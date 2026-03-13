Aquesta es la platja més llarga d’Àfrica: 40 quilòmetres de dunes i oceà al sud del Marroc

Si ets de les que pensa que ja no queden racons verges al mapa, prepara’t per ressetejar les teves expectatives. Existeix un lloc on el Sàhara decideix, de cop i volta, fer-se un bany a l’Atlàntic. No és un miratge: és la Platja Llarga, un infinit de sorra que s’estén durant 40 quilòmetres al sud del Marroc.
Parlem de la regió de Dakhla, un territori on la civilització sembla demanar permís per existir. (Confesso que veure les fotos d’aquestes dunes gegants morint directament a l’onatge em genera una enveja sana que només es cura reservant un bitllet).
Aquesta destinació s’ha convertit en el secret més ben guardat per als qui fugen del turisme de polsera i bufet lliure. Aquí el luxe no es mesura en estrelles d’hotel, sinó en la immensitat d’un horitzó on, durant quilòmetres, l’única petjada sobre la sorra serà la teva.
40 quilòmetres de llibertat absoluta
El que fa que aquesta platja sigui única al continent africà és la seva geografia impossible. És una llengua de sorra blanca que separa l’oceà d’una llacuna d’aigües tranquiŀles, creant un ecosistema de contrasts que et deixa sense paraules. És el paradís dels 40 quilòmetres, on el vent bufà amb una constància que enamora esportistes de tot el món.
La sensació de conduir un 4×4 per la vora del mar, amb el desert a un costat i l’Atlàntic rugint a l’altre, és el més semblant a estar en una peŀlícula d’aventures. (I sí, és el lloc on el temps, per fi, deixa d’importar).
Però no tot és adrenalina. La Platja Llarga és famosa per la seva biodiversitat. No és estrany veure dofins saltant a prop de la costa o flamencs rosats descansant a les zones més tranquiŀles de la llacuna. És un espectacle natural que et reconcilia amb el planeta en qüestió de minuts.
La destinació de moda per al “slow travel” i l’esport
Encara que soni a destinació remota, Dakhla s’ha posicionat com la meca del Kitesurf a nivell mundial. La combinació de sol etern i vents constants atrau una tribu internacional que busca desconnexió total. Però tranquiŀla, si no tens intenció de pujar a una taula, la pau que es respira als seus campaments ecològics és igual d’adictiva.
Dormir en una “jaima” de luxe davant del mar, sota un dels cels estrellats més nets que veuràs mai, és una experiència que hauries de provar almenys un cop. És el benefici estrella d’aquest viatge: un detox digital forçós perquè, senzillament, el que tens davant és molt més interessant que el que passa a la teva pantalla.
A més, la gastronomia local afegeix un punt extra de plaer. Sabies que aquesta zona és una de les majors exportadores d’ostres del món? Menjar ostres fresques a peu de platja, després d’una passejada per les dunes, és un luxe assequible que només aquest racó de l’Àfrica pot oferir-te de forma tan autèntica.
Logística: com arribar a aquest paradís verge
Arribar fins aquí és més fàcil del que sembla, però requereix planificació. Hi ha vols que connecten amb Dakhla via Casablanca o Agadir, i cada vegada són més les connexions directes des de capitals europees. És un viatge que et situa al cor de l’Àfrica més salvatge en només unes hores de vol des de la península.
Tingues en compte que és un entorn d’oceà obert. Els corrents poden ser forts i el sol del desert no perdona. El meu consell d’amiga és que mai et llancis a explorar les zones més remotes sense un guia local o un vehicle adequat; la sorra és traïdora i no voldràs quedar-te encallada al mig del no-res.
Porta sempre protecció solar d’alt impacte i roba que et cobreixi bé del vent. Al desert, la temperatura cau en picat tan bon punt es pon el sol, i aquest contrast tèrmic és part de la màgia del lloc. És el recordatori que aquí, qui mana és la natura.
Per què anar-hi ara abans que canviï?
Dakhla està al radar dels grans inversors i el turisme de masses comença a treure el cap. Ara mateix encara conserva aquesta essència de frontera indòmita, de lloc per descobrir. És el moment de visitar-lo si vols viure l’experiència real, abans que els resorts de formigó li treguin l’encant a la primera línia de duna.
És curiós com busquem paradisos al Carib quan tenim aquesta meravella visual a un pas de casa. La Platja Llarga no és només una destinació, és un estat mental. És la confirmació que el món continua sent enorme i està ple de llocs que et fan sentir viva.
Fes-me cas: si necessites desaparèixer del mapa uns dies, posa rumb al sud. Deixa que el vent del Sàhara et netegi les idees i que l’Atlàntic et recordi com n’ets, de petita.
T’atreveixes a perdre’t en 40 quilòmetres de sorra i sal?