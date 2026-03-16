La villa medieval de Cataluña donde nació Pep Guardiola y que sorprende con murallas, portales y románico

Cuando pensamos en Pep Guardiola, imaginamos estadios llenos, el césped del Etihad Stadium y pizarras tácticas imposibles. Sin embargo, antes de conquistar Europa y cambiar la historia del fútbol, el actual entrenador del Manchester City recorría las calles de piedra de una villa medieval en el corazón del Bages. Este rincón, lejos del ruido de los focos, es Santpedor.

A solo 73 kilómetros de Barcelona, este pueblo de poco más de 6.000 habitantes es el secreto mejor guardado para quienes buscan una escapada auténtica. (Sí, nosotros también nos sorprendimos al ver cómo un lugar tan pequeño puede esconder tanta historia sin haber perdido ni un ápice de su esencia).

Un paseo por el siglo XIV

Santpedor no es solo el hogar de un genio del fútbol; es un Bien Cultural de Interés Nacional. Su trazado pentagonal, diseñado originalmente por orden del rey Pedro III, nos permite caminar exactamente por donde lo hacían los habitantes de la villa amurallada del siglo XIV. Todavía se mantienen en pie tres de sus portales históricos, siendo el de Berga (o cal Petet) el único que conserva su estampa original intacta.

Al perderte por sus calles, es imposible no notar la convivencia del estilo románico y gótico en cada esquina. El alma social late en la Plaça Gran y en la Plaza de la Iglesia, lugares donde el tiempo parece haberse detenido, permitiéndonos observar esculturas como la dedicada al icónico Timbaler del Bruc con total tranquilidad.

La joya románica que hipnotiza

El edificio que realmente roba el aliento es la iglesia de Sant Pere d’Or. Su portada del siglo XII es una obra de arte que, literalmente, puedes leer: los capiteles narran desde la expulsión de Adán y Eva hasta las tres Marías, una joya escultórica atribuida a Arnau Cadell que ha sobrevivido al paso de los siglos como un testimonio indestructible.

Y si después de tanto arte necesitas un respiro, a pocos metros te esperan los Aiguamolls de la Bòbila. Es un espacio natural surgido de antiguas extracciones de arcilla que hoy funciona como un pulmón húmedo, perfecto para observar aves o simplemente caminar desconectado del mundo a través del sendero PR-C 131.

El sabor de la tierra

No puedes decir que has estado en el Bages si no te sientas a la mesa. Santpedor es el lugar ideal para probar platos que saben a tradición: escudella, caracoles a la llauna o las clásicas coques de recapte. Es la gastronomía sencilla, la que explica en gran parte el carácter de una comarca que siempre ha sabido cuidar sus raíces.

Si buscas un plan de un día que combine cultura, senderismo y un toque de «biografía deportiva» de primer nivel, ya tienes destino para este fin de semana. ¿Te perderás la oportunidad de recorrer el origen de una de las mentes más brillantes del deporte mundial?