Damm compra la fàbrica de cerveses britànica Eagle Brewery

La cervesera catalana Damm ha comprat la fàbrica de cerveses britànica Eagle Brewery, situada en la localitat anglesa de Bedford. La planta pertanyia fins ara a Carlsberg Marston’s Brewing Company i ara es convertirà en la segona fàbrica de Damm a l’estranger i la primera fora de la Península Ibèrica. Això permetrà a la companyia reforçar la seva presència en un dels seus principals mercats exteriors.

La nova planta de producció de Damm al Regne Unit té una capacitat de producció d’1 milió d’hectolitres anuals –destinats principalment a la producció de cervesa en barril- i dona feina a 67 persones que ara, en comptes de ser acomiadades, passaran a formar part de la plantilla de Damm. La fàbrica es va inaugurar el 1974 i destaca per comptar amb una ubicació estratègica, a poc més de 90 quilòmetres de Londres i a 120 quilòmetres de Birmingham, les dues ciutats més poblades d’Anglaterra.

Una fita per internacionalitzar Damm

Aquesta adquisició suposa una nova fita en la sòlida estratègia d’internacionalització de l’empresa presidida per Demetrio Carceller Arce, que ha fet possible que actualment l’activitat de Damm en el mercat exterior suposi el 30% de la seva activitat i les seves marques siguin presents a més de 130 països. El 2009 la companyia va iniciar el seu camí en la producció a l’estranger amb la compra de la planta que la cervesera lusitana Cintra tenia en la localitat portuguesa de Santarém. Ara, l’adquisició de la planta de Bedford reforça el projecte d’internacionalització de la companyia, ja que permet que Damm compti amb instal·lacions de producció pròpies en un mercat on el portfolio de cerveses de Damm continua guanyant quota de mercat any rere any.

“Avui fem un pas més en el nostre creixement en el mercat internacional amb l’anunci de la compra de la fàbrica de cerveses Eagle Brewery. Durant els últims anys hem afermat la presència del nostre ampli portafolio de cerveses en bars i restaurants de tot el món, donant-nos suport sempre de la millor gastronomia i la promoció de l’estil de vida mediterrani”, ha assenyalat Carceller Arce, president executiu de Damm.

“Aquesta adquisició farà que la nostra posició en el mercat britànic sigui més sòlida i ajudarà a impulsar el creixement de la nostra marca al Regne Unit, un mercat clau per al creixement internacional de la companyia. Actualment, els britànics poden gaudir dels nostres productes en més de 10.000 negocis hostalers, una xifra que esperem que continuï creixent en els pròxims anys”, ha afegit.

Per part seva, Paul Davies, CEO de CMBC, ha assegurat: “Ens complau poder compartir la notícia del nostre acord amb el nostre soci Damm, construint una relació reeixida per al futur de la fàbrica. Agraeixo a tots els meus companys i homòlegs de Damm la seva col·laboració durant tot el procés perquè aquest fet sigui una realitat. Aquest moment significatiu per al sector, amb la primera cerveseria de Damm fora d’Europa continental, ha sigut possible gràcies al brillant i dedicat equip de Eagle Brewery, al qual estarem secundant durant la transició”.

La presència de Damm al Regne Unit

Malgrat comptar amb presència en més de 130 països, el mercat britànic s’ha consolidat com una de les grans bases de la internacionalització de Damm. A finals de la dècada dels 80, la companyia va decidir desembarcar al Regne Unit aprofitant el èxit que les seves marques tenien entre els turistes britànics. Amb el pas dels anys, la companyia ha afermat la seva presència en el mercat i actualment ofereix una àmplia gamma de cerveses entre les quals destaquen Estrella Damm, Inedit, Daura, Free Damm, Free Damm Lemon, Free Damm Torrada, Complot, Damm Lemon i la seva edició especial de Cervesa de Nadal. A totes elles, es suma també el recent llançament de la cervesa malaguenya Victoria.

El ferm suport i la constant col·laboració de Damm amb la gastronomia local s’ha convertit en el millor valedor de la companyia al país. Les cerveses Damm tenen presència en alguns dels negocis hostalers més destacats del país. Concretament, Estrella Damm compte entre els seus clients i clientes amb xefs que són autèntics referents de la gastronomia al Regne Unit i que s’han convertit en els millors ambaixadors de les seves marques, com José Pizarro, Mark Birchall (Moor Hall, 2* Michelin i Millor Restaurant d’Anglaterra en 2022), Andrew Pern (The Star Inn, 1* Michelin), Tom de Keyser, (the Hand & Flowers, 2* Michelin), Adam Handling (The Frog, 1* Michelin), Dave Wall (The Unruly Pig, número 1 del Top50 Gastropubs), Paco Pérez (Tast Català) i Paul Askew (The Art School), entre d’altres.

A més, els productes Damm estan disponibles en les principals cadenes de supermercats britàniques – TESCO, Waitrose, Sainsbury’s, ASDA, Morrison’s, Co-op i Ocado–, així com en altres establiments especialitzats.