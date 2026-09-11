Durant unas obras: aparece en El Bierzo una bodega de vino del siglo XVIII escondida bajo una granja

Imagina que destapas el suelo de tu casa, o de un antiguo edificio, y encuentras una cápsula del tiempo. Una de esas que te conecta directamente con siglos de nuestra historia. Esto es exactamente lo que ha pasado en el corazón de El Bierzo, y el descubrimiento es simplemente fascinante.

Mientras se rehabilitaba una vieja granja con planes totalmente modernos, los obreros se toparon con algo que nadie esperaba. Un secreto bien guardado durante más de dos siglos. El destino, o la historia, siempre tiene estas sorpresas inesperadas. (Nosotros ya estamos enganchados, ¿y tú?).

Hablamos de una bodega de vino entera, que data del siglo XVIII. Sí, un espacio dedicado a la producción vinícola, oculto bajo una granja monástica que ahora se transformaba. Un giro de guion que ningún arquitecto había previsto y que ahora cambia todos los planes.

La revelación de un pasado oculto

Este hallazgo imprescindible tuvo lugar en la Granja de Santullano, dentro del término municipal de Ponferrada. No era un pequeño rincón, sino una estructura robusta con señales claras de su función original. Los expertos de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León han confirmado su autenticidad.

La granja, que fue desamortizada en 1835 y subastada, había pasado por diversas manos sin revelar nunca su joya oculta. Ahora, bajo su antiguo suelo, se han encontrado tres grandes cubas, perfectas para elaborar y almacenar vino. También piezas de cerámica que narran la vida cotidiana de aquella época.

Para datar el conjunto con precisión definitiva, apareció una pieza clave: una moneda de cuatro maravedíes, acuñada en 1775 bajo el reinado de Carlos III. Este truco histórico permite a los arqueólogos situar el uso de la bodega entre el siglo XVIII y la primera mitad del XIX.

El descubrimiento de esta bodega es un viaje en el tiempo, un recordatorio de que la historia puede esconderse bajo nuestros pies, esperando ser redescubierta. Una lección de paciencia y sorpresa que nos recuerda nuestra fragilidad.

El reto de conservar la historia

El hallazgo ha generado un dilema: ¿qué hacer con una estructura tan significativa? Patrimonio ha autorizado retirarla, pero con una condición estricta e innegociable: antes de mover una sola piedra, hay que hacer una documentación exhaustiva. Hablamos de planos detallados, fotografías y fotogrametría completa. Un proceso vital para no perder ni un ápice de información.

Los especialistas ya están trabajando en San Esteban de Valdueza. ¿Su objetivo? Registrar cada detalle para poder integrar esta historia única en un espacio expositivo futuro. Paneles interactivos y recursos audiovisuales asegurarán que la historia del priorato no desaparezca con sus muros. (Es una solución inteligente, la verdad).

Actualmente, la promotora de las obras es Pescaderías Coruñesas S.L. Esta empresa tramita una autorización para un uso excepcional del suelo. Quieren restaurar la bodega histórica y levantar estancias complementarias. Pero atención: el concejal de Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, ha descartado explícitamente que se convierta en un alojamiento turístico. Esto es clave para su preservación.

El Bierzo: un tesoro de tradición milenaria

Este proyecto, calificado como «proyecto estrella de recuperación paisajística e histórica», se enmarca en la conocida Tebaida Berciana. Una franja de los Montes Aquilanos que concentró tanta vida monástica medieval que la compararon con los desiertos egipcios donde nació el monacato cristiano. Aquí fundó San Fructuoso el monasterio de San Pedro de Montes, en el siglo VII.

La relación de El Bierzo con el vino no es nueva. Cultivan vid desde la época romana, mucho antes de este priorato. La Denominación de Origen Bierzo se reconoció oficialmente en 1989, con sus variedades estrella: la Mencía y el Godello. De hecho, reivindican la mayor densidad de vid vieja del mundo.

La aparición de esta bodega del siglo XVIII nos recuerda el profundo arraigo del vino en esta tierra. Este año, la DO Bierzo espera una vendimia «larga» y la más precoz registrada nunca. Se prevé una producción de 8 a 10 toneladas de uva, más pequeña por el calor, pero en un estado sanitario perfecto y de altísima calidad. Un valor añadido a la tradición que ahora redescubrimos.

Una urgencia por salvaguardar el legado

Lo que ha pasado en El Bierzo es una advertencia y una oportunidad. Una advertencia sobre la historia que puede desaparecer si no estamos atentos, y una oportunidad para recuperarla e integrarla en nuestro presente. Proyectos como este son un escudo definitivo contra el olvido y una manera de prevenir la pérdida de nuestra identidad cultural.

No hay mucho tiempo para la indiferencia. Cada día que pasa sin un plan claro, cada obra sin un análisis arqueológico previo, es un error potencial que puede costarnos un tesoro irrecuperable. La preservación del patrimonio es una carrera contra reloj, siempre.

Ahora sabes la historia. Una bodega del siglo XVIII, escondida bajo una granja, descubierta por pura casualidad durante unas obras. Este es el tipo de noticias que hacen que valga la pena nuestro scroll, ¿verdad que sí?