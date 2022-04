Correus està “molt a prop de la fallida tècnica”

CCOO i UGT han convocat una vaga general a Correus entre l’1 i el 3 de juny per denunciar la “caòtica gestió” que hi ha a l’empresa pública i denuncien que està “molt a prop de la fallida tècnica i la ruïna econòmica, amb un abandonament del servei públic i una pèrdua de qualitat sense precedents”. El mateix 1 de juny els sindicats planegen una manifestació que anirà fins al Congrés dels Diputats per reclamar “més implicació” del govern espanyol en la resolució del conflicte laboral a Correus.

Els sindicats acusen el president de Correus, Juan Manuel Serrano, està portant la companyia cap a un model de negoci que “condemna” l’empresa “a ser un operador de paqueteria logística i de càrrega de mercaderies, on el negoci és més important que el servei postal públic a la ciutadania”. També critiquen que Correus acumuli centenars de milions d’euros en pèrdues malgrat el creixement de la paqueteria global, un sector en el qual l’empresa podria ser líder gràcies a la seva posició privilegiada.

Milers de llocs de feina en risc

En matèria laboral, els sindicats critiquen que el grup aposti per un model de “contractació brossa”, amb un 25% de les jornades laborals a temps parcial i més de 7.000 llocs de treball eliminats en els últims anys. CCOO i UGT exigeixen al govern espanyol que obri un procés per “replantejar el futur de Correus” i que aposti per una empresa “de servei públic, moderna, competitiva, eficaç i eficient i amb finançament suficient i inversions que en garanteixin la viabilitat”.

“Serrano ha demostrat ser un gestor pèssim que posa en risc la viabilitat i el futur de l’empresa pública més gran del país”, lamenten els sindicats, que consideren que la deriva dels últims anys dona arguments “més que suficients” per convocar la vaga general. Correus té 47.000 treballadors i acumular 500 milions d’euros de pèrdues en tres anys, acumular 400 milions de dèficit estructural i préstecs per 1.000 milions més.