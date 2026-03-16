La vila medieval de Catalunya on va néixer Pep Guardiola i que sorprèn amb muralles, portals i romànic

Quan pensem en Pep Guardiola, imaginem estadis plens, la gespa de l’Etihad Stadium i pissarres tàctiques impossibles. Tanmateix, abans de conquerir Europa i canviar la història del futbol, l’actual entrenador del Manchester City recorria els carrers de pedra d’una vila medieval al cor del Bages. Aquest racó, lluny del soroll dels focus, és Santpedor.
A només 73 quilòmetres de Barcelona, aquest poble de poc més de 6.000 habitants és el secret més ben guardat per als qui busquen una escapada autèntica. (Sí, nosaltres també ens vam sorprendre en veure com un lloc tan petit pot amagar tanta història sense haver perdut ni una mica de la seva essència).
Un passeig pel segle XIV
Santpedor no és només la llar d’un geni del futbol; és un Bé Cultural d’Interès Nacional. El seu traçat pentagonal, dissenyat originalment per ordre del rei Pere III, ens permet caminar exactament per on ho feien els habitants de la vila emmurallada del segle XIV. Encara es mantenen drets tres dels seus portals històrics, sent el de Berga (o cal Petet) l’únic que conserva la seva estampa original intacta.
En perdre’t pels seus carrers, és impossible no notar la convivència de l’estil romànic i gòtic en cada cantonada. L’ànima social batega a la Plaça Gran i a la Plaça de l’Església, llocs on el temps sembla haver-se aturat, permetent-nos observar escultures com la dedicada a l’icònic Timbaler del Bruc amb total tranquil·litat.
La joia romànica que hipnotitza
L’edifici que realment roba l’alè és l’església de Sant Pere d’Or. La seva portalada del segle XII és una obra d’art que, literalment, pots llegir: els capitells narren des de l’expulsió d’Adam i Eva fins a les tres Maries, una joia escultòrica atribuïda a Arnau Cadell que ha sobreviscut al pas dels segles com un testimoni indestructible.
I si després de tant art necessites un respir, a pocs metres t’esperen els Aiguamolls de la Bòbila. És un espai natural sorgit d’antigues extraccions d’argila que avui funciona com un pulmó humit, perfecte per observar ocells o simplement caminar desconnectat del món a través del sender PR-C 131.
El sabor de la terra
No pots dir que has estat al Bages si no t’asseus a taula. Santpedor és el lloc ideal per tastar plats que saben a tradició: escudella, cargols a la llauna o les clàssiques coques de recapte. És la gastronomia senzilla, la que explica en gran part el caràcter d’una comarca que sempre ha sabut cuidar les seves arrels.
Si busques un pla d’un dia que combini cultura, senderisme i un toc de “biografia esportiva” de primer nivell, ja tens destinació per a aquest cap de setmana. Et perdràs l’oportunitat de recórrer l’origen d’una de les ments més brillants de l’esport mundial?