Una experta en dermocosmètica recomana aquest xampú de Mercadona amb queratina per fer servir a diari

Trobar el xampú perfecte sembla una missió impossible entre tantes promeses de màrqueting i preus desorbitats.
Però a vegades, la solució no està en una boutique de luxe, sinó al passadís de cosmètica del teu Mercadona més proper.
Una experta en dermocosmètica ha posat sota la lupa el xampú de queratina de la cadena valenciana i el seu veredicte ha deixat tothom amb la boca oberta.
No parlem d’un producte més, sinó d’una fórmula que compleix el que promet per un preu que sembla una broma.
Si el teu cabell demana a crits hidratació i control de l’encrespament, aquest podria ser el teu nou millor amic.
La queratina com a ingredient estrella
El secret d’aquest xampú resideix en la seva alta concentració de queratina, la proteïna que el nostre cabell perd per l’ús de planxes i tints.
L’experta destaca que, a diferència d’altres productes barats, aquest aconsegueix penetrar a la fibra capil·lar per segellar-la de debò.
Des del primer rentat, la sensació és d’un cabell molt més dòcil, brillant i amb aquell moviment que només veiem als anuncis.
És ideal per a melenes castigades que necessiten un extra de mim sense haver de passar pel saló de bellesa.
A més, la seva aroma és tan envolvent que l’experiència a la dutxa es converteix en un autèntic spa casolà.
El millor de tot és que no deixa el cabell pesat ni apatussat, una cosa que solem témer en les fórmules nutritives.
Per què el recomanen les que més saben de pell i cabell?
La dermocosmètica no menteix: quan els ingredients són bons i estan ben equilibrats, els resultats arriben.
Aquest xampú ha passat l’examen dels especialistes perquè respecta el cuir cabellut mentre neteja en profunditat.
Molta gent es gasta fortunes en marques internacionals, però aquesta recomanació demostra que el “low cost” pot ser d’alta qualitat.
És el típic secret que les expertes comparteixen entre elles i que ara s’ha tornat viral a les xarxes socials.
En els fòrums de bellesa ja el comparen amb productes que costen cinc vegades més en botigues especialitzades.
Nosaltres l’hem provat i confessem que la brillantor que deixa és hipnòtica.
Com treure’n el màxim partit a casa
Perquè els resultats siguin de perruqueria, el truc està en la forma d’aplicació.
No n’hi ha prou amb fregar i esbandir; l’experta suggereix deixar que l’escuma actuï un parell de minuts perquè la queratina faci la seva màgia.
Combina’l amb la mascareta de la mateixa línia si tens les puntes molt obertes o el cabell especialment sec.
És el tractament de xoc perfecte per preparar la teva melena de cara al bon temps.
La relació qualitat-preu és, senzillament, imbatible: menys de 3 euros per un pot que dura setmanes.
No ens estranya que s’esgoti cada vegada que el reposen; és l'”Efecte Deliplus” en la seva màxima expressió.
Ets de les que ja el té a la dutxa o t’esperaràs que t’ho expliquin les teves amigues?
Mercadona torna a demostrar que per estar guapa no cal buidar la cartera.
Corre a buscar el teu abans que la resta del món s’assabenti d’aquest tresor!