabrera de Mar, una de les zones més exclusives i, alhora, desconegudes de la comarca del Maresme.
És un lloc on el temps s’atura. Aquí no hi ha catifes vermelles, sinó senders que es perden a la muntanya. (I sí, nosaltres també triaríem aquest racó per desconnectar de tot).
El que fa especial aquesta propietat no és la seva mida, sinó la seva història viva. No és una construcció moderna que intenta imitar lo antic. És una peça de patrimoni real.
L’habitatge principal va ser construït al voltant de 1900. Conserva aquesta essència de masia tradicional que ja gairebé no es troba a prop de la gran ciutat.
Pedra, solera i un estil inconfusible
La façana de pedra vista és la gran protagonista. És un material que respira, que manté la frescor a l’estiu i la calor a l’hivern. Un refugi tèrmic natural que connecta directament amb les arrels de l’Andreu, nascut a Reus.
Viure en una casa amb més d’un segle d’antiguitat requereix sensibilitat. La Sílvia i l’Andreu han sabut mantenir aquest estil acollidor que fuig de les estridències. Aquí el luxe és l’autenticitat.
Imagina aixecar-te cada matí envoltat de natura verge. La casa està estratègicament situada per oferir vistes privilegiades, lluny del ritme frenètic dels platós i les gresques teatrals.
És el lloc on la parella cria la seva filla, lluny dels focs i a prop dels valors que ofereix l’entorn rural. Aquest entorn és, segons conten en el seu cercle proper, la seva veritable font d’energia.
Per què tothom vol viure al Maresme?
No és casualitat que hagin triat el Maresme. Aquesta zona s’ha convertit en l’objecte de desig per a les grans fortunes que busquen qualitat de vida sense renunciar a la connexió amb la capital catalana.
Cabrera de Mar ofereix aquest equilibri impossible: platja a cinc minuts i muntanya a l’esquena. És el microclima perfecte per a aquells que busquen salut mental i privadesa absoluta.
A més, el valor d’aquest tipus de propietats rústiques s’ha disparat en els últims anys. Posseir una casa de 1900 en bon estat és, bàsicament, tenir un xec en blanc al mercat immobiliari actual.
A diferència d’altres famosos que presumeixen de tecnologia domòtica, aquí el que importa és la solidesa dels murs i l’amplitud del jardí. Un espai on la creativitat de Buenafuente flueix sense interrupcions.
El secret millor guardat de la parella és la seva capacitat per passar desapercebuts. Els veïns de la zona protegeixen la seva intimitat com si fos pròpia.
Un model de vida que marca tendència
Aquest moviment de l’Andreu i la Sílvia confirma una tendència creixent entre les elits culturals: el retorn al camp. Ja no es porta el postureig de la ciutat; es porta l’hort propi i la llar de foc.
La casa de Cabrera de Mar és el mirall de la seva filosofia de vida. És sòlida, honesta i plena de caràcter. Just com la carrera professional que tots dos han construït durant dècades.
Qui no voldria canviar l’embús de la Diagonal pel so dels ocells en un jardí centenari? És una decisió que demostra que, a vegades, per avançar, cal mirar cap enrere, cap a allò que ja hi era el 1900.
Si alguna vegada passes a prop de les faldilles del castell de Burriac, recorda que per allà camina un dels genis de la nostra televisió. Gaudeix de la pau que només la pedra antiga pot donar.
Al final del dia, tots busquem el mateix que ells: un lloc on tancar la porta i que el món es quedi fora. Una sort que ells han sabut trobar al cor del Maresme.
T’imagines vivint en una casa amb tanta història o prefereixes la comoditat d’un pis modern?