A només 2 h de Barcelona: la zona de vianants més gran del món, un lloc que sembla d’un altre planeta

La pau urbana es pot respir ar en llocs on els motors han estat substituïts per passos tranquils i xerrades a peu de carrer. Quan una ciutat arriba a convertir-se en un espai exclusivament per als vianants, es transforma en un entorn gairebé irreconeixible que convida a redescobrir el ritme humà i ancestral de l’espai urbà. És en aquesta atmosfera on comença el viatge que et proposo.
Una ciutat que escolta el pas dels seus habitants
No hi ha clàxons, ni semàfors, ni trànsit. En aquest lloc, tot gira al voltant del caminar. Els sons predominants són el riure d’un infant, els passos lleus sobre pedra antiga o el murmuri d’un mercat que desperta amb la primera llum del dia. És una ciutat on tot convida a baixar el ritme i mirar al voltant.
Un títol guanyat a pols
Situada al cor del nord d’Àfrica, la ciutat antiga de Fez ha estat reconeguda com la zona urbana peatonal més gran del món. Dins les seves muralles centenàries viuen més de 150.000 persones i, des de fa segles, cap cotxe ha entrat a les seves carreretes. Tot el moviment, tot el comerç, tota la vida, es fa a peu o amb l’ajuda de mules i carretons.
Aquest reconeixement no és una moda: és la culminació d’un model de ciutat que ha resistit el pas del temps. Fundada al segle VIII i expandida al XIII, la seva medina és un exemple viu d’urbanisme antic que continua sent funcional.
Viure i conviure a peu
Els veïns no només conviuen amb el patrimoni, sinó que en formen part. Venedors de teles, tallers d’artesania, forns comunitaris i escoles religioses comparteixen espai amb places animades i riads silenciosos. Aquí, cada carreró té una història i cada cantonada, un ofici ancestral.
Un patrimoni que es respira
Declarada Patrimoni de la Humanitat, aquesta ciutat antiga és un dels centres culturals més antics i actius del món àrab. Passejant-hi, pots trobar mesquites mil·lenàries, biblioteques manuscrites, medreses decorades amb mosaics i fonts que han resistit el temps i la història. Els seus carrers formen un autèntic laberint que convida a perdre’s i, de retruc, a trobar-se.
Els mercats, o zocos, ofereixen una explosió de colors, textures i olors. Espècies, catifes, joies fetes a mà, ceràmiques pintades amb precisió infinita… tot amb aquell encant dels llocs on res no sembla dissenyat per a les presses.
L’art de menjar a peu de carrer
La gastronomia no es queda enrere. Plats com el tagín, el cuscús o la pastilla es poden tastar en petits locals familiars o en terrasses amagades, envoltats de jardins interiors. El menjar aquí no només alimenta, també explica una cultura. Fins i tot el te a la menta, servit amb gestos elegants, té una història darrere.
Celebracions i música entre murs antics
Fez no només conserva el passat: també el viu intensament. Festivals com el de Músiques Sagrades del Món o el de Jazz als Riads omplen els seus espais de sons universals. En aquests moments, la ciutat vibra amb artistes de tot el món, que s’uneixen al seu esperit mil·lenari per crear una experiència irrepetible.
Per als més curiosos, existeixen recorreguts guiats temàtics: visites d’artesania, tours gastronòmics, itineraris de llegendes o experiències immersives en tallers tradicionals. És una manera perfecta de descobrir allò que, altrament, podria passar desapercebut.
Com arribar a aquest món sense rodes
El trajecte fins a Fez és part del viatge. Tot i la seva localització, és una destinació molt accessible. Des de Tànger o Casablanca, diversos mitjans de transport connecten ràpidament amb la ciutat. En pocs dies, és possible fer una escapada des de la península per descobrir aquest tresor que sembla d’un altre planeta.
Un cop dins la medina, oblida’t de tot el que coneixes sobre desplaçament urbà. Aquí, el ritme el marquen els teus peus, i l’únic mapa vàlid és el teu instint.
Un consell de viatger experimentat
Porta calçat còmode. Els més de 9.000 carrerons poden ser exigents si no vas ben preparat. Però, a canvi, t’ofereixen una experiència inoblidable que cap altra ciutat pot replicar.
Una altra manera de viure la ciutat
El que fa especial aquesta destinació no és només la seva bellesa arquitectònica o la seva història, sinó la manera com el seu present es construeix sense presses. La vida aquí continua com fa segles: amb respecte, comunitat i un peu rere l’altre. No és només un lloc per visitar, és un lloc per respirar.
Si busques desconnectar del soroll, del ritme accelerat, de les pantalles i dels semàfors, aquest indret et convida a mirar als ulls, a parlar amb desconeguts i a perdre’t sense por. Perquè perdre’s a Fez és, moltes vegades, la millor manera de trobar-se.