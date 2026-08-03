Un experto en ciberseguridad alerta sobre los falsos códigos QR en tu vehículo: la estafa que vacía tus ahorros

Llegas a tu coche, miras el parabrisas y ves un papel colocado con precisión. El corazón te da un vuelco inmediato. Piensas lo peor: una multa de tráfico.

Con las prisas de la rutina diaria, sacas el móvil del bolsillo sin pensarlo dos veces. (Sí, nosotros también lo haríamos sin dudar). Enfocas la cámara y abres el enlace impreso.

La trampa perfecta en el cristal de tu coche

Este gesto tan cotidiano se ha convertido en la puerta de entrada perfecta para los ciberdelincuentes más activos del momento. Nos jugamos los ahorros en cuestión de segundos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia muy seria sobre una nueva modalidad de fraude digital conocida técnicamente como QRishing.

El engaño funciona con una precisión milimétrica porque imita con total exactitud los distintivos y formatos de organismos oficiales como la Dirección General de Tráfico (DGT) o ayuntamientos locales.

El miedo a una sanción económica mayor o a un recargo por impago enturbia nuestro sentido crítico. Ponemos los datos personales y bancarios con total confianza, buscando solucionar el supuesto problema administrativo lo antes posible.

Y entonces pasa lo inevitable. Los estafadores capturan toda la información confidencial al instante y te pueden vaciar toda la cuenta bancaria antes de que te des cuenta del error cometido.

Cómo blindar tu móvil contra esta amenaza

Por suerte, la solución para neutralizar este tipo de ataques no requiere conocimientos informáticos avanzados ni instalar aplicaciones de pago dudosas en el teléfono.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan desactivar una función que viene configurada por defecto en la gran mayoría de los teléfonos móviles actuales: la apertura automática de enlaces desde la cámara o los lectores integrados.

En los dispositivos con sistema operativo iOS (iPhone), debes entrar al menú de Ajustes, buscar el apartado de Cámara y desactivar la opción directa de escanear códigos de manera automática si no estás seguro del destino.

Si utilizas un smartphone con Android, el proceso se realiza directamente desde la aplicación de Google Lens o su configuración general, impidiendo que el navegador abra la URL maliciosa sin tu permiso previo.

Esta simple modificación te permitirá visualizar siempre la dirección web real antes de presionar sobre ella, delatando al instante si se trata de una página oficial del Estado o de un dominio fraudulento extranjero.

¿Habías reparado alguna vez en lo fácil que resulta caer en la trampa del papelito inofensivo?