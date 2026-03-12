Los 5 mejores bares de Barcelona para celebrar el Día Mundial de la Tortilla

Hoy no es un lunes cualquiera. Es 9 de marzo y, si eres de los que suspiran ante una tortilla de patatas que se deshace en el plato, estás de enhorabuena. Barcelona se ha convertido en la capital mundial de este manjar y hoy las barras de la ciudad echarán humo.

Ya no vale cualquier cosa. El nivel ha subido tanto que el cliente barcelonés ahora busca el punto exacto de cuajado, la patata pochada con cuidado y esa cebolla caramelizada que marca la diferencia. (Y sí, nosotros somos del equipo «con cebolla» y muy poco hecha, por si había alguna duda).

Para que no pierdas el tiempo dando vueltas, hemos seleccionado los cinco templos imprescindibles. Desde locales recomendados por estrellas internacionales hasta barras de toda la vida que han sabido reinventarse con éxito.

Bar El Pollo: La preferida de Rosalía en el Raval

Si hay un lugar que ha roto todos los esquemas en el Raval, es el Bar El Pollo. Situado en la calle del Tigre, 31, este local ha pasado de ser un secreto a voces a un fenómeno de masas, especialmente desde que Rosalía lo señaló como el lugar con la mejor tortilla de Barcelona.

Aquí la técnica es casi artística: utilizan patata Kennebec para conseguir una textura melosa y un interior casi líquido que te obliga a usar pan para no perder ni una gota. Cada día salen apenas 10 unidades artesanales, así que si llegas tarde, te quedas sin tu porción.

Lo gestionan Aimar Córdoba y Javier Sánchez, que le dan ese toque vasco irresistible. Además de la clásica, no te pierdas su versión negra con chipirones; una auténtica explosión de sabor que cuesta entre cinco y seis euros la porción.

Los Tortillez: 16 maneras de tocar el cielo

¿Eres de los que la prefieren muy hecha o casi cruda? En Los Tortillez eso no es un problema, porque tú mandas. Tienen dos direcciones (Consell de Cent, 299 y Manso, 50) donde la tortilla es la reina absoluta con 16 variedades diferentes.

Desde la versión clásica por poco más de ocho euros hasta rellenos más contundentes, aquí el punto de cocción es a la carta. Es el lugar perfecto para aquellos grupos de amigos donde nunca se ponen de acuerdo con el punto del huevo.

No te vayas sin preguntar por el «postre de Paco». Es una tradición del local donde cada semana un empleado propone un dulce casero. Es ese toque humano y cercano lo que hace que este lugar sea mucho más que una simple tortillería.

@fatnessuniverse Las tortillas es uno de esos productos que a casi todos nos gusta… ya sea con o sin cebolla, más o menos cuajada o más clásicas o atrevidas. Tenemos la suerte en Barcelona de tener muy buenos locales que preparan este producto y uno de ellos son Los Tortillez 🥚 Un local que tiene otros platos de la gastronomía española súper ricos, aunque su especialidad son las tortillas con una buena variedad y donde puedes pedir el punto de cada una 👍🏼 Además, es un local que recibió premios y reconocimiento por su labor con la inclusión social 🫶 📍Carrer de Manso, 50 ( Barcelona ) 📍Carrer de Consell de Cent, 299 ( Barcelona ) ¡Id a visitarlos!🧡 #lostortillez #tortilla #tortillaespañola #tortilladepatatas #tortilladepatata ♬ sonido original – FatnessUniverse

Mantequerías Pirenaicas: El lujo de la zona alta

Si buscas una tortilla gruesa, jugosa y con solera, tienes que subir a la calle Mandri o a Muntaner. Mantequerías Pirenaicas nació en 1957 y, aunque se relanzó en 2015, mantiene ese aroma de lo auténtico que tanto nos gusta.

Sus raciones son generosas y se caracterizan por una patata bien pochada que se funde en la boca. Alerta: no aceptan reservas. Si quieres probar su mítica tortilla de chorizo picante, tendrás que pelearte por una silla, pero te aseguramos que la espera vale cada segundo.

Es el punto de encuentro de la zona alta por excelencia. Un ambiente vibrante donde ver y ser visto mientras disfrutas de una de las mejores degustaciones de la ciudad condal.

La Cañada: El espíritu del Poble-sec

A veces lo único que necesitamos es una barra de aluminio y un vermut bien frío. Eso es exactamente lo que ofrece La Cañada en la calle de la Bòbila. Recuperado en 2022, este bar de los ochenta ha vuelto a la vida con una fuerza imparable.

Su tortilla se prepara durante todo el día para que siempre la encuentres en su punto óptimo. Es el corte de toda la vida, sin artificios, pero ejecutado a la perfección. Ideal para una parada rápida antes de seguir con la ruta de tapas por el Paral·lel.

Juanpe González y su equipo han logrado que el barrio recupere su esencia. Es ese lugar donde te sientes como en casa desde el primer momento y donde la tortilla siempre es la protagonista de la conversación.

La Martinuca: El capricho para llevar

¿Prefieres celebrar el Día de la Tortilla en el sofá de casa? Entonces La Martinuca es tu salvación. Nacida en Madrid y ahora triunfando en Barcelona, su modelo está pensado para el «delivery» y el «take away» sin perder ni un ápice de calidad.

Sus tortillas son famosas por sus rellenos creativos: desde sobrasada hasta trufa o pimientos. Tienen diferentes tamaños, con precios que oscilan entre los 16 euros de las medianas y los 28 de las grandes, perfectas para compartir en una cena improvisada.

Es la opción más inteligente si quieres evitar las aglomeraciones de hoy pero no estás dispuesto a renunciar a una experiencia gourmet. Sus bocadillos de tortilla también son una opción ganadora para un almuerzo rápido de oficina.

¿Por qué hoy es el día clave?

Barcelona ha demostrado que la tortilla de patatas no es solo un plato combinado, es un símbolo cultural. La competencia entre estos locales ha hecho que la calidad alcance niveles estratosféricos, y hoy es la excusa perfecta para comprobarlo.

Recuerda que en días señalados como este, la demanda se dispara. La mayoría de estos templos agotan existencias antes de lo previsto, así que nuestro consejo es claro: no esperes a la hora de cenar.

Elegir cualquiera de estas cinco opciones es una decisión inteligente. Disfrutarás de producto de primera, tradición actualizada y ese placer culpable que solo da una buena tortilla de patatas recién hecha.

¿Y tú, ya tienes el tenedor listo? Elijas el barrio que elijas, asegúrate de que hoy la tortilla sea la estrella de tu mesa. Porque un día así solo ocurre una vez al año.