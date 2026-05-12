Ferran Adrià, xef: «Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i em serveixi un robot, em quedo a casa»

Segur que t’ha passat l’últim cap de setmana. Miress el compte del restaurant, respires profund i penses: “De debò això val el que m’estan cobrant?”.
És el debat etern en els nostres sopars amb amics, però ara ha saltat pels aires amb una autoritat que no admet rèplica. Parla Ferran Adrià.
L’home que va canviar la història de la cuina mundial des d’El Bulli no sol donar puntada sense fil. I aquesta vegada, el seu missatge ha anat directe a la línia de flotació de la nostra butxaca.
L’escenari ha estat el V Fòrum d’Hostaleria i Turisme a Saragossa. Allí, Adrià no ha parlat d’esferificacions ni d’escumes, sinó de diners purs i durs.
Si alguna vegada t’has queixat pel preu d’una canya o d’aquell menú del dia que no para de pujar, el que llegiràs t’incomodarà (i molt).
La notícia no és que els preus pugin, és que el xef assegura que encara paguem massa poc pel que rebem quan ens seiem a la taula.
Segons el xef, l’hostaleria és l’únic sector on el client qüestiona el marge de benefici abans de gaudir del servei. (Una veritat que fa mal, oi?).
L’avís d’Adrià: “Ens haurien de cobrar més”
La frase ha caigut com una bomba al sector. Adrià sosté que existeix una desconnexió total entre el cost de la vida i el que els hostalers s’atreveixen a facturar.
Mires el cafè del matí i et sembla car. Doncs bé, per al geni de L’Hospitalet, aquest preu amb prou feines cobreix els costos bàsics de mantenir la persiana pujada.
El problema, segons ell, és que ens hem acostumat a una hostaleria “low cost” que no és sostenible al 2026. Els números simplement no surten.
Ferran Adrià ha estat tàcit: perquè un restaurant sigui un negoci real i no una trampa d’autoocupació, els preus haurien de ser un 20% més alts de mitjana.
Parlem d’un sector que ocupa milions de persones i que, segons les seves paraules, està treballant amb marges de benefici que farien plorar qualsevol altre empresari.
I aquí ve el dardo per als clients: ens encanta exigir qualitat, producte de proximitat i un servei impecable, però volem pagar preus de 2010.
La “trampa” del menú del dia
Si ets de les que busca el cartell dels 12 o 15 euros al migdia, Adrià té un missatge per a tu. Aquesta fórmula està en perill d’extinció.
Mantenir un menú complet amb producte fresc per aquest preu és, en molts casos, una missió suïcida per a l’amo del local.
El xef insisteix que la societat ha d’entendre que la gastronomia és cultura, i la cultura, si és de qualitat, té un cost que no es pot ignorar.
No es tracta d’elitisme. Es tracta de dignitat laboral. Pujar els preus és l’única via perquè els cambrers i cuiners tinguin horaris i sous humans.
És una veritat incòmoda, però necessària. (Sí, nosaltres també preferiríem que tot fos més barat, però la realitat és tossuda).
Ferran Adrià recorda que un restaurant és, abans de res, una empresa. I si l’empresa no guanya diners, el talent fuig i la qualitat desapareix pel desaigüe.
Dades reals: Un restaurant mitjà a Espanya té un marge net de tot just el 5-10%. Qualsevol avaria o pujada de la llum pot esborrar els beneficis d’un mes sencer.
Per què aquest discurs és viral ara mateix?
La urgència d’aquestes paraules coincideix amb un moment crític. L’inflació i el cost de l’energia han posat contra les cordes els locals de tota la vida.
Adrià no parla per als restaurants de tres estrelles Michelin, sinó per al bar de la cantonada i la casa de menjars del barri.
La seva tesi és clara: si l’hostaler no té el valor de cobrar el que val la seva feina, acabarà tancant. I perdrem la nostra identitat gastronòmica.
El xef ha demanat als professionals del sector que deixin de tenir por a la reacció del client. Si el producte és bo, el preu ha de ser just.
Això implica un canvi de mentalitat collectiu. Estem disposats a pagar un euro més pel cafè si això garanteix que el cambrer no està explotat?
L’OCU i altres associacions ja vigilen de prop aquestes pujades, però l’advertència d’Adrià va més enllà de l’estadística: és un canvi de paradigma social.
La gestió, l’ingredient secret que falta
Però no tot és carregar la culpa al client. Adrià també ha donat un toc d’atenció als propis hostalers per la seva falta de formació empresarial.
Sosté que molts cuiners obren negocis per passió, però sense saber llegir un compte de resultats. I aquí comença el desastre.
Per a ell, l’hostaleria del futur ha de ser eficient o no serà. La digitalització i el control de mermes són tan importants com el punt de sal.
És la “filosofia Bulli” aplicada a la supervivència econòmica: creativitat a la cuina, però mà de ferro a la caixa.
Fins i tot ha esmentat que en ciutats com Saragossa, el potencial és enorme, però falta creure-s’ho i, sobretot, professionalitzar la gestió fins a l’extrem.
La notícia ha generat un incendi a les xarxes socials entre els qui defensen el dret a menjar barat i els qui veuen l’hostaleria com un sector al límit del col·lapse.
Què passarà la pròxima vegada que surtis a sopar?
La pròxima vegada que obris la carta, recorda les paraules del xef més influent de la història. Aquest preu no és un caprici, és la supervivència d’un ecosistema.
Quedar-se atrapat en la queixa pel preu és un error que ens pot sortir molt car a llarg termini. Si volem que els nostres restaurants preferits segueixin allí, han de ser rendibles.
La tendència per a aquest 2026 és clara: menys sortides, però més conscients i, probablement, més cares. El pagament per valor és el nou estàndard.
Adrià ha obert un meló que ningú volia tocar, però la seva autoritat és tal que el debat ja ha arribat als despatxos dels grans grups de restauració.
És el moment de decidir si valorem l’esforç darrere de cada plat o si només ens importa el número final de la factura.
La decisió intel·ligent és entendre el negoci. La pregunta és: Estem preparats per aquest bany de realitat?
Tu què en penses, estàs disposada a pagar més pel teu plat preferit si això assegura que el restaurant no tanqui?