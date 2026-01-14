La nova destinació de moda al Marroc: un poble pesquer amazic amb molt d’encant

Amb onades perfectes, cafeteries bohèmies i un esperit autèntic, aquest racó sedueix surfistes, viatgers i curiosos per igual.
A pocs quilòmetres d’Agadir, ofereix mar, cultura i desconnexió amb un toc ben local.
El que fa especial Taghazout no és només la seva ubicació davant d’una de les costes més salvatges i boniques del Marroc. És el seu ritme pausat, la connexió amb la cultura amaziga i l’auge d’un turisme conscient que ha sabut mantenir la seva essència intacta mentre s’obre al món. Una combinació que, en temps de viatges ràpids i ciutats saturades, resulta irresistible.
Ubicació i origen: un poble de profundes arrels
Situat a uns 19 quilòmetres al nord d’Agadir, Taghazout ha estat durant dècades un petit enclavament pesquer habitat per famílies amazigues. Les seves cases blanques i blaves s’enfilen pels turons que miren a l’oceà, i les barques encara descansen cada tarda a la sorra.
Els habitants de Taghazout han viscut tradicionalment del mar i de la producció artesanal d’oli d’argan, un producte típic de la regió del Sus-Masa. Fins fa poc, la vida hi transcorria gairebé sense canvis, marcada pel vent, les marees i la calma.
Transformació recent: l’auge d’una destinació alternativa
Des de fa uns anys, Taghazout ha començat una transformació lenta però decidida. Atrets per les seves onades constants i l’ambient relaxat, els primers surfistes hi van arribar fa més d’una dècada. Amb ells van arribar les escoles de surf, els allotjaments ecològics, les cafeteries de toc bohèmic i els centres de ioga.
Aquest creixement turístic no ha estat caòtic. Gràcies a projectes com “Taghazout Bay”, impulsats per iniciatives de desenvolupament sostenible, el poble ha apostat per un model turístic que respecta la cultura local i l’entorn natural. S’han obert hotels que prioritzen l’arquitectura tradicional, es promou el comerç just i es limita el turisme massiu.
Què veure i fer a Taghazout
Fer surf és l’activitat estrella. Les platges d’Anchor Point, Killer Point o Panorama Beach són conegudes per les seves onades constants, ideals tant per a experts com per a principiants. Diverses escoles ofereixen classes diàries i lloguer de taules per a tots els nivells.
Però Taghazout va molt més enllà del surf. Pots passejar pels seus carrerons emblanquinats, gaudir d’un te a la menta davant del mar o apuntar-te a un retir de ioga en alguna terrassa amb vistes. També hi ha tallers on aprendre sobre l’oli d’argan i botigues que venen productes artesanals elaborats per dones amazigues.
Els amants del senderisme tenen a prop els turons de l’Alt Atles, des d’on s’obtenen vistes increïbles de l’oceà. I per als qui busquen platja sense presses, n’hi ha prou de seure a la sorra i veure com el sol s’enfonsa lentament a l’horitzó.
Consells pràctics per visitar-lo
La millor època per viatjar a Taghazout és entre setembre i abril, quan les temperatures són suaus i les onades, en el seu millor moment. Durant l’estiu, la calor pot ser intensa i el poble una mica més concorregut.
Des d’Agadir, s’hi pot arribar en taxi o en autobusos locals en menys de 30 minuts. Molts viatgers opten per quedar-se en cases d’hostes regentades per locals o en hostals boutique que ofereixen esmorzar i classes de surf incloses.
És important viatjar de manera respectuosa. Vestir de forma discreta, donar suport al comerç local i reduir l’ús de plàstics són maneres senzilles de contribuir al benestar del lloc. Tot i que la majoria parla àrab i amazic, molts locals dominen una mica el francès, l’anglès o l’espanyol gràcies al contacte amb viatgers.
Un equilibri fràgil que val la pena preservar
Taghazout és una joia en plena transició. Conserva la calma d’un poble pesquer tradicional, però s’està obrint al món amb pas ferm. El seu èxit futur dependrà del fet que aquest equilibri no es trenqui: que la modernitat no esborri les seves arrels, i que el creixement no n’ofegui l’ànima.
Viatjar a Taghazout és una invitació a descobrir una altra manera d’estar al món, més connectada amb l’essencial. I també una oportunitat per donar suport a un tipus de turisme que suma, no que resta.
I tu, t’animes a descobrir el Marroc més autèntic, entre onades, oli d’argan i muntanyes amazigues?