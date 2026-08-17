Així operen les estafes vacacionals: descobreix com reconèixer anuncis clonats, pagaments Bizum i pisos falsos

Les vacances d’última hora són un caramel. Aquella oferta perfecta, en primera línia de platja, que sembla caiguda del cel, és una temptació irresistible.
Però atenció, perquè darrere d’aquesta ganga s’amaga una trampa. Una amenaça invisible que pot fer-nos perdre els nostres estalvis de manera fulminant. (Sí, a nosaltres també ens fa posar els pèls de punta).
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han activat totes les alertes. Han detectat un repunt perillós d’una estafa que cada estiu s’emporta milers d’euros dels nostres comptes, sense deixar rastre. És un perill real i creixent per a qualsevol persona que busqui allotjament.
Parlem de l’estafa de la reserva vacacional falsa. Un engany que opera amb anuncis clonats, pagaments amb Bizum i pisos que, senzillament, no existeixen fora de la pantalla. Aquest és el seu secret més ben guardat.
Així funciona la coreografia de l’engany
Tot comença amb la publicació d’anuncis. Imatges idíl·liques, sovint extretes d’altres cases reals, amb un preu que ens fa dubtar. Un apartament en temporada alta, molt per sota del preu de mercat de la zona. Aquesta és la primera senyal que ens hauria de fer pensar.
Els estafadors tenen un objectiu clar: persones amb urgència. Famílies que busquen allotjament a l’última hora, joves per a un festival o aquells que arriben a una ciutat sense planificar. Gent que no té marge per dubtar ni verificar.
Després del primer contacte telefònic, comença la posada en escena. Fotos de DNI manipulades, contractes de lloguer ficticis i fins i tot videotrucades ràpides. Busquen generar una sensació de legitimitat que ens faci baixar la guàrdia. (Una tècnica que, hem de reconèixer, és astuta i sorprenentment efectiva).
Aquesta fase de “legitimació” és poc habitual en fraus clàssics. I precisament per això, resulta tan eficaç. Aconsegueixen la nostra confiança amb una facilitat preocupant, explotant la nostra necessitat.
Un cop ens tenen al sac, arriba el pas decisiu. La petició del pagament d’una reserva o una mensualitat anticipada. Sempre amb Bizum o transferència a comptes que no coneixem de res. En el moment que els diners arriben a destí, el suposat arrendador desapareix. Bloqueja el número i el pis es revela com el que sempre va ser: una ficció.
El pagament amb Bizum o transferència a comptes desconeguts, sense cap garantia ni passarel·la oficial, és la porta d’entrada a l’estafa i la pèrdua dels nostres diners.
El cas real que va destapar el secret
La demostració que aquest sistema és una realitat va arribar amb una operació de la Policia Nacional. A Saragossa, el passat 6 de maig, van detindre dues persones. Van destapar més de 21.800 euros estafats i almenys 33 víctimes identificades. (I això, segons els investigadors, és només la punta de l’iceberg de la realitat).
Darrere d’aquests anuncis, s’amagava un grup criminal estructurat. Utilitzaven identitats falses, línies de telèfon a nom de tercers i comptes bancaris gestionats per “mules”. Tot un entramat per ocultar el rastre dels diners i no ser detectats per la justícia.
L’evolució més sofisticada: clonar Booking
Però l’engany no para. La sofisticació ha fet un salt més durant aquesta temporada estival. La Guàrdia Civil, en un avís del 21 de juliol, va detectar centenars de pàgines web. Totes elles imitaven amb una precisió mil·limètrica plataformes de reserves tan conegudes com Booking.
No parlem de clons improvisats. Aquestes webs replicaven el disseny, els colors corporatius i fins i tot els sistemes de ressenyes simulades. Generaven una confiança immediata que feia gairebé impossible distingir la web real de la falsa a simple vista. (Nosaltres mateixes vam al·lucinar amb la seva capacitat i el detallisme de l’engany).
Els estafadors posen totes les traves possibles per evitar la visita presencial a la vivenda. Videotrucades ràpides, excuses d’última hora o negatives directes a ensenyar el pis. I el punt més crític de tots: demanen el pagament fora del circuit oficial de la plataforma. Aquest és el moment clau on l’operació ja no té cap protecció legal.
Les senyals que encenen l’alerta roja
És el moment de conèixer els trucs per no caure a la xarxa. Aquesta informació és curta, potent i imprescindible per protegir el nostre estalvi. Presta atenció, perquè la informació és poder i ens pot estalviar un disgust.
El primer punt a la llista de senyals és un preu molt per sota de la mitjana de la zona en temporada alta. Una ganga que sembla massa bona per ser certa, probablement ho és. Desconfia sempre que vegis una oferta “única”.
Després, la petició d’un dipòsit per avançat, fins i tot abans de visitar l’immoble en persona, és un altre indicador clau. Mai paguis sense veure el que reserves i confirmar la seva existència.
Si hi ha rebuig o evasives per mostrar la vivenda en una videotrucada en directe, la bandera vermella s’encén amb força. Volen ocultar-nos alguna cosa, gairebé segur que no és bona senyal.
La sol·licitud de pagament amb Bizum o transferència a comptes desconeguts, en lloc de la passarel·la oficial, és un senyal inequívoc. És el moment en què perdem tota protecció. El sistema de la plataforma existeix per la nostra seguretat, no per saltar-lo.
També cal revisar la URL. Si s’assembla molt a la real, però amb alteracions subtils (una lletra canviada, un guió afegit o un domini .shop en comptes de .com), és un error que pot ser fatal. Fixa’t en cada detall de l’adreça web.
Finalment, la pressa impostada és un truc psicològic molt utilitzat. Volen que prenguem la decisió en minuts, sense marge per verificar la titularitat ni contactar amb la web oficial. No cedeixis a la pressió, pren el teu temps.
Què fer abans de reservar i si ja hem caigut
Abans de reservar, la Policia Nacional és clara: desconfia dels lloguers amb preus excessivament baixos. No facis pagaments per avançat sense visitar personalment l’immoble. Verifica la identitat real de l’arrendador i la titularitat de la vivenda. Evita les transferències o Bizum a comptes desconeguts sense garantia i revisa minuciosament els contractes buscant irregularitats. Davant de qualsevol sospita, el telèfon 091 és el nostre millor aliat per a la seguretat.
Però què passa si ja hem caigut en la trampa? Si el pagament ja s’ha efectuat, hem d’actuar de pressa. Primer, contacta immediatament amb la teva entitat bancària per intentar frenar o revertir l’operació. (La seva efectivitat decreix molt ràpidament amb el pas de les hores, no perdis ni un minut). Després, guarda tota la documentació disponible. Captures de pantalla de l’anunci, converses amb el suposat propietari, justificants de pagament. Finalment, presenta denúncia a la Policia Nacional o la Guàrdia Civil aportant tot aquest material. Cada minut compta per intentar recuperar els nostres diners.
Ara ja tens el secret per identificar aquestes estafes i protegir els nostres estalvis. Estar informades és la nostra millor defensa davant els oportunistes de l’estiu. Quina decisió prendràs amb la teva propera reserva vacacional?