Un expert en ciberseguretat alerta sobre els falsos codis QR al teu vehicle: l’estafa que buida els teus estalvis

Arribes al teu cotxe, mires el parabrisa i veus un paper col·locat amb calador. El cor et fa un salt immediat al pit. Penses el pitjor: una multa de trànsit.
Amb les presses de la rutina diària, treus el mòbil de la butxaca sense pensar-t’ho dues vegades. (Sí, nosaltres també ho faríem sense dubtar). Enfoca la càmera i obre l’enllaç imprès.
La trampa perfecta al vidre del teu cotxe
Aquest gest tan quotidià s’ha convertit en la porta d’entrada perfecta per als ciberdelinqüents més actius del moment. Ens jugem els estalvis en qüestió de segons.
La Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha llançat una advertència molt seriosa sobre una nova modalitat de frau digital coneguda tècnicament com a QRishing.
Elengany funciona amb una precisió mil·limètrica perquè imita amb total exactitud els distintius i formats d’organismes oficials com la Direcció General de Trànsit (DGT) o ajuntaments locals.
La por a una sanció econòmica major o a un recàrrec per impagament enterboleix el nostre sentit crític. Posem les dades personals i bancàries amb total confiança, buscant solucionar el suposat problema administratiu com més aviat millor.
I llavors passa allò inevitable. Els estafadors capturen tota la informació confidencial a l’instant i et poden buidar tot el compte bancari abans que t’adonis de l’error cometut.
Com blindar el teu mòbil contra aquesta amenaça
Per sort, la solució per neutralitzar aquest tipus d’atacs no requereix coneixements informàtics avançats ni instal·lar aplicacions de pagament dubtoses al telèfon.
Els experts en ciberseguretat recomanen desactivar una funció que ve configurada per defecte a la gran majoria dels telèfons mòbils actuals: l’obertura automàtica d’enllaços des de la càmera o els lectors integrats.
En els dispositius amb sistema operatiu iOS (iPhone), has d’entrar al menú d’Ajustos, buscar l’apartat de Càmera i desactivar l’opció directa d’escanejar codis de manera automàtica si no estàs segur del destí.
Si utilitzes un smartphone amb Android, el procés es realitza directament des de l’aplicació de Google Lens o la seva configuració general, impedint que el navegador obri la URL maliciosa sense el teu permís previ.
Aquesta simple modificació et permetrà visualitzar sempre la adreça web real abans de prémer sobre ella, delatant a l’instant si es tracta d’una pàgina oficial de l’Estat o d’un domini fraudulent estranger.
¿Havies reparat mai en allò fàcil que resulta caure a la trampa del paperet inofensiu?