Mercadona sorprende con un producto blanqueador dental por menos de dos euros

Los productos blanqueadores para dientes se han convertido en una de las categorías más virales de la higiene diaria, sobre todo cuando prometen resultados visibles sin pasar por clínica. La referencia del producto, tal como aparece en el canal oficial de compra en línea, está en la ficha de Mercadona de su dentífrico blanqueador en formato gel.

El punto decisivo es que no todo lo que parece blanquear lo hace de la misma manera. Hay fórmulas que actúan por abrasión sobre manchas superficiales y otras que juegan con un efecto visual inmediato. Entender esta diferencia evita el error más habitual: esperar un cambio de tono profundo cuando el mecanismo real es otro.

El dato clave es el lanzamiento de Mercadona de un dentífrico Deliplus por menos de dos euros: el Dentífrico gel Blanqueador Xtrem (100 ml) por 1,70 euros, de tono púrpura y con promesa de recuperar el blanco natural y de frescura intensa, según la información recogida en el envase y difundida en medios. Además, el fabricante indica que no es apto para menores de 12 años y recomienda un uso diario con cepillado de dos minutos después de las comidas.

Qué es la tecnología púrpura y por qué el efecto no es lo que imaginas

La clave de que el gel sea púrpura es lo que se conoce como tecnología púrpura. No es un término médico, sino una explicación basada en teoría del color: el púrpura actúa como color complementario del amarillo y puede neutralizar ópticamente tonos amarillentos, de manera similar a como lo hace un champú púrpura sobre cabellos rubios.

Esto significa que, en muchos casos, el efecto principal es visual y superficial. Puede mejorar el aspecto al momento o después de usos repetidos, pero no equivale a un blanqueamiento clínico con agentes específicos. La American Dental Association resume un punto importante: las pastas blanqueadoras suelen depender sobre todo de abrasivos que eliminan manchas superficiales y, en algunos casos, incluyen niveles bajos de peróxido, pero su alcance es limitado en comparación con otros métodos de blanqueamiento.

Manchas que sí puede mejorar y manchas que no

: manchas extrínsecas (superficiales) asociadas a café, té, vino o tabaco, cuando el producto combina limpieza y eliminación de depósitos. Menos probable: cambios de color intrínsecos (internos) del diente, oscurecimientos por causas estructurales o variaciones del esmalte que requieren valoración profesional.

Qué promete el nuevo dentífrico de Mercadona y cómo se utiliza

Según la información difundida por 20minutos, el producto se presenta como un gel de color púrpura que ayuda a recuperar el blanco natural y ofrece frescura intensa y duradera. La pauta que acompaña este tipo de lanzamientos también es relevante: uso diario y cepillado de dos minutos después de cada comida, una recomendación que coincide con el estándar de higiene.

En paralelo, se repite un aviso práctico: no apto para menores de 12 años. Este tipo de indicaciones suelen aparecer en productos con agentes blanqueadores, pigmentos o perfiles de uso que no se recomiendan durante etapas de desarrollo.

Tabla rápida del producto y qué implica

Dato Qué se sabe Qué significa en la práctica Producto Dentífrico gel Blanqueador Xtrem Deliplus Formato gel con enfoque estético Precio y tamaño 1,70 euros, 100 ml Opción muy barata frente a alternativas de marca Color Púrpura Apunta a neutralización óptica de tonos amarillos Uso recomendado Diario, 2 minutos después de las comidas Los resultados, si llegan, dependen de la constancia Edad No apto para menores de 12 años Mejor respetar la indicación del fabricante

El error más frecuente con los dentífricos blanqueadores

Cuando un producto se presenta como blanqueador y, además, es barato, el salto mental suele ser automático: esperar un cambio notable de varios tonos. El problema es que la mayoría de dentífricos blanqueadores actúan en la superficie. La ADA explica que estos productos suelen basarse en abrasivos para eliminar manchas extrínsecas y que su eficacia es limitada en comparación con tiras o tratamientos con peróxidos en concentraciones más efectivas.

En España, además, el Consejo General de Dentistas insiste en que los tratamientos de blanqueamiento con agentes como el peróxido deben hacerse bajo supervisión profesional, por riesgos como sensibilidad o alteraciones gingivales. Esto no convierte un dentífrico de supermercado en un peligro por defecto, pero sí que pone contexto a lo que puede y no puede prometer.

Señales que estás buscando lo que un dentífrico no puede dar

Esperas un blanqueamiento clínico solo con cepillado.

Tienes manchas internas o una coloración general oscura y buscas una solución inmediata.

Notas sensibilidad creciente y continúas aumentando la frecuencia de uso.

Qué más vende Mercadona para manchas y por qué se compara

Este lanzamiento no llega solo. La misma información publicada por 20minutos recuerda que Mercadona ya comercializa otro dentífrico blanqueador con bicarbonato que favorece la eliminación de manchas sin dañar el esmalte por 1,10 euros. La comparación es lógica: ambos se mueven en el terreno de la mancha superficial, pero con enfoques diferentes.

Cómo elegir entre una fórmula púrpura y una de blanqueo clásico

Si buscas efecto visual y neutralizar amarillos, una fórmula con pigmento púrpura puede encajar como mantenimiento.

Si tu foco es limpieza de manchas por hábitos (café, tabaco), suele importar más el perfil de limpieza y la constancia que el color del gel.

por hábitos (café, tabaco), suele importar más el perfil de limpieza y la constancia que el color del gel. Si tienes sensibilidad, conviene priorizar tolerancia y no insistir con fórmulas agresivas.

Cómo usarlo sin convertir la búsqueda del blanco en un problema

El blanqueamiento doméstico falla más por exceso que por defecto. Aumentar la frecuencia, mezclar productos milagro o forzar el cepillado con demasiada presión puede acabar en irritación o sensibilidad. Si el objetivo es una sonrisa con mejor aspecto, la estrategia más segura suele ser más simple: cepillado correcto, control de hábitos que manchan y revisiones periódicas.

Checklist antes de comprar o incorporarlo a tu rutina

¿Tu problema es mancha superficial o coloración interna?

¿Tienes sensibilidad previa o encías reactivas?

¿Lo usarás como mantenimiento y no como sustituto de un tratamiento profesional?

y no como sustituto de un tratamiento profesional? ¿Respetas el tiempo de cepillado y la frecuencia sin presionar demasiado?

Mercadona ha situado un dentífrico blanqueador por 1,70 euros en una categoría muy sensible a la viralidad. La clave no es solo que sea barato, sino entender su mecanismo: si el efecto es principalmente óptico y superficial, la expectativa correcta no es un cambio radical, sino una mejora de aspecto asociada al uso constante y al control de manchas externas.