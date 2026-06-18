Desde el viernes 19 de junio llega a Lidl el juego de vasos multicolores rebajado al 58%

El verano ya está aquí y nuestras terrazas piden a gritos una renovación total. Si estás cansada de la vajilla de siempre, tenemos una pista que cambiará por completo tus próximas cenas con amigos.

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana ha diseñado la pieza perfecta para elevar cualquier sobremesa sin que tu bolsillo lo sufra en lo más mínimo. (Sí, nosotros también hemos alucinado al verlo).

El objeto de deseo que llega este viernes

A partir de este viernes 19 de junio, llega a los lineales de Lidl un set de seis vasos de vidrio que promete convertirse en el superventas de la temporada. No son unos vasos cualquiera; su secreto reside en un trabajado decorado en relieve.

Este acabado permite que la luz, tanto la del sol del mediodía como la tenue iluminación de una cena veraniega, cree unos reflejos preciosos. Es el tipo de accesorio que hace que una mesa básica parezca sacada directamente de una revista de decoración profesional.

Como sugerencia de estilo, el set está disponible en una explosión de colores que incluye azul, verde, morado, rojo y amarillo. Mezclarlos entre sí es la tendencia definitiva para conseguir ese aire fresco y mediterráneo que tanto buscamos ahora.

Diseño italiano a precio de escándalo

Lo que realmente nos ha hecho saltar de la silla es su origen. Estos vasos están firmados por la prestigiosa firma italiana Tognana, un sello de calidad que ya hemos visto en otras vajillas icónicas de la cadena. Cada unidad cuenta con una capacidad de 320 ml, perfecta para un refresco, agua o ese café con hielo que tanto apetece.

Pero hablemos de lo más importante: el precio. Lidl ha aplicado un descuento del 58% sobre su valor original. Si el costo recomendado rondaba los 16,99 euros, a partir de este viernes podrás llevártelos a casa por solo 6,99 euros. Es, literalmente, una ganga difícil de ignorar.

Resistencia y estilo para el día a día

Sabemos lo que estás pensando: ¿son realmente prácticos? La respuesta es un rotundo sí. No te dejes engañar por su estética delicada; son vasos pensados para el uso diario y, lo mejor de todo, son totalmente aptos para lavavajillas. Olvídate de perder tiempo lavándolos a mano después de una reunión larga.

Esta es la clase de compra inteligente que no solo decora tu hogar, sino que te hace la vida más sencilla. Quedan ideales tanto para un almuerzo informal con la familia como para ese encuentro improvisado con amigos que se alarga hasta la madrugada.

La urgencia de un lanzamiento viral

Ya conocemos cómo funciona la dinámica en Lidl. Cuando lanzan accesorios de hogar con este nivel de diseño y un precio tan ajustado, el stock suele evaporarse durante las primeras horas del viernes. Si quieres renovar tu menaje, te recomendamos marcar la fecha en el calendario.

No es solo un set de vasos, es la excusa perfecta para invitar gente a casa y disfrutar de la terraza. Después de todo, ¿qué es el verano sino una sucesión de buenos momentos alrededor de una mesa bonita?

Prepárate para el viernes, porque cuando llegues a la tienda, es posible que no queden muchas unidades en la estantería. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de dar ese toque de color a tus cenas de verano?