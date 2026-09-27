Xefs bascos, unànimes: «L’error en fer ensaladilla russa és deixar l’oli de la tonyina a la barreja»

La sensació de veure una bona ensaladilla russa a la barra és gairebé hipnòtica, oi? És un plat que ens acompanya des del vermut fins a la taula de Nadal, capaç de conquerir tots els paladars sense excepció. Però atenció, perquè darrere d’aquesta aparença senzilla s’amaguen errors de principiant que estan arruïnant el seu sabor definitiu.
I la pitjor part és que la majoria ni ens adonem que els estem cometent. Els grans mestres de la cuina basca s’han posat d’acord en un error fonamental que tothom fa. Un gest innocent que fa que la teva ensaladilla perdi tota la gràcia i es quedi lluny de ser la recepta viral que mereix.
La revelació és clara i directa, i arriba de la mà de figures consagrades com Karlos Arguiñano i la seva germana Eva: l’error més comú en fer ensaladilla russa és deixar part de l’oli de la tonyina a la barreja i no fer una maionesa casolana. Així de contundents es mostren aquests dos referents, que saben exactament què es cou a les nostres cuines i com millorar-ho.
L’error “ocult” que ho canvia tot a la teva ensaladilla
L’Eva Arguiñano és taxativa al respecte: aquest oli de la tonyina, que sovint deixem sense pensar, altera la textura final del plat de manera dràstica. Fa que la maionesa, que hauria de ser lleugera i envoltant, es torni massa espessa i, el que és pitjor, pesada. El resultat és una ensaladilla que, en comptes de refrescant, esdevé una massa compacta i insípida. (Sí, nosaltres també hem picat en això alguna vegada, no et sentis malament).
Aquest gest, aparentment inofensiu, té conseqüències directes en el resultat final. La maionesa perd la seva lleugeresa i el plat es fa més feixuc. Per evitar-ho, la xef insisteix en un truc senzill però efectiu: escórrer la tonyina amb determinació, premsant-la amb una forquilla i esmicolant-la correctament. Aquest petit gest és la solució definitiva per a una ensaladilla amb una textura impecable i un sabor equilibrat, que ens recordarà als millors bars de tapes.
Però no tot és la tonyina. L’Eva Arguiñano també adverteix de no abusar de la maionesa. L’objectiu no és ofegar l’ensaladilla en salsa, sinó buscar un equilibri perfecte entre tots els ingredients. La maionesa ha d’acompanyar, no dominar. És un consell clau per aconseguir una harmonia de sabors que el nostre paladar agrairà. (El nostre estómac, també).
Els secrets dels grans xefs per una maionesa de deu
Karlos Arguiñano, per la seva banda, posa el focus en un altre pilar imprescindible: la maionesa casolana. Per a ell, és una condició sine qua non fer-la amb els quatre ingredients de sempre: ou, vinagre, oli d’oliva i sal. Aquesta base és fonamental per aconseguir la qualitat i el sabor que esperem d’una ensaladilla de restaurant.
Si la vols més suau, el seu consell és un altre secret ben guardat: barrejar-la amb una mica de iogurt natural. Aquest toc li donarà una cremositat addicional sense restar-li personalitat. Un gest senzill que demostra que la perfecció sovint resideix en els detalls que ningú té en compte i que nosaltres estem a punt de descobrir.
A més, el xef basc adverteix d’un error freqüent que moltes ignorem al fer la nostra ensaladilla: no respectar els temps de cocció. Tant la patata com les verdures (com ara la pastanaga o els pèsols) han de quedar al punt just, mantenint la seva textura sense endurir el conjunt ni esmicolar-se. Això marca la diferència entre una ensaladilla corrent i una que et deixa sense paraules.
El toc mestre de Martín Berasategui que canvia el joc
I què hi diu el mestre dels mestres? Martín Berasategui eleva el llistó amb les seves recomanacions, confirmant que una ensaladilla russa espectacular rau en cuidar els petits detalls de la salsa. Coincideix amb els Arguiñano en la importància de la maionesa casolana, però hi afegeix un toc d’autor que la converteix en una obra d’art inigualable.
Per mi, el secret definitiu és la maionesa. Preparo una maionesa casolana amb rovells, sal, vinagre i una mica d’oli al vas de la batedora. Després, hi afegeixo anxoves i mostassa per potenciar-ne el sabor. Un cop feta, trituro la tonyina amb aquesta meravella.
Berasategui també detecta un error crític en la manera com integrem la tonyina: posar-la a trossos grans, sense que es fusioni bé amb la resta d’elements. Aquest gest perjudica la textura final del plat, que hauria de ser harmònica i sense sobresalts. La seva proposta de triturar-la amb la maionesa és un truc definitiu per a una integració perfecta i un sabor homogeni.
Recuperar la tradició amb un toc d’excel·lència
Aquestes revelacions dels xefs bascos no són només consells de cuina; són una invitació a recuperar la tradició i la qualitat en els plats més nostres. En una època on el menjar ràpid ens atrapa, tornar als fonaments amb un toc d’excel·lència és gairebé una filosofia de vida. Aquesta atenció als detalls, aquesta recerca de la perfecció en el que sembla senzill, és el que diferencia un plat qualsevol d’una experiència gastronòmica, i el nostre paladar ho agrairà.
La propera vegada que preparis ensaladilla, recorda aquests trucs imprescindibles. Podries estar a poques passes de la perfecció i no ho saps, transformant un clàssic del nostre receptari. Ja no hi ha excuses per no fer una ensaladilla de revista!
Ara ja tens a les mans les eines mestres per elevar la teva ensaladilla russa a la categoria de plat d’autor. Qui hauria dit que un simple gest amb la tonyina podria canviar-ho tot? La teva taula ja no serà la mateixa. Quin d’aquests consells aplicaràs primer a la teva cuina?