Les 8 millors platges de la Corunya per a una escapada atlàntica

El litoral del nord-oest gallec es defineix per la seva naturalesa feréstega, on l’oceà Atlàntic bat amb força contra penya-segats de granit de gran bellesa. Trobar les millors platges de la Corunya exigeix comprendre una costa de perfil retallat que combina sorrals urbans monumentals amb racons verges protegits de la mar de fons. El resultat és un ecosistema marítim únic on el vent, les marees i la sorra fina dibuixen un paisatge en constant canvi.
La influència directa dels microclimes locals obliga a planificar les jornades de bany segons les ratxes de vent de component nord-est. Per recórrer aquesta franja de la província de manera eficient, es recomana establir la base logística a la capital de la demarcació i desplaçar-se ràpidament mitjançant vies d’alta capacitat com l’autovia AG-55 o la carretera litoral AC-173.
A continuació, analitzem els vuit trams de costa que destaquen pel seu valor ecològic i les seves òptimes condicions per al bany o l’esport.
Platja de Riazor
Situada en ple teixit urbà, aquest sorral de 610 metres de longitud és un dels grans emblemes de la ciutat. Compta amb la certificació de Bandera Blava i s’hi pot accedir directament a peu o mitjançant les línies de transport públic 3, 3A i 7.
La platja es caracteritza per una sorra daurada de gra gruixut i un onatge moderat que atrau amants de l’esport nàutic durant tot l’any, especialment a la secció de ponent.
Platja de l’Orzán
Aquesta badia urbana es troba unida a Riazor pel passeig marítim, constituint un espai lineal d’alta concurrència social. Té una extensió exacta de 780 metres i destaca pel seu caràcter obert a les corrents de l’Atlàntic.
És un lloc de trobada de referència per a surfistes locals a causa de la freqüència de les seves onades, tot i que requereix precaució en els dies de mar obert.
Platja de Las Lapas
Ubicada a redós de la mítica Torre d’Hèrcules, el far romà actiu més antic del món erigit l’any 110 dC, aquesta cala ofereix un entorn monumental incomparable. La seva longitud amb prou feines assoleix els 70 metres de sorra blanca.
La protecció que ofereixen els penya-segats circumdants la converteix en un dels racons més arrecerats dels vents dominants del nord de tota la ria.
Platja de Santa Cristina
Tot i estar situada al terme municipal d’Oleiros, la seva proximitat geogràfica a la capital la converteix de facto en una de les millors platges de la Corunya per a un públic familiar. Aquest sorral d’aigües calmades s’estén al llarg de 1.400 metres configurant una espectacular fletxa de sorra.
Les seves aigües tranquil·les són perfectes per a la pràctica de modalitats de navegació tranquil·la com el pàdel surf o el caiac de travessa.
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Platja de Bastiagueiro
Sota el traçat de la carretera costanera AC-173, Bastiagueiro és l’autèntic bressol de la cultura del surf d’aquesta comarca gallega. Disposa d’una extensió de 580 metres de sorra fina daurada que canvia de fesomia amb les oscil·lacions de la marea.
Els voltants de la platja estan dotats d’un ampli parc públic i miradors que faciliten l’observació de les postes de sol sobre el perfil urbà corunyès.
Platja de Mera
Protegida pel sortint rocós de la punta de Mera, aquesta platja doble gaudeix d’una excel·lent defensa natural contra el vent dominant del nord. Té una longitud aproximada de 500 metres de sorra fina i d’aigües amb una gran transparència.
Des de la platja s’inicien rutes de senderisme senyalitzades que permeten visitar els antics búnquers militars i el far històric situat a la península veïna.
Platja de Barrañán, entre les millors platges de la Corunya
Situada al municipi d’Arteixo, a només 15 quilòmetres de distància de la ciutat, aquest sorral obert de 1.200 metres representa el caràcter més lliure i salvatge de la costa.
Està envoltada d’un cordó dunar protegit d’elevat interès ecològic i destaca per unes corrents intenses, molt preuades per a la pràctica del surf de nivell mitjà.
Platja de Caión
Aquesta pintoresca platja es localitza al poble mariner de Caión, on s’inicia de manera natural la coneguda Costa de la Morte. Per tancar aquesta selecció de les millors platges de la Corunya, aquest racó ofereix uns 800 metres de sorra canviant segons les oscil·lacions de la marea.
El port pesquer del municipi és l’espai idoni per a descansar després d’una jornada litoral, descobrint la història de la pesca tradicional gallega.
Com organitzar el teu viatge a la Corunya
Per gaudir plenament de la costa d’aquesta província es recomana preveure una estada d’entre 3 i 5 dies de durada. Aquest interval de temps permet recórrer el territori fàcilment i alternar els sorrals urbans amb les opcions més aïllades gràcies a l’agilitat de la xarxa viària regional.
A l’hora de buscar una experiència gastronòmica autèntica, cal allunyar-se de les avingudes turístiques i endinsar-se en els furanxos o cases de menjars de les parròquies properes. En aquests establiments es pot tastar el pop gallec cuinat en calder d’aram i les navalles a la planxa amb una qualitat excepcional.
Prefereixes la comoditat d’una platja urbana amb tots els serveis o la llibertat de perdre’t en un sorral verge obert a l’immens oceà Atlàntic?