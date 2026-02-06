Sin gluten, sin lactosa y apto para todos: el nuevo dulce estrella de Mercadona que arrasa por 2,80 euros

Mercadona vuelve a sorprender a sus clientes con un lanzamiento pensado para todos: un bizcocho sin gluten y sin lactosa que ya conquista estanterías. Con un precio de menos de 3 euros, la cadena amplía su apuesta por los productos inclusivos y accesibles.

Disponible en formato de 300 gramos y a un precio exacto de 2,80 euros, este bizcocho se presenta como una opción dulce, esponjosa y apta para aquellos que padecen intolerancias alimentarias o buscan alternativas más ligeras. Su llegada refuerza la posición de Mercadona como referente en la innovación de productos adaptados a diferentes necesidades de consumo.

Un dulce inclusivo para todos

El lanzamiento de este bizcocho responde a una demanda creciente: la de los consumidores que buscan productos sin gluten y sin lactosa, ya sea por motivos de salud, por intolerancias diagnosticadas o, simplemente, por preferencia alimentaria. Cada vez más supermercados apuestan por ofrecer alternativas, pero Mercadona ha sabido destacar por la variedad y la accesibilidad de su gama «sin».

Este bizcocho no solo es una opción para personas celíacas o con intolerancia a la lactosa, sino también para quienes desean probar opciones más ligeras en sus desayunos y meriendas. La clave es que no es necesario pagar un precio elevado para disfrutar de un dulce adaptado, algo que muchas veces sucede en el mercado de productos especializados.

Características del nuevo bizcocho

Mercadona lo ofrece en un formato de 300 gramos a un precio muy competitivo de 2,80 euros, lo que lo convierte en un producto al alcance de cualquier bolsillo. Su textura se describe como tierna y esponjosa, lo cual lo hace ideal tanto para consumir solo como acompañado de café, leche vegetal o infusiones.

Además, se integra en la sección de repostería junto a otros clásicos de la marca, demostrando que un producto sin gluten y sin lactosa puede convivir sin problema con el surtido tradicional. La intención es clara: no relegar estos alimentos a un rincón «especializado», sino normalizarlos como parte de la cesta de la compra habitual.

Comparación con otros productos similares

En los últimos años, Mercadona ha reforzado su catálogo con galletas, panes y postres sin gluten y sin lactosa. Sin embargo, este bizcocho destaca por su precio reducido y su practicidad. Mientras que en otros establecimientos estos productos suelen tener precios superiores a los 4 o 5 euros, aquí se mantiene por debajo de los 3, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para el día a día.

A diferencia de los bizcochos tradicionales, este evita ingredientes que pueden generar reacciones adversas en ciertos consumidores. Su sabor busca asemejarse al de un bizcocho clásico de repostería casera, manteniendo aquella suavidad y esponjosidad tan valoradas. La gran diferencia radica en su accesibilidad: no es necesario tener una intolerancia para querer probarlo, y ese es uno de sus puntos fuertes.

El impacto en los consumidores

Desde su llegada, el nuevo bizcocho ha generado comentarios positivos en las redes sociales y en los foros de consumidores. Muchos destacan lo difícil que era, hasta hace poco, encontrar opciones sin gluten y sin lactosa que resultaran agradables al paladar y que no supusieran un gasto excesivo.

Este tipo de lanzamientos no solo benefician a los clientes con intolerancias, sino que también construyen una imagen de marca cercana y comprometida. Mercadona ha entendido que escuchar al consumidor e innovar en productos accesibles puede marcar la diferencia en un mercado tan competitivo como el alimentario.

Es probable que, como ocurrió con otros productos de la cadena, este bizcocho llegue a hacerse viral entre los clientes que buscan recomendaciones prácticas y accesibles para su día a día. Y no sería la primera vez que un lanzamiento aparentemente sencillo se convierte en un éxito inesperado en ventas.

Una apuesta que abre camino

El éxito de este bizcocho podría animar a la cadena a ampliar aún más su línea de repostería inclusiva. El interés de los consumidores por productos adaptados, pero con sabor auténtico, no deja de crecer, y es posible que en el futuro veamos más opciones con estas características en los lineales.

La estrategia de Mercadona refuerza la idea de que la alimentación inclusiva no debe ser un lujo, sino una alternativa al alcance de todos. Un bizcocho que cumple esta promesa tiene muchas posibilidades de convertirse en un imprescindible de la compra semanal.

Cierre: un dulce que invita a compartir

Este bizcocho sin gluten y sin lactosa no solo es una novedad en los supermercados, sino también una señal clara de hacia dónde se dirige la alimentación inclusiva en España: hacia la normalización, la accesibilidad y el disfrute compartido.

Y tú, ¿ya has probado el nuevo bizcocho de Mercadona? Si lo haces, comparte tu experiencia: quizás es el dulce que esperabas para alegrar tus mañanas o meriendas.

Un pequeño placer por menos de 3 euros que puede conquistar grandes paladares.