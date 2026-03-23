Preu de la llum avui, 23 de març: les hores més barates per posar la rentadora i estalviar a la factura

Mirar el rellotge abans de prémer el botó d’inici dels teus electrodomèstics s’ha convertit en el nou esport nacional. Aquest 23 de març, el mercat elèctric ens regala una muntanya russa de preus que, si saps aprofitar, pot deixar la teva factura tremolant… per a bé.
La notícia del dia és clara: tenim preus negatius. (Sí, has llegit bé, t’arriben a pagar per consumir). Però compte, perquè l’alegria dura poc i la nit amaga una trampa de tres xifres que podria arruïnar la teva estratègia d’estalvi setmanal.
La clau d’aquest fenomen es troba en l’alta producció d’energies renovables. El sol i el vent estan treballant a ple rendiment, inundant el sistema d’energia barata just quan més la necessita la teva butxaca.
La finestra d’or: quan posar la rentadora “gratis”
Si tens tasques pendents, marca aquest tram en vermell al teu calendari: entre les 10:00 i les 16:00 hores. És el moment de màxima eficiència. Durant aquestes sis hores, el preu de la llum es desploma fins a fregar o assolir els 0,00 euros/MWh.
Però si busques l’excel·lència en l’estalvi, el punt àlgid arriba entre les 11:00 i les 13:00 hores. En aquesta franja, el cost cau fins als -0,02 euros/MWh. És el moment ideal per posar la rentadora, el rentavaixelles i fins i tot l’assecadora sense remordiments.
Aprofitar aquestes hores centrals del dia no és només una recomanació, és gairebé una obligació per a qui vol veure una reducció real en el seu pròxim rebut. És el tram on el consum et surt pràcticament a cost zero.
DADA CLAU: Entre les 12:00 i les 14:00 hores registraràs el preu més baix de tota la jornada, situant-se en valors negatius per sota dels zero euros.
La trampa nocturna: el pic que has d’evitar a tota costa
L’altra cara de la moneda arriba amb la posta de sol. A partir de les 18:00 hores, la calma elèctrica desapareix i els preus comencen una escalada agressiva que no dona treva fins a la mitjanit.
El moment més crític del dia se situa entre les 20:00 i les 22:00 hores. En aquest tram, el preu es dispara per sobre dels 100 euros, assolint un pic màxim de 146,40 euros/MWh a les 21:00. És, literalment, el moment més car per encendre qualsevol aparell.
Evitar cuinar amb el forn o fer servir electrodomèstics de gran consum durant aquestes hores punta és vital. La diferència entre posar la rentadora al migdia o fer-ho a les nou del vespre és, simplement, abismal.
ALERTA DE CONSUM: El preu a les 21:00 hores és milers de vegades superior al de les 12:00. Una descuit en aquest horari pot inflar la teva factura i buidar la teva cartera innecessàriament.
Estratègia intel·ligent: organitza el teu dilluns
Per als qui busquen l’equilibri, el matí també ofereix moments interessants. De 09:00 a 10:00 el preu ja és reduït, encara que positiu, cosa que permet avançar algunes tasques abans que arribi el “festí” dels preus negatius del migdia.
Recorda que aquestes variacions són una oportunitat d’or per a qui té tarifes indexades al mercat majorista. Adaptar els teus hàbits a les hores vall no només beneficia el teu compte bancari, sinó que també ajuda a equilibrar el sistema elèctric nacional.
En definitiva, aquest dilluns 23 de març la llum et dona una treva si ets capaç d’organitzar-te. Deixaràs passar l’oportunitat de gastar energia a preu de saldo o esperaràs que el pic nocturn et passi factura? La decisió intel·ligent és a l’horari central.