Els chollos tornen a Lidl: demà, dilluns 11 de maig, venen aquests focus solars de disseny modern per menys de 9 euros

Si tens jardí, terrassa o pati i fa temps que penses a millorar la il·luminació exterior sense gastar-te molts diners ni trucar a un electricista, demà dilluns tens una cita a Lidl. El supermercat alemany posa a la venda l’11 de maig uns focus solars LED de la marca LIVARNO amb un disseny net i modern, a 8,99 euros la unitat.
No són les típiques llumetes decoratives que gairebé no il·luminen: estem parlant de focus amb sensor de moviment que arriben als 600 lúmens quan detecten presència, suficients per il·luminar un accés, una entrada o un racó del jardí amb una claredat real. En mode continu funcionen a 200 lúmens, una intensitat més que raonable per ambientar l’espai sense consumir la bateria a tota velocitat.
Dues versions per a cada situació
Lidl ofereix aquest focus solar en dues variants que es venen al mateix preu: una amb estaca per clavar a terra o als testos, i una altra amb suport d’ancoratge per a paret. Les prestacions tècniques són idèntiques en tots dos casos, de manera que l’elecció depèn únicament d’on vulguis instal·lar-lo.
El capçal és orientable, cosa que permet ajustar la direcció del raig de llum segons les necessitats de cada espai. A més, el sensor crepuscular activa automàticament el focus al capvespre, sense necessitat de recordar d’encendre’l cada nit. Quan el detector de moviment registra presència en un radi de fins a deu metres, la lluminositat puja al màxim durant 30 segons abans de tornar al mode continu.
Característiques tècniques destacades
El focus munta 14 LED amb una temperatura de color de 4.000 K, és a dir, blanc neutre: ni el groc taronjat de les bombetes càlides ni la fredor blavosa de les molt blanques. Un punt d’equilibri que resulta còmode tant per a la il·luminació funcional com per crear ambient en una terrassa.
La protecció IP54 garanteix resistència a la pols i als esquitxos d’aigua, de manera que la pluja, la rosada i l’ús habitual a l’exterior no suposen cap problema. Les dimensions són compactes —11 cm de llarg, 15 cm d’ample i 5 cm d’alt— i cada unitat ve amb l’accessori d’instal·lació corresponent (estaca o suport de paret) a més del material de muntatge i les instruccions.
Sense cables, sense instal·lació complexa
El gran avantatge dels focus solars és la independència de la xarxa elèctrica: s’instal·len en qüestió de minuts, sense obres, sense regatejar parets i sense factures d’electricitat més altes. El panell solar integrat s’encarrega de carregar la bateria durant el dia perquè el focus funcioni de nit de manera autònoma.
A 8,99 euros, el focus solar LIVARNO de Lidl és una opció molt competitiva en comparació amb productes similars que en altres botigues es venen pel doble o més. Disponible des d’aquest dilluns 11 de maig, a les botigues físiques mentre hi hagi estoc.