Pedro Subijana, chef a los 77: «Me irrita que con cincuenta y tantos se piense en prejubilarse teniendo tanto por aportar»

Imagina un mundo donde la experiencia no caduca, donde los años suman valor en lugar de restarlo. Ahora piensa en la imagen que nuestra sociedad a menudo proyecta: la prejubilación como un premio, la sabiduría de las canas relegada al sofá. Hoy destapamos un secreto imprescindible para el futuro del talento.

Pero, ¿qué pasa si te decimos que uno de los chefs más venerados del mundo, con 77 años y tres estrellas Michelin, no solo se niega a pensar en la jubilación, sino que se irrita profundamente con la idea de rendirse con «cincuenta y tantos»? Su revelación es un auténtico baño de realidad para muchos.

Pedro Subijana: una lección de vida a los 77 años

Hablamos de Pedro Subijana, el alma del legendario restaurante Akelarre de San Sebastián, quien lleva seis décadas entre fogones. A los setenta avanzados, su energía y pasión no solo son admirables; son una llamada de atención sobre el valor que ignoramos. (Sí, nosotros también tuvimos que releer la cifra).

Su frase es contundente y nos ha hecho reflexionar a fondo: «Me irrita que con cincuenta y tantos se piense en prejubilarse teniendo tanto por aportar a la sociedad». No es una simple opinión; es el manifiesto de una generación que construyó los cimientos de la Nueva Cocina Vasca con una curiosidad insaciable y un inconformismo que aún lo mueven.

Esta actitud, tan poco común en un mundo obsesionado con la juventud, es la piedra angular de su trayectoria. Subijana asegura que la curiosidad es su obsesión y que, a pesar de estar contento con lo que ha logrado, nunca está satisfecho. Siempre busca ir más allá, cuestionando el «¿por qué no de otra manera?» constantemente. ¿No es genial?

No nos podemos permitir el lujo de desaprovechar la experiencia. El talento sénior es un tesoro que debemos preservar y potenciar, no arrinconar.

El engranaje de una filosofía vital: innovación y equipo

Su historia, ahora inmortalizada en el documental «Subijana, más allá de un bigote», revela un personaje con una disciplina firme y una enorme generosidad. El chef vasco defiende la «coopetición» –colaborar en competición– como una solución definitiva para avanzar en cualquier profesión. Trabajar en equipo sin ponerse obstáculos, pero con el deseo de sobresalir.

Para él, la duda no es una debilidad, sino una virtud. Esta capacidad de cuestionarse, de no dar nada por hecho, es lo que le ha permitido innovar y mantenerse a la vanguardia durante décadas. En un mundo de certezas impostadas, la actitud de Subijana es una inspiración para todos los sectores.

Su mirada crítica no se limita a la cocina. También lamenta la política de destrucción de lo que ha hecho el anterior, una dinámica que, según él, impide el progreso real. «La cultura es lo que queda después de olvidar lo que has estudiado», afirma, subrayando la importancia de construir un legado sólido y duradero. ¿Es un concepto poderoso, verdad?

El legado y el futuro: un desafío para la sociedad

Subijana no piensa solo en su propio camino, sino en el de las futuras generaciones. Lamenta la pérdida de la figura del aprendiz, de los verdaderos artesanos que antes transmitían su conocimiento de maestros a discípulos. Este error social, advierte, nos empobrece y nos priva de una valiosa continuidad.

A pesar de sus retos de salud, el chef ha demostrado una resiliencia impresionante, perdiendo 30 kilos en cuatro años gracias a la disciplina y el ejercicio. Esto nos demuestra que la voluntad de vivir y crear puede vencer muchos obstáculos, incluso los más personales. Y, sí, también se permite algún pequeño pecado dulce, como buen hijo de pastelero (nos identificamos, totalmente).

Su hija Oiana ya está al frente del Hotel Akelarre y parte de la gestión del restaurante, garantizando la continuidad del proyecto. Subijana sueña que su legado vaya «aún más lejos», hasta el punto que, desde «el otro barrio», sus sucesores hayan olvidado incluso su nombre porque lo hacen «mejor». ¡Eso es visión, y no historias!

Una verdad incómoda para nuestro presente

La insistencia de Pedro Subijana en seguir activo nos invita a repensar nuestra relación con el trabajo y la edad. En una sociedad que a menudo glorifica la jubilación anticipada, su voz se alza como un truco definitivo para la realización personal y profesional. No es solo una cuestión de economía, sino de propósito vital.

¿Estamos realmente preparados para perder todo este talento, toda esta experiencia acumulada, solo por una idea preconcebida de la edad? La contribución de figuras como Subijana es un factor diferenciador que puede impulsar nuestra sociedad, o bien dejarnos atrás si no sabemos valorarla. El costo de no escucharlo podría ser muy alto.

Su perspectiva es un recordatorio urgente de que la vida útil del talento no tiene fecha de caducidad, y que ignorarlo sería un error fatal. El legado de Subijana no es solo culinario; es una filosofía de vida que todos deberíamos abrazar. ¿Seguiremos desaprovechando todo lo que nuestros «grandes» tienen para ofrecer, o finalmente abriremos los ojos?