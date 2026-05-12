Ferran Adrià, chef: «Para que me cobren 70 euros en un restaurante y me sirva un robot, me quedo en casa»

Seguro que te ha pasado el último fin de semana. Miras la cuenta del restaurante, respiras profundo y piensas: «¿De verdad esto vale lo que me están cobrando?».

Es el debate eterno en nuestras cenas con amigos, pero ahora ha saltado por los aires con una autoridad que no admite réplica. Habla Ferran Adrià.

El hombre que cambió la historia de la cocina mundial desde El Bulli no suele dar puntada sin hilo. Y esta vez, su mensaje ha ido directo a la línea de flotación de nuestro bolsillo.

El escenario ha sido el V Foro de Hostelería y Turismo en Zaragoza. Allí, Adrià no ha hablado de esferificaciones ni de espumas, sino de dinero puro y duro.

Si alguna vez te has quejado por el precio de una caña o de ese menú del día que no para de subir, lo que leerás te incomodará (y mucho).

La noticia no es que los precios suban, es que el chef asegura que aún pagamos demasiado poco por lo que recibimos cuando nos sentamos a la mesa.

Según el chef, la hostelería es el único sector donde el cliente cuestiona el margen de beneficio antes de disfrutar del servicio. (Una verdad que duele, ¿verdad?).

La advertencia de Adrià: «Nos deberían cobrar más»

La frase ha caído como una bomba en el sector. Adrià sostiene que existe una desconexión total entre el costo de la vida y lo que los hosteleros se atreven a facturar.

Miras el café de la mañana y te parece caro. Pues bien, para el genio de L’Hospitalet, este precio apenas cubre los costos básicos de mantener la persiana levantada.

El problema, según él, es que nos hemos acostumbrado a una hostelería «low cost» que no es sostenible en 2026. Los números simplemente no cuadran.

Ferran Adrià ha sido tajante: para que un restaurante sea un negocio real y no una trampa de autoempleo, los precios deberían ser un 20% más altos de media.

Hablamos de un sector que ocupa millones de personas y que, según sus palabras, está trabajando con márgenes de beneficio que harían llorar a cualquier otro empresario.

Y aquí viene el dardo para los clientes: nos encanta exigir calidad, producto de proximidad y un servicio impecable, pero queremos pagar precios de 2010.

La «trampa» del menú del día

Si eres de los que busca el cartel de los 12 o 15 euros al mediodía, Adrià tiene un mensaje para ti. Esta fórmula está en peligro de extinción.

Mantener un menú completo con producto fresco por ese precio es, en muchos casos, una misión suicida para el dueño del local.

El chef insiste en que la sociedad debe entender que la gastronomía es cultura, y la cultura, si es de calidad, tiene un costo que no se puede ignorar.

No se trata de elitismo. Se trata de dignidad laboral. Subir los precios es la única vía para que los camareros y cocineros tengan horarios y sueldos humanos.

Es una verdad incómoda, pero necesaria. (Sí, nosotros también preferiríamos que todo fuera más barato, pero la realidad es terca).

Ferran Adrià recuerda que un restaurante es, ante todo, una empresa. Y si la empresa no gana dinero, el talento huye y la calidad desaparece por el desagüe.

Datos reales: Un restaurante medio en España tiene un margen neto de apenas el 5-10%. Cualquier avería o subida de la luz puede borrar los beneficios de un mes entero.

¿Por qué este discurso es viral ahora mismo?

La urgencia de estas palabras coincide con un momento crítico. La inflación y el costo de la energía han puesto contra las cuerdas a los locales de toda la vida.

Adrià no habla para los restaurantes de tres estrellas Michelin, sino para el bar de la esquina y la casa de comidas del barrio.

Su tesis es clara: si el hostelero no tiene el valor de cobrar lo que vale su trabajo, acabará cerrando. Y perderemos nuestra identidad gastronómica.

El chef ha pedido a los profesionales del sector que dejen de tener miedo a la reacción del cliente. Si el producto es bueno, el precio debe ser justo.

Esto implica un cambio de mentalidad colectivo. ¿Estamos dispuestos a pagar un euro más por el café si eso garantiza que el camarero no está explotado?

La OCU y otras asociaciones ya vigilan de cerca estas subidas, pero la advertencia de Adrià va más allá de la estadística: es un cambio de paradigma social.

La gestión, el ingrediente secreto que falta

Pero no todo es cargar la culpa al cliente. Adrià también ha dado un toque de atención a los propios hosteleros por su falta de formación empresarial.

Sostiene que muchos cocineros abren negocios por pasión, pero sin saber leer un cuenta de resultados. Y aquí comienza el desastre.

Para él, la hostelería del futuro debe ser eficiente o no será. La digitalización y el control de mermas son tan importantes como el punto de sal.

Es la «filosofía Bulli» aplicada a la supervivencia económica: creatividad en la cocina, pero mano de hierro en la caja.

Incluso ha mencionado que en ciudades como Zaragoza, el potencial es enorme, pero falta creérselo y, sobre todo, profesionalizar la gestión hasta el extremo.

La noticia ha generado un incendio en las redes sociales entre los que defienden el derecho a comer barato y los que ven la hostelería como un sector al límite del colapso.

¿Qué pasará la próxima vez que salgas a cenar?

La próxima vez que abras la carta, recuerda las palabras del chef más influyente de la historia. Este precio no es un capricho, es la supervivencia de un ecosistema.

Quedarse atrapado en la queja por el precio es un error que nos puede salir muy caro a largo plazo. Si queremos que nuestros restaurantes favoritos sigan allí, deben ser rentables.

La tendencia para este 2026 es clara: menos salidas, pero más conscientes y, probablemente, más caras. El pago por valor es el nuevo estándar.

Adrià ha abierto un melón que nadie quería tocar, pero su autoridad es tal que el debate ya ha llegado a los despachos de los grandes grupos de restauración.

Es el momento de decidir si valoramos el esfuerzo detrás de cada plato o si solo nos importa el número final de la factura.

La decisión inteligente es entender el negocio. La pregunta es: ¿Estamos preparados para este baño de realidad?

¿Tú qué piensas, estás dispuesto a pagar más por tu plato favorito si eso asegura que el restaurante no cierre?