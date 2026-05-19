El Corte Inglés liquida sus mejores Smart TV en el outlet online: Samsung, LG y Sony desde 510 euros por tiempo limitado

Admítelo. Hace meses que miras esa pared del salón pensando que le falta algo. O quizás, que tu viejo televisor ya no brilla como antes. El problema siempre es el mismo: el presupuesto.

Pero hoy las reglas del juego han cambiado de repente. El Corte Inglés ha decidido vaciar sus almacenes y ha lanzado una ofensiva en su outlet online que nos ha dejado boquiabiertos. No estamos hablando de marcas blancas o modelos descatalogados de hace un lustro.

Hablamos de auténticas bestias de Samsung, LG y Sony. Pantallas que hasta ayer eran un lujo inalcanzable y que ahora cuelgan el cartel de liquidación por poco más de 500 euros. (Sí, nosotros también hemos tenido que frotarnos los ojos al ver los precios).

La caza de la ganga: ¿Por qué ahora?

Seguramente te estarás preguntando cuál es el truco. No lo hay. Se trata de una estrategia de limpieza de stock agresiva para dar entrada a las nuevas ganas del año. Es el momento donde el ahorro real sucede.

La ingeniería de esta promoción es sencilla: unidades limitadas y venta exclusivamente online. Esto significa que mientras lees estas líneas, alguien ya está añadiendo al carrito esa Sony con la que soñabas para ver el fútbol o tus series favoritas con calidad de cine.

El punto de inflexión está en los 510 euros. Este es el umbral de entrada para llevarte a casa tecnología de panel avanzada que, hace apenas unos meses, duplicaba esta cifra en cualquier escaparate comercial.

Debes tener en cuenta que muchos de estos modelos son de exposición o últimas unidades de almacén. Cuentan con la garantía total de El Corte Inglés, pero el stock es tan volátil que suelen agotarse en cuestión de minutos después de publicarse el aviso.

Samsung y LG: La guerra de los paneles

Si eres de los que no negocian la calidad del color, Samsung es la reina del baile en esta liquidación. Sus modelos con tecnología QLED están sufriendo recortes de precio que rozan el absurdo. La pureza de los negros y ese brillo que te obliga a entrecerrar los ojos están ahora al alcance de nuestro bolsillo.

Por otro lado, LG no se queda atrás. La marca coreana, líder indiscutible en paneles OLED, ha incluido en este outlet algunas variantes que son el santo grial para los amantes de los videojuegos. La fluidez de imagen aquí no es una opción, es una norma.

Lo que realmente nos importa es el ahorro directo. Estamos viendo descuentos que en algunos casos superan el 40% sobre el precio original de venta. Es, literalmente, llevarte una tele de gama alta a precio de gama media-baja.

¿Te imaginas disfrutar de un panel de 55 o 65 pulgadas con resolución 4K real y procesadores de inteligencia artificial por lo que cuesta un smartphone de gama media? Esta es la oportunidad que tienes delante ahora mismo.

Sony: El invitado de lujo

Mención aparte merece Sony. La firma japonesa raramente entra en estas batallas de precios tan agresivas. Sus procesadores de imagen son considerados los mejores del mercado por los expertos en colorimetría.

Encontrar una Sony Bravia en el outlet online por poco más de 500 euros es, básicamente, encontrar un unicornio. Es la opción ideal para quien busca esa naturalidad cromática y un sistema operativo fluido como Google TV.

No se trata solo de ver la tele; se trata de cómo el reescalado de imagen transforma un viejo video de YouTube o una película antigua en una experiencia que parece grabada ayer mismo. Es magia tecnológica pura.

Como truco de experta, te diré que si ves que el modelo que quieres no tiene envío a domicilio disponible, comprueba la recogida en el centro más cercano. A veces el stock está bloqueado localmente y puedes hacer la gran jugada.

¿Cómo elegir sin equivocarte?

Con tanta oferta, es fácil entrar en pánico y comprar lo primero que vemos barato. Error. Lo primero que debes mirar es el espacio físico. No compres una de 65 pulgadas si estarás a un metro y medio de la pantalla; tus ojos (y tu cuello) te lo agradecerán.

Fíjate bien en las conexiones. En pleno 2024, que tenga al menos tres puertos HDMI 2.1 es vital si tienes pensado conectar una consola de última generación o una barra de sonido de alta fidelidad.

El sonido suele ser el punto débil de las teles tan primeras. Mi consejo personal es que aproveches lo que te ahorras en la tele para hacerte con una barra de sonido básica. La experiencia cambiará de un 5 a un 10 al instante.

Y lo más importante: la eficiencia energética. Las teles modernas consumen mucho menos, lo que nuestro recibo de la luz agradecerá a final de mes. Es una inversión que se paga sola con el tiempo.

El tiempo corre en tu contra

Este tipo de liquidaciones en el Outlet de El Corte Inglés no duran días, duran suspiros. La viralidad de estos precios hace que los buscadores de gangas más rápidos limpien las existencias antes del mediodía.

La garantía de satisfacción de la casa verde es tu red de seguridad. Tienes la tranquilidad de comprar en un lugar de confianza, con devoluciones sencillas, pero con el precio de un mercado de oportunidades.

Mañana, probablemente, volverás a mirar esa pared y seguirás viendo el mismo vacío. O tal vez, estarás configurando tu nueva Smart TV mientras te ríes de lo poco que te ha costado.

¿Dejarás que otro se lleve la tuya?