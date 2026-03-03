A 90 minuts de Barcelona, aquest enclavament de pedra combina un llac glaciar i un castell gairebé intacte

Imagina un lloc on el rellotge es va aturar fa nou-cents anys. No és cap decorat de cinema ni una simulació; és un dels secrets més ben guardats de la Segarra i les terres de Ponent. A poc més d’una hora i mitja de la bogeria de Barcelona, el paisatge canvia radicalment: les autopistes deixen pas a turons daurats i fortaleses que encara vigilen l’horitzó.
Aquest racó de Catalunya és la prova vivent que no cal creuar l’oceà per trobar pau absoluta. Aquí, el silenci és tan dens que gairebé es pot tocar, trencat només pel vent que s’escola entre les pedres mil·lenàries d’una vila closa que ha sobreviscut a guerres i oblits. (Sí, nosaltres també ens hem quedat sense paraules en creuar el seu portal principal).
Però el que realment fa especial aquesta escapada és la combinació perfecta entre el patrimoni de pedra i la natura més pura. Un castell que sembla tret d’una crònica medieval i un entorn on l’aigua i la muntanya es donen la mà per oferir-te el millor detox digital de la teva vida.
Claret: El poble d’un sol habitant i un castell de llegenda
Dins d’aquest enclau destaca Claret, un petit nucli que pertany a Torà i que ostenta un títol fascinant: oficialment només hi viu una persona. És el guardià d’un conjunt monumental declarat Monument Històric-Artístic que et transporta directament al segle XI sense escales.
La muralla de Claret no és només una estructura defensiva; és un escut contra el soroll del segle XXI. El seu castell, tot i el pas dels segles, manté una presència imponent que ens recorda l’època en què aquestes terres eren la frontera salvatge entre regnes. Passejar pels seus carrerons buits és una experiència gairebé mística que et fa replantejar el ritme de vida que portem a la ciutat.
Com a dada clau, has de saber que, tot i la seva soledat, el poble està impecablement conservat. Les façanes de pedra i els arcs dovelats són el teló de fons ideal per a aquells que busquen la fotografia perfecta o, simplement, retrobar-se amb la història en estat pur.
Natura i aigua a un pas de la història
Però la Segarra no és només secà. Molt a prop d’aquests enclaus de pedra, la geografia ens regala racons on l’aigua és la protagonista. Encara que no estiguem als Pirineus, l’entorn de la vall del Llobregós ofereix rutes que et porten a petits embassaments i zones d’aigua que recorden la puresa dels llacs de muntanya.
Aquests espais són el complement ideal per a la visita cultural. Després de perdre’t per les muralles medievals, no hi ha res com una caminada suau entre camps de cereal i boscos de pins fins arribar a punts on el reflex del cel a l’aigua et fa oblidar que el món continua girant allà fora. És la combinació que els experts anomenen turisme lent, i aquí en són els reis.
Un tip de la Gema: porta calçat còmode i, sobretot, prismàtics. La fauna de la zona, especialment les aus rapinyaires que nien als voltants dels castells, és un espectacle que no et pots perdre mentre gaudeixes del teu pícnic de proximitat.
La “Toscana Catalana” que t’has de creure
Molts viatgers comparen aquesta zona amb la famosa Toscana italiana, i no els falta raó. Els colors canvien amb les estacions: des del verd intens de la primavera fins al daurat brillant de l’estiu i els ocres de la tardor. Cada època té el seu encant, però és ara, quan el fred comença a retirar-se, quan la llum és més neta i especial.
La ruta dels Castells de la Segarra és una de les més riques de tot Catalunya. A banda de Claret, pobles com l’Aranyó o les Pallargues completen un itinerari on cada pedra té una llegenda a explicar. És un patrimoni que no necessita filtres ni grans campanyes de màrqueting; la seva bellesa resideix en la seva senzillesa i autenticitat.
A més, la gastronomia local és un altre dels secrets a veus. No pots marxar sense tastar la cuina de pagès en algun dels petits restaurants de Torà o Guissona. Productes de la terra, carns a la brasa i vins que tenen tot el caràcter d’una terra que sap esperar.
Per què aquesta és la teva propera escapada?
En un món on tot va massa ràpid, llocs com Claret i el seu entorn són necessaris. És una invitació a baixar les pulsacions, a escoltar el vent i a deixar que la història t’envolti. És el luxe de la desconnexió total sense haver de fer maletes complicades ni agafar avions.
Aquesta muralla del segle XI no només protegeix un castell; protegeix una manera de viure que a les ciutats ja hem oblidat. És el moment de carregar el cotxe, posar la teva llista de reproducció preferida i deixar-te portar per la carretera cap al cor de la Catalunya més autèntica.
Et prometem que, quan tornis a creuar el portal de tornada a la realitat, et sentiràs una persona nova. Perquè de vegades, per avançar, cal fer uns quants passos enrere en el temps.
T’atreveixes a descobrir el silenci de l’únic habitant de Claret i deixar que el seu castell t’expliqui els seus secrets?