Des del divendres 19 de juny arriba a Lidl el joc de gots multicolors rebaixat al 58%

L’estiu ja és aquí i les nostres terrasses demanen a crits una renovació total. Si estàs cansada de la vaixella de sempre, tenim una pista que canviarà per complet els teus pròxims sopars amb amics.
Lidl ho ha tornat a fer. La cadena alemanya ha dissenyat la peça perfecta per elevar qualsevol sobretaula sense que la teva butxaca en pateixi el més mínim. (Sí, nosaltres també hem al·lucinat en veure-ho).
L’objecte de desig que aterra aquest divendres
A partir d’aquest divendres 19 de juny, arriba als lineals de Lidl un set de sis gots de vidre que promet convertir-se en el supervendes de la temporada. No són uns gots qualsevol; el seu secret resideix en un treballat decorat en relleu.
Aquest acabat permet que la llum, tant la del sol de migdia com la tènue il·luminació d’un sopar estival, creï uns reflexos preciosos. És el tipus d’accessori que fa que una taula bàsica sembli treta directament d’una revista de decoració professional.
Com a suggeriment d’estil, el set està disponible en una explosió de colors que inclou blau, verd, morat, vermell i groc. Barrejar-los entre si és la tendència definitiva per aconseguir aquest aire fresc i mediterrani que tant busquem ara.
Disseny italià a preu d’escàndol
El que realment ens ha fet saltar de la cadira és el seu origen. Aquests gots estan signats per la prestigiosa firma italiana Tognana, un segell de qualitat que ja hem vist en altres vaixelles icòniques de la cadena. Cada unitat compta amb una capacitat de 320 ml, perfecta per a un refresc, aigua o aquest cafè amb gel que tant ve de gust.
Però parlem del més important: el preu. Lidl ha aplicat un descompte del 58% sobre el seu valor original. Si el cost recomanat rondava els 16,99 euros, a partir d’aquest divendres podràs emportar-te’ls a casa per només 6,99 euros. És, literalment, una ganga difícil d’ignorar.
Resistència i estil per al dia a dia
Sabem el que estàs pensant: són realment pràctics? La resposta és un rotund sí. No et deixis enganyar per la seva estètica delicada; són gots pensats per a l’ús diari i, el millor de tot, són totalment aptes per a rentaplats. Oblida’t de perdre temps rentant-los a mà després d’una reunió llarga.
Aquesta és la classe de compra intel·ligent que no només decora la teva llar, sinó que et fa la vida més senzilla. Queden ideals tant per a un dinar informal amb la família com per a aquesta trobada improvisada amb amics que s’allarga fins a la matinada.
La urgència d’un llançament viral
Ja coneixem com funciona la dinàmica a Lidl. Quan llancen accessoris de llar amb aquest nivell de disseny i un preu tan ajustat, l’estoc sol evaporar-se durant les primeres hores del divendres. Si vols renovar el teu parament, et recomanem marcar la data al calendari.
No és només un set de gots, és l’excusa perfecta per convidar gent a casa i gaudir de la terrassa. Després de tot, què és l’estiu sinó una successió de bons moments al voltant d’una taula bonica?
Prepara’t per a divendres, perquè quan arribis a la botiga, és possible que no quedin gaires unitats a la prestatgeria. Vas a deixar passar l’oportunitat de donar aquest toc de color als teus sopars d’estiu?