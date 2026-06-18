Els tècnics de manteniment estan d’acord: «L’aigua de la piscina es neteja amb el mètode de la pilota de tennis»

Arriba la calor i l’únic que volem és submergir-nos a la nostra piscina. Tanmateix, hi ha un enemic invisible que sempre acaba arruïnant el nostre bany: aquesta molesta pel·lícula blanquinosa que flota a la superfície.
Aquestes restes de crema solar, olis corporals i suor no només embruten l’aigua, sinó que poden saturar el sistema de filtratge. (Sí, nosaltres també hem passat hores intentant retirar-los manualment sense èxit).
El problema ocult que ningú no t’explica
Els tècnics de manteniment ho tenen clar: la majoria dels usuaris cometen un error de principiant en intentar netejar l’aigua. Es centren en el clor, però el veritable problema és l’acumulació de partícules orgàniques a la superfície.
Quan la crema solar entra en contacte amb l’aigua, crea una emulsió que el filtre convencional no sempre és capaç d’atrapar. Això fa que l’aigua perdi la seva transparència i es torni opaca en qüestió de dies.
Com a tip secret, l’ús d’una pastilla de floculant o un eliminador d’olis específic és el pas que marca la diferència entre una piscina de revista i una d’estancada.
El mètode professional per a una aigua impecable
Per mantenir l’aigua perfecta, els experts recomanen un protocol de tres passos que gairebé ningú no segueix al peu de la lletra. Primer, és fonamental assegurar que el nivell de pH estigui sempre entre 7.2 i 7.6; si no, cap producte químic funcionarà correctament.
Segon, la clau està en l’ús d’una esponja absorbent de greixos. Es col·loquen directament al skimmer i actuen com un imant per a les cremes solars abans que es dispersin per tot el vas de la piscina. És un gest senzill que canvia radicalment el manteniment.
Finalment, no oblidis el ritual de la depuradora. Molts deixem que el filtre treballi només el que toca, quan la realitat és que durant les onades de calor necessita un cicle de filtratge molt més llarg per processar tots els residus orgànics acumulats.
Per què la teva butxaca agrairà aquest truc
Mantenir l’aigua neta no és només una qüestió d’estètica; és una qüestió d’estalvi. Quan l’aigua està saturada de cremes i residus, el clor perd tota la seva efectivitat. Això t’obliga a comprar més químics, gastar més aigua i, eventualment, buidar la piscina abans de temps.
En implementar aquest manteniment preventiu, no només aconsegueixes una aigua més clara i saludable per a la teva família, sinó que allargues la vida útil de la teva bomba de filtratge. És, bàsicament, el truc més intel·ligent que pots aplicar aquest estiu.
La urgència d’un estiu sense preocupacions
Ja coneixem com funciona: si deixem passar una setmana sense netejar el skimmer o revisar el nivell de brutícia superficial, el problema es torna exponencial. L’acumulació de restes orgàniques és l’escenari perfecte per a l’aparició d’algues i bacteris.
No és només qüestió d’higiene, és l’excusa perfecta per gaudir de la teva terrassa sense la preocupació de veure l’aigua tèrbola després d’un dia de festa amb amics. Després de tot, què és l’estiu sinó una successió de tardes de relax en una aigua perfecta?
Prepara’t per al cap de setmana, perquè amb aquests ajustos, et garanteixo que la pròxima vegada que et llancis a l’aigua, notaràs la diferència. Vas a seguir deixant que la crema solar espatlli els teus moments de relax?