Precio de la luz hoy, 23 de marzo: las horas más baratas para poner la lavadora y ahorrar en la factura

Mirar el reloj antes de presionar el botón de inicio de tus electrodomésticos se ha convertido en el nuevo deporte nacional. Este 23 de marzo, el mercado eléctrico nos regala una montaña rusa de precios que, si sabes aprovechar, puede dejar tu factura temblando… para bien.

La noticia del día es clara: tenemos precios negativos. (Sí, has leído bien, te pagan por consumir). Pero cuidado, porque la alegría dura poco y la noche esconde una trampa de tres cifras que podría arruinar tu estrategia de ahorro semanal.

La clave de este fenómeno se encuentra en la alta producción de energías renovables. El sol y el viento están trabajando a pleno rendimiento, inundando el sistema de energía barata justo cuando más la necesita tu bolsillo.

La ventana de oro: cuándo poner la lavadora «gratis»

Si tienes tareas pendientes, marca este tramo en rojo en tu calendario: entre las 10:00 y las 16:00 horas. Es el momento de máxima eficiencia. Durante estas seis horas, el precio de la luz se desploma hasta rozar o alcanzar los 0,00 euros/MWh.

Pero si buscas la excelencia en el ahorro, el punto álgido llega entre las 11:00 y las 13:00 horas. En esta franja, el coste cae hasta los -0,02 euros/MWh. Es el momento ideal para poner la lavadora, el lavavajillas e incluso la secadora sin remordimientos.

Aprovechar estas horas centrales del día no es solo una recomendación, es casi una obligación para quien quiere ver una reducción real en su próximo recibo. Es el tramo donde el consumo te sale prácticamente a coste cero.

DATO CLAVE: Entre las 12:00 y las 14:00 horas registrarás el precio más bajo de toda la jornada, situándose en valores negativos por debajo de los cero euros.

La trampa nocturna: el pico que debes evitar a toda costa

La otra cara de la moneda llega con la puesta de sol. A partir de las 18:00 horas, la calma eléctrica desaparece y los precios comienzan una escalada agresiva que no da tregua hasta la medianoche.

El momento más crítico del día se sitúa entre las 20:00 y las 22:00 horas. En este tramo, el precio se dispara por encima de los 100 euros, alcanzando un pico máximo de 146,40 euros/MWh a las 21:00. Es, literalmente, el momento más caro para encender cualquier aparato.

Evitar cocinar con el horno o usar electrodomésticos de gran consumo durante estas horas pico es vital. La diferencia entre poner la lavadora al mediodía o hacerlo a las nueve de la noche es, simplemente, abismal.

ALERTA DE CONSUMO: El precio a las 21:00 horas es miles de veces superior al de las 12:00. Un descuido en este horario puede inflar tu factura y vaciar tu cartera innecesariamente.

Estrategia inteligente: organiza tu lunes

Para quienes buscan el equilibrio, la mañana también ofrece momentos interesantes. De 09:00 a 10:00 el precio ya es reducido, aunque positivo, lo que permite avanzar algunas tareas antes de que llegue el «festín» de los precios negativos del mediodía.

Recuerda que estas variaciones son una oportunidad de oro para quienes tienen tarifas indexadas al mercado mayorista. Adaptar tus hábitos a las horas valle no solo beneficia tu cuenta bancaria, sino que también ayuda a equilibrar el sistema eléctrico nacional.

En definitiva, este lunes 23 de marzo la luz te da una tregua si eres capaz de organizarte. ¿Dejarás pasar la oportunidad de gastar energía a precio de saldo o esperarás que el pico nocturno te pase factura? La decisión inteligente está en el horario central.