Els 5 millors bars de Barcelona per celebrar el Dia Mundial de la Truita

Avui no és un dilluns qualsevol. És 9 de març i, si ets dels que sospiren davant d’una truita de patates que es desfà al plat, estàs d’enhorabona. Barcelona s’ha convertit en la capital mundial d’aquest menjar i avui les barres de la ciutat trauran fum.
Ja no s’hi val qualsevol cosa. El nivell ha pujat tant que el client barceloní ara busca el punt exacte de cuallat, la patata poada amb cura i aquella ceba caramel·litzada que marca la diferència. (I sí, nosaltres som de l’equip “amb ceba” i molt poc feta, per si hi havia algun dubte).
Perquè no perdis el temps fent voltes, hem seleccionat els cinc temples imprescindibles. Des de locals recomanats per estrelles internacionals fins a barres de tota la vida que han sabut reinventar-se amb èxit.
Bar El Pollo: La preferida de Rosalía al Raval
Si hi ha un lloc que ha trencat tots els esquemes al Raval, és el Bar El Pollo. Situat al carrer del Tigre, 31, aquest local ha passat de ser un secret a veus a un fenomen de masses, especialment des que Rosalía el va assenyalar com el lloc amb la millor truita de Barcelona.
Aquí la tècnica és gairebé artística: utilitzen patata Kennebec per aconseguir una textura melosa i un interior gairebé líquid que t’obliga a fer servir pa per no perdre ni una gota. Cada dia en surten amb prou feines 10 unitats artesanals, així que si arribes tard, et quedes sense el teu tall.
El gestionen Aimar Córdoba i Javier Sánchez, que li donen aquell toque basc irresistible. A més de la clàssica, no et perdis la seva versió negra amb sipionets; una autèntica explosió de sabor que costa entre cinc i sis euros el tall.
Los Tortillez: 16 maneres de tocar el cel
Ets dels que la prefereixen molt feta o gairebé crua? A Los Tortillez això no és un problema, perquè tu manes. Tenen dues adreces (Consell de Cent, 299 i Manso, 50) on la truita és la reina absoluta amb 16 varietats diferents.
Des de la versió clàssica per poc més de vuit euros fins a farcits més contundents, aquí el punt de cocció és a la carta. És el lloc perfecte per a aquells grups d’amics on mai es posen d’acord amb el punt de l’ou.
No te’n vagis sense preguntar pel “postre de Paco”. És una tradició del local on cada setmana un empleat proposa un dolç casolà. És aquest toc humà i proper el que fa que aquest lloc sigui molt més que una simple truiteria.
Mantequerías Pirenaicas: El luxe de la zona alta
Si busques una truita gruixuda, sucosa i amb solera, has de pujar al carrer Mandri o a Muntaner. Mantequerías Pirenaicas va néixer el 1957 i, tot i que es va relançar el 2015, manté aquella aroma de l’autèntic que tant ens agrada.
Les seves racions són generoses i es caracteritzen per una patata ben poada que es fon a la boca. Alerta: no accepten reserves. Si vols tastar la seva mítica truita de xoriço picant, t’hauràs de barallar per una cadira, però t’assegurem que l’espera val cada segon.
És el punt de trobada de la zona alta per excel·lència. Un ambient vibrant on veure i ser vist mentre gaudeixes d’un dels millors tastos de la ciutat comtal.
La Cañada: L’esperit del Poble-sec
A vegades l’únic que necessitem és una barra d’alumini i un vermut ben fred. Això és exactament el que ofereix La Cañada al carrer de la Bòbila. Recuperat el 2022, aquest bar dels vuitanta ha tornat a la vida amb una força imparable.
La seva truita es prepara durant tot el dia perquè sempre la trobis en el seu punt òptim. És el tall de tota la vida, sense artificis, però executat a la perfecció. Ideal per a una parada ràpida abans de seguir amb la ruta de tapes pel Paral·lel.
Juanpe González i el seu equip han aconseguit que el barri recuperi la seva essència. És aquell lloc on et sents com a casa des del primer moment i on la truita sempre és la protagonista de la conversa.
La Martinuca: El caprici per emportar
Prefereixes celebrar el Dia de la Truita al sofà de casa? Llavors La Martinuca és la teva salvació. Nascuda a Madrid i ara triomfant a Barcelona, el seu model està pensat per al “delivery” i el “take away” sense perdre ni un bri de qualitat.
Les seves truites són famoses pels seus farcits creatius: des de sobrassada fins a tòfona o pebrots. Tenen diferents mides, amb preus que oscil·len entre els 16 euros de les mitjanes i els 28 de les grans, perfectes per compartir en un sopar improvisat.
És l’opció més intel·ligent si vols evitar les aglomeracions d’avui però no estàs disposat a renunciar a una experiència gourmet. Els seus entrepans de truita també són una opció guanyadora per a un dinar ràpid d’oficina.
Per què avui és el dia clau?
Barcelona ha demostrat que la truita de patates no és només un plat combinat, és un símbol cultural. La competència entre aquests locals ha fet que la qualitat arribi a nivells estratosfèrics, i avui és l’excusa perfecta per comprovar-ho.
Recorda que en dies assenyalats com aquest, la demanda es dispara. La majoria d’aquests temples esgoten existències abans del previst, així que el nostre consell és clar: no esperis a l’hora de sopar.
Triar qualsevol d’aquestes cinc opcions és una decisió intel·ligent. Gaudiràs de producte de primera, tradició actualitzada i aquell plaer culpable que només dóna una bona truita de patates acabada de fer.
I tu, ja tens la forquilla a punt? Triïs el barri que triïs, assegura’t que avui la truita sigui l’estrella de la teva taula. Perquè un dia així només passa un cop a l’any.