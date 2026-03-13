Esta es la playa más larga de África: 40 kilómetros de dunas y océano al sur de Marruecos

Si eres de los que piensa que ya no quedan rincones vírgenes en el mapa, prepárate para resetear tus expectativas. Existe un lugar donde el Sahara decide, de repente, darse un baño en el Atlántico. No es un espejismo: es la Playa Larga, un infinito de arena que se extiende durante 40 kilómetros al sur de Marruecos.

Hablamos de la región de Dakhla, un territorio donde la civilización parece pedir permiso para existir. (Confieso que ver las fotos de estas dunas gigantes muriendo directamente en el oleaje me genera una envidia sana que sólo se cura reservando un billete).

Este destino se ha convertido en el secreto mejor guardado para quienes huyen del turismo de pulsera y buffet libre. Aquí el lujo no se mide en estrellas de hotel, sino en la inmensidad de un horizonte donde, durante kilómetros, la única huella sobre la arena será la tuya.

40 kilómetros de libertad absoluta

Lo que hace que esta playa sea única en el continente africano es su geografía imposible. Es una lengua de arena blanca que separa el océano de una laguna de aguas tranquilas, creando un ecosistema de contrastes que te deja sin palabras. Es el paraíso de los 40 kilómetros, donde el viento sopla con una constancia que enamora a deportistas de todo el mundo.

La sensación de conducir un 4×4 por la orilla del mar, con el desierto a un lado y el Atlántico rugiendo al otro, es lo más parecido a estar en una película de aventuras. (Y sí, es el lugar donde el tiempo, por fin, deja de importar).

Pero no todo es adrenalina. La Playa Larga es famosa por su biodiversidad. No es extraño ver delfines saltando cerca de la costa o flamencos rosados descansando en las zonas más tranquilas de la laguna. Es un espectáculo natural que te reconcilia con el planeta en cuestión de minutos.

@marruecosprofundo Plage Blanche… Allí donde el Atlántico abraza al desierto, existe una playa que parece un susurro de luz. Una línea infinita de arena blanca, silenciosa, salvaje… un lugar donde uno deja de mirar con los ojos y empieza a mirar con el alma. Aquí no hay ruido, no hay prisa. Solo el viento, las dunas y el mar escribiendo historias antiguas. A lo lejos, un pescador, un dromedario… figuras que se mueven despacio, como si el tiempo aquí caminara diferente. Al atardecer, el cielo se enciende en oro y rosa, y la playa se vuelve un espejo donde todo se calma. No es solo una playa… es un refugio. Un abrazo entre el océano y el desierto. Un lugar que no se visita… se siente. Plage Blanche. La playa que escucha. La playa que te devuelve la paz. PlageBlanPlageBlanchesMarruecosProfundobSaharaVibesgic #Morocco ♬ Vibes – ZHRMusic

La destino de moda para el «slow travel» y el deporte

Aunque suene a destino remoto, Dakhla se ha posicionado como la meca del Kitesurf a nivel mundial. La combinación de sol eterno y vientos constantes atrae a una tribu internacional que busca desconexión total. Pero tranquila, si no tienes intención de subir a una tabla, la paz que se respira en sus campamentos ecológicos es igual de adictiva.

Dormir en una «jaima» de lujo frente al mar, bajo uno de los cielos estrellados más limpios que verás jamás, es una experiencia que deberías probar al menos una vez. Es el beneficio estrella de este viaje: un detox digital forzoso porque, sencillamente, lo que tienes delante es mucho más interesante que lo que pasa en tu pantalla.

Además, la gastronomía local añade un punto extra de placer. ¿Sabías que esta zona es una de las mayores exportadoras de ostras del mundo? Comer ostras frescas a pie de playa, después de un paseo por las dunas, es un lujo asequible que sólo este rincón de África puede ofrecerte de forma tan auténtica.

Logística: cómo llegar a este paraíso virgen

Llegar hasta aquí es más fácil de lo que parece, pero requiere planificación. Hay vuelos que conectan con Dakhla vía Casablanca o Agadir, y cada vez son más las conexiones directas desde capitales europeas. Es un viaje que te sitúa en el corazón de la África más salvaje en sólo unas horas de vuelo desde la península.

Ten en cuenta que es un entorno de océano abierto. Las corrientes pueden ser fuertes y el sol del desierto no perdona. Mi consejo de amiga es que nunca te lances a explorar las zonas más remotas sin un guía local o un vehículo adecuado; la arena es traicionera y no querrás quedarte atascada en medio de la nada.

Lleva siempre protección solar de alto impacto y ropa que te cubra bien del viento. En el desierto, la temperatura cae en picado tan pronto como se pone el sol, y este contraste térmico es parte de la magia del lugar. Es el recordatorio de que aquí, quien manda es la naturaleza.

Por qué ir ahora antes de que cambie

Dakhla está en el radar de los grandes inversores y el turismo de masas comienza a asomar la cabeza. Ahora mismo aún conserva esa esencia de frontera indómita, de lugar por descubrir. Es el momento de visitarlo si quieres vivir la experiencia real, antes de que los resorts de concreto le quiten el encanto a la primera línea de duna.

Es curioso cómo buscamos paraísos en el Caribe cuando tenemos esta maravilla visual a un paso de casa. La Playa Larga no es sólo un destino, es un estado mental. Es la confirmación de que el mundo sigue siendo enorme y está lleno de lugares que te hacen sentir viva.

Hazme caso: si necesitas desaparecer del mapa unos días, pon rumbo al sur. Deja que el viento del Sahara te limpie las ideas y que el Atlántico te recuerde lo pequeña que eres.

¿Te atreves a perderte en 40 kilómetros de arena y sal?