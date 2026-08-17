Así operan las estafas vacacionales: descubre cómo reconocer anuncios clonados, pagos Bizum y apartamentos falsos

Las vacaciones de última hora son un caramelo. Esa oferta perfecta, en primera línea de playa, que parece caída del cielo, es una tentación irresistible.

Pero atención, porque detrás de esa ganga se esconde una trampa. Una amenaza invisible que puede hacernos perder nuestros ahorros de manera fulminante. (Sí, a nosotros también nos pone los pelos de punta).

La Policía Nacional y la Guardia Civil han activado todas las alertas. Han detectado un repunte peligroso de una estafa que cada verano se lleva miles de euros de nuestras cuentas, sin dejar rastro. Es un peligro real y creciente para cualquier persona que busque alojamiento.

Hablamos de la estafa de la reserva vacacional falsa. Un engaño que opera con anuncios clonados, pagos con Bizum y apartamentos que, sencillamente, no existen fuera de la pantalla. Este es su secreto mejor guardado.

Así funciona la coreografía del engaño

Todo comienza con la publicación de anuncios. Imágenes idílicas, a menudo extraídas de otras casas reales, con un precio que nos hace dudar. Un apartamento en temporada alta, muy por debajo del precio de mercado de la zona. Esta es la primera señal que debería hacernos pensar.

Los estafadores tienen un objetivo claro: personas con urgencia. Familias que buscan alojamiento a última hora, jóvenes para un festival o aquellos que llegan a una ciudad sin planificar. Gente que no tiene margen para dudar ni verificar.

Después del primer contacto telefónico, comienza la puesta en escena. Fotos de DNI manipuladas, contratos de alquiler ficticios e incluso videollamadas rápidas. Buscan generar una sensación de legitimidad que nos haga bajar la guardia. (Una técnica que, debemos reconocer, es astuta y sorprendentemente efectiva).

Esta fase de «legitimación» es poco habitual en fraudes clásicos. Y precisamente por eso, resulta tan eficaz. Consiguen nuestra confianza con una facilidad preocupante, explotando nuestra necesidad.

Una vez nos tienen en el saco, llega el paso decisivo. La petición del pago de una reserva o una mensualidad anticipada. Siempre con Bizum o transferencia a cuentas que no conocemos de nada. En el momento que el dinero llega a destino, el supuesto arrendador desaparece. Bloquea el número y el piso se revela como lo que siempre fue: una ficción.

El pago con Bizum o transferencia a cuentas desconocidas, sin ninguna garantía ni pasarela oficial, es la puerta de entrada a la estafa y la pérdida de nuestro dinero.

El caso real que destapó el secreto

La demostración de que este sistema es una realidad llegó con una operación de la Policía Nacional. En Zaragoza, el pasado 6 de mayo, detuvieron a dos personas. Destaparon más de 21.800 euros estafados y al menos 33 víctimas identificadas. (Y esto, según los investigadores, es solo la punta del iceberg de la realidad).

Detrás de estos anuncios, se escondía un grupo criminal estructurado. Utilizaban identidades falsas, líneas de teléfono a nombre de terceros y cuentas bancarias gestionadas por «mulas». Todo un entramado para ocultar el rastro del dinero y no ser detectados por la justicia.

La evolución más sofisticada: clonar Booking

Pero el engaño no para. La sofisticación ha dado un salto más durante esta temporada estival. La Guardia Civil, en un aviso del 21 de julio, detectó cientos de páginas web. Todas ellas imitaban con una precisión milimétrica plataformas de reservas tan conocidas como Booking.

No hablamos de clones improvisados. Estas webs replicaban el diseño, los colores corporativos e incluso los sistemas de reseñas simuladas. Generaban una confianza inmediata que hacía casi imposible distinguir la web real de la falsa a simple vista. (Nosotras mismas alucinamos con su capacidad y el detalle del engaño).

Los estafadores ponen todas las trabas posibles para evitar la visita presencial a la vivienda. Videollamadas rápidas, excusas de última hora o negativas directas a mostrar el piso. Y el punto más crítico de todos: piden el pago fuera del circuito oficial de la plataforma. Este es el momento clave donde la operación ya no tiene ninguna protección legal.

Las señales que encienden la alerta roja

Es el momento de conocer los trucos para no caer en la red. Esta información es corta, potente e imprescindible para proteger nuestro ahorro. Presta atención, porque la información es poder y nos puede ahorrar un disgusto.

El primer punto en la lista de señales es un precio muy por debajo de la media de la zona en temporada alta. Una ganga que parece demasiado buena para ser cierta, probablemente lo es. Desconfía siempre que veas una oferta «única».

Después, la petición de un depósito por adelantado, incluso antes de visitar el inmueble en persona, es otro indicador clave. Nunca pagues sin ver lo que reservas y confirmar su existencia.

Si hay rechazo o evasivas para mostrar la vivienda en una videollamada en directo, la bandera roja se enciende con fuerza. Quieren ocultarnos algo, casi seguro que no es buena señal.

La solicitud de pago con Bizum o transferencia a cuentas desconocidas, en lugar de la pasarela oficial, es una señal inequívoca. Es el momento en que perdemos toda protección. El sistema de la plataforma existe para nuestra seguridad, no para saltarlo.

También hay que revisar la URL. Si se parece mucho a la real, pero con alteraciones sutiles (una letra cambiada, un guion añadido o un dominio .shop en lugar de .com), es un error que puede ser fatal. Fíjate en cada detalle de la dirección web.

Finalmente, la prisa impostada es un truco psicológico muy utilizado. Quieren que tomemos la decisión en minutos, sin margen para verificar la titularidad ni contactar con la web oficial. No cedas a la presión, toma tu tiempo.

Qué hacer antes de reservar y si ya hemos caído

Antes de reservar, la Policía Nacional es clara: desconfía de los alquileres con precios excesivamente bajos. No realices pagos por adelantado sin visitar personalmente el inmueble. Verifica la identidad real del arrendador y la titularidad de la vivienda. Evita las transferencias o Bizum a cuentas desconocidas sin garantía y revisa minuciosamente los contratos buscando irregularidades. Ante cualquier sospecha, el teléfono 091 es nuestro mejor aliado para la seguridad.

Pero ¿qué pasa si ya hemos caído en la trampa? Si el pago ya se ha efectuado, debemos actuar de prisa. Primero, contacta inmediatamente con tu entidad bancaria para intentar frenar o revertir la operación. (Su efectividad decrece muy rápidamente con el paso de las horas, no pierdas ni un minuto). Después, guarda toda la documentación disponible. Capturas de pantalla del anuncio, conversaciones con el supuesto propietario, justificantes de pago. Finalmente, presenta denuncia a la Policía Nacional o la Guardia Civil aportando todo este material. Cada minuto cuenta para intentar recuperar nuestro dinero.

Ahora ya tienes el secreto para identificar estas estafas y proteger nuestros ahorros. Estar informadas es nuestra mejor defensa ante los oportunistas del verano. ¿Qué decisión tomarás con tu próxima reserva vacacional?