Si ves esta caja de cereales en Mercadona, no la dejes escapar: el desayuno saludable que desaparece de las estanterías

Con ingredientes integrales, bajo contenido en azúcar y una textura crujiente, se está agotando en muchos supermercados. ¿La razón? Nutricionistas lo recomiendan… y las redes lo han hecho viral.

Lo que parecía un producto más en las estanterías ha sorprendido por su composición nutricional y su popularidad explosiva. A continuación, repasamos qué lo hace tan especial, cuánto cuesta y por qué deberías estar atento si lo ves en tu Mercadona.

¿Qué tiene de especial este cereal de Mercadona?

El producto en cuestión es el Crunchy de avena y cacao de la marca Hacendado, una de las últimas incorporaciones a la sección de desayunos de Mercadona. A primera vista, parece una caja más entre tantas, pero ha conseguido destacar por varias razones.

Para empezar, su contenido en harina integral de avena alcanza el 76 %, un porcentaje realmente alto para un cereal dulce. Esta proporción lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan productos ricos en fibra, saciantes y menos procesados.

Además, su textura crujiente y sabor a cacao han recibido elogios por parte de quienes lo han probado. El equilibrio entre lo saludable y lo apetitoso es una de las claves del éxito de este cereal, que convence tanto a quienes quieren cuidarse como a quienes simplemente quieren un buen desayuno.

Avalado por nutricionistas: composición y beneficios

Uno de los puntos fuertes que han impulsado su popularidad es el aval de varios nutricionistas, que lo han destacado en las redes sociales y medios. Su valoración positiva parte de una combinación poco habitual: buen sabor, buenos ingredientes y control razonable del azúcar.

El Crunchy de avena y cacao contiene 9 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, una cifra considerablemente inferior a la de otros cereales similares del mercado, que suelen superar fácilmente los 20 gramos.

Además, al estar compuesto principalmente por avena integral, su aporte en fibra es notable, lo que contribuye a un mejor tránsito intestinal, mayor saciedad y menor impacto glucémico. Este tipo de perfil nutricional hace que sea una opción muy valorada para desayunos o meriendas equilibradas, tanto en adultos como en niños.

También cabe destacar que no contiene aceites refinados ni aditivos innecesarios, según la información del etiquetado, lo que le suma puntos en la valoración global.

Sabor, precio y efecto viral: la fórmula del éxito

Otra de las razones por las que este producto se ha vuelto prácticamente imposible de encontrar en algunos Mercadona es su relación calidad-precio. La caja de 400 gramos cuesta 2,15 euros, un precio competitivo si se compara con productos “fit” o de supermercado especializado.

Pero más allá del contenido nutricional y el sabor, el factor viral ha sido determinante. Todo comenzó con reseñas en las redes sociales por parte de perfiles especializados en nutrición y consumo consciente. Poco después, se sumaron videos en TikTok, hilos en X (antes Twitter) y recomendaciones en grupos de WhatsApp sobre “productos que valen la pena”.

Esta cadena de validaciones y comparticiones generó un efecto bola de nieve. Cada vez más personas iban a la tienda a buscar el famoso cereal, lo probaban y, si les gustaba, también lo recomendaban. En pocos días, el ciclo se retroalimentó hasta el punto de que muchas tiendas comenzaron a reportar falta de stock.

No es la primera vez que ocurre algo similar en Mercadona, pero este caso es particular porque combina una percepción saludable real con un precio asequible y una distribución nacional.

¿Dónde encontrarlo antes de que desaparezca?

Actualmente, varias tiendas Mercadona ya han tenido que reponer varias veces este producto debido a la gran demanda. En zonas urbanas, especialmente en ciudades grandes, es habitual encontrar estanterías vacías a media mañana.

Algunos consejos útiles para quienes lo quieran probar:

Ir al supermercado en horarios de apertura , cuando las estanterías están recién repuestas.

, cuando las estanterías están recién repuestas. Preguntar directamente al personal si hay previsión de llegada o si pueden indicar cuándo se repone el producto.

o si pueden indicar cuándo se repone el producto. Revisar la app de Mercadona, ya que a veces permite ver disponibilidad en tiendas cercanas o activar alertas de stock.

De momento, no hay indicios de que Mercadona retire el producto ni que sea una edición limitada. Sin embargo, como ha ocurrido con otros fenómenos virales, la disponibilidad podría variar según la demanda.

El desayuno saludable que se ha hecho viral

¿Estamos ante una moda pasajera o un cambio real en los hábitos de consumo? Cada vez más personas prestan atención no solo al sabor, sino a lo que hay detrás de un alimento: sus ingredientes, su proceso y su impacto en la salud.

Este cereal ha dado en el clavo porque consigue combinar lo mejor de ambos mundos: placer y nutrición. No es perfecto, pero representa una alternativa mucho más equilibrada que otros productos de su segmento.

¿Ya lo has probado? Cuéntanos tu experiencia o comparte esta recomendación con alguien que desayuna sin ganas. Quizás esta caja de cereales le cambie la mañana.