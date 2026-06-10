Posar una moneda a sobre del router del WiFi: per a què serveix aquest truc i la seva funció oculta

L’estiu ja és aquí i l’eterna batalla contra la mala connexió ha començat. Buscar un senyal estable per teletreballar o veure la teva sèrie preferida sense interrupcions sembla una missió impossible.
Segur que tu també has reiniciat l’aparell mil vegades o has caminat pel passadís buscant una miserable ratlla de cobertura. (Tranquil·la, totes hem estat a punt de tenir un atac de nervis aquesta setmana). La solució no és pagar una tarifa més cara, sinó canviar d’estratègia.
La resposta definitiva la tenen els experts en tecnologia amb un mètode casolà que ha paralitzat els fòrums d’internet. Els creadors de contingut l’han catalogat com el Sant Greal de la connectivitat per la seva capacitat per estabilitzar el senyal sense gastar ni un cèntim.
Parlem del truc de la moneda sobre el router, una genialitat física que ja s’ha convertit en el secret més ben guardat dels entusiastes de la domòtica. El seu efecte directe genera una dissipació passiva que afavoreix el rendiment de les antenes internes del teu equip.
La física aplicada que ho canvia tot al teu saló
El veritable secret d’aquest èxit viral no és cap màgia digital, sinó la intel·ligència que hi ha darrere dels materials conductors. Els tècnics més experimentats suggereixen apostar per monedes amb un alt contingut de coure perquè aquest metall actua com un radiador natural.
Gràcies a aquesta estudiada col·locació, el metall absorbeix part de l’excés d’energia tèrmica residual i redueix dràsticament les microcaigudes de tensió. (Un aplaudiment gegant per als enginyers que van compartir això, perquè odiem que es congeli la pantalla a mitja pel·lícula).
Perquè aquest sistema funcioni correctament, has de col·locar la moneda exactament sobre la zona més calenta del xassís. Aquest punt sol coincidir amb la ubicació del processador intern o amb la sortida de ventilació principal de l’aparell.
El cost és un altre dels grans atractius que ha desfermat la bogeria a les xarxes socials de mig món. Aquesta joia de l’optimització domèstica pot ser teva per només uns pocs cèntims, una inversió ridícula per a la rendibilitat que li trauràs a la teva velocitat de descàrrega.
El metall perfecte per construir un escut tèrmic casolà
Per a alegria de la nostra butxaca, no necessites comprar costosos dissipadors d’alumini ni ventiladors externs sorollosos. El món de l’enginyeria casera demostra que una peça metàl·lica comuna pot interactuar amb les freqüències de ràdio de 2.4 i 5 GHz estabilitzant la seva emissió.
La clau radica a evitar les monedes d’aliatges purs de níquel i buscar aquelles on predomini el bronze o el coure, dues opcions infal·libles per dissipar la calor i potenciar l’abast de la xarxa a les habitacions més allunyades.
Els tutorials de les plataformes digitals ja estan mostrant com transformar la teva xarxa amb un sol gest analògic. Col·loca la peça en posició horitzontal per a un alleujament tèrmic continuat o afegeix-hi una segona moneda si el teu router gestiona massa dispositius alhora.
Per què aquest hàbit tècnic s’està estenent per minuts
La febre per provar aquest truc ha provocat que milers d’usuaris comparteixin els seus tests de velocitat abans i després als canals tecnològics. Les usuàries més ràpides saben que un aparell que treballa fresc evita l’envelliment prematur dels seus components.
Sabies que aquest tipus de solucions passives són les més recomanades pels especialistes en maquinari per mantenir l’estabilitat sense alterar el programari de l’operador? Oblida’t dels complexos menús de configuració i de les contrasenyes impossibles que arruïnen la teva paciència.
Si vols assegurar una bona navegació per a la propera videotrucada important o per esprémer al màxim la teva subscripció de streaming diari, la recomanació és clara. Revisa el moneder del cotxe, neteja la peça triada i col·loca-la avui mateix abans que la teva connexió torni a patir una aturada innecessària.
Al cap i a la fi, invertir dos minuts en petits detalls de manteniment que solucionen el dia a dia és la decisió més encertada per gaudir de la teva llar connectada sense preocupacions. Miraràs el router amb els mateixos ulls la propera vegada que entris al saló?